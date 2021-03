Iluminado: el tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo, con apenas 19 años, no tenía partidos ATP hasta hace pocos días, pero en el Córdoba Open ganó el título brillando. Crédito: Córdoba Open

Padre ex tenista y entrenador. Madre ex tenista y psicóloga deportiva. Hermano tenista. Hermana jugadora de hockey sobre césped. Juan Manuel Cerúndolo, que terminó de cursar el colegio secundario en 2019 y en noviembre pasado cumplió 19 años, se crio en una familia apasionada que palpita por el deporte. Por todo ello, por su frialdad y equilibrada personalidad, de cierta manera, el zurdo estaba preparado para asumir el protagonismo que adquirió en tan sólo una semana. Llegó al Córdoba Open, el certamen de categoría 250 que abrió la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, siendo el 335° del ranking y sin partidos de nivel ATP; se marchó del Polo Deportivo Kempes habiendo ganado el título y escalado 154 posiciones, hasta el 181°. Fue el primer jugador en alcanzar la final en su debut en el main draw de ATP desde 2004, cuando Santiago Ventura (España) lo hizo en Casablanca.

"Mi objetivo era pasar la qualy, es la realidad. Luego quería ganar una ronda. Y empecé a pensar partido tras partido, eso me ayudó. Ahora tengo un gran alivio, porque sentía que tenía nivel para más, pero por un tema del ranking y de la pandemia no había podido jugar torneos más grandes. Ahora me siento aliviado porque voy a poder jugar los Challengers, algunos ATP y las clasificaciones de los Grand Slam. Por eso, mi mensaje para los más jóvenes es que no se desesperen en buscar resultados, todo llega solo, yo lo demostré. Les diría que no empiecen a presionarse ni a atraparse con las edades que tienen", reflexiona Cerúndolo con LA NACION, tras convertirse en el argentino más joven en ganar un ATP desde 2001 (Guillermo Coria, con 19, en Viña del Mar).

-Después de no haber entrenado en doble turno para cumplir con el colegio, el año pasado habías decidido enfocarte al cien por ciento en el tenis, sim embargo el virus te frenó el desarrollo. ¿Cómo hiciste para no mortificarte?

-Sí, la verdad que fue difícil, porque yo quería estar en este nivel, quería mejorar el ranking y por muchas circunstancias no podía, no se me daba, me empezaba a desesperar, a buscar variantes. Pero siempre seguí con el mismo foco: lo principal es entrenar a full, escuchar a mi entrenador y a mi familia, que es la única clave, me parece. En algún momento tuve ansiedad, pero por suerte ahora se me dio este resultado, que es un avance impresionante y me alivia, la verdad.

Concentración: Juan Manuel Cerúndolo tiene un perfil equilibrado, gane o pierda; "Es importante mantenerse en la tierra, saber a dónde pertenecés", dice el campeón del Córdoba Open. Crédito: Córdoba Open

-Todos coinciden en describirte como una persona fría y medida, que no se altera con los triunfos ni las derrotas. ¿Es así? ¿Cómo digerís la presión?

-Me gusta tratar de relajarme, de no pensar demasiado. Jugar a la play, ir a comer con mis amigos del colegio, hacer con ellos cosas que me separen del tenis y que me hagan pensar en otros temas. Y después, obviamente, entrenando y jugando cada torneo a morir sin pensar en la competencia, en nada. Sólo pienso en entrenar y en jugar, porque los resultados van a llegar.

-Tampoco se te conoce rompiendo raquetas para desahogarte. ¿Esa paz interior te ayudará a asumir la explosión que generaste al ganar en Córdoba?

-Sí, yo creo que sí. Es importante mantenerse en la tierra, saber a dónde pertenecés y no creerte que sos alguien superior ni perder la humildad. Si te hacés una película de algo que no sos, ya arrancás a hacer las cosas mal. Tenés que seguir haciendo lo que te llevó a ganar, a evolucionar. No hay que creérsela nunca, porque ahí es donde pifias, donde cometés errores. Si dejás de entrenarte porque te creés que sos joven y bueno, perdiste. Hay muchos casos de gente joven y buena que después rebota porque hace las cosas mal. Es importante seguir enfocado.

Juan Manuel Cerúndolo celebró el título ATP en el Polo Deportivo Kempes junto con el grupo de sus amigos del colegio que viajaron a Córdoba para alentarlo. Crédito: Córdoba Open

-Tu estilo de juego, amigo de la defensa y el contraataque, poniendo el punto en cero con tiros altos las veces que sea necesario, ¿viene a desnudar el juego moderno de la velocidad, el impacto y el riesgo constante?

-Creo que se puede decir que voy contra el estilo moderno. Pero si te das cuenta, el que para mí es el número 1 de toda la historia, (Rafael) Nadal, no es pro del estilo moderno, no pega palo y palo a la segunda bola, y sim embargo logró todo. En las canchas lentas mi juego se beneficia mucho. Cuando juegue en Wimbledon o en el US Open tendré que adaptar mi juego; seguramente no podré tirar un globo y tendré que jugar más cerca de la línea de fondo. Creo que el tenis pasa mucho por quién se adapta mejor a la cancha y a cada partido, entonces está bueno tener una base y a partir de ahí adaptarla.

-El polvo de ladrillo es tu hábitat natural. ¿Cómo te sentís sobre superficie dura?

-La verdad es que por ahora me sentí muy incómodo. En los torneos que jugué me fue mal; es difícil. El 90% de los torneos los jugué son en polvo. Tengo que trabajar la devolución más agresiva pegando desde arriba de la línea, el saque y en la primera bola tratar de ganar el punto. Por ahí en polvo no te sentís desesperado de tener que hacer un primer saque a la línea o un ace, pero en cemento te obliga más. Otra cosa es la defensa en cemento: en polvo puedo resbalar y en dura no, entonces ahí están las cosas que tengo que ajustar.

El tenista Juan Manuel Cerúndolo tiene un estilo de juego distinto al moderno, mucho más pensante, amigo de la defensa y el contraataque. Crédito: Córdoba Open

-También pasa por una cuestión mental y por tenerte confianza en otra superficie, ¿no?

-Sííí, cien por ciento. Vos en superficie dura sentís que la pelota te patina, que te entra enseguida, le podés dar menos top y ya en la mano sentís que la vas a tirar afuera. Sobre polvo siento que sí o sí la voy a meter. Entonces, sí, creo que también pasa por un tema de confianza.

-Durante la mágica semana del Córdoba Open tus logros trajeron sobre la mesa registros de precocidad de Del Potro, Guillermo Coria y Acasuso. ¿Qué valor les das?

-Me parece impresionante, ni yo me lo puedo creer. Obviamente ni me comparo con ellos. Ponele: Del Potro ya ganaba el US Open a mi edad. No estoy ni cerca de su altura. Pero está bueno ver que algunas estadísticas las comparto con ellos porque quiere decir que vengo bien encaminado y que estoy haciendo las cosas correctamente. Si esos jugadores después llegaron a ser fenómenos, estos números me pueden ayudar para el futuro.

Alejandro "Toto" Cerúndolo, padre de Juan Manuel y Francisco, ex Top 310 del mundo en 1982 y entrenador, una pieza clave en el desarrollo de sus hijos tenistas. Crédito: Córdoba Open

-El circuito es como un circo itinerante que no se detiene. Con poco tiempo para celebrar, este martes debutarás en el ATP de Buenos Aires, contra Federico Delbonis [NdR: no antes de las 20, en el último turno del court central Guillermo Vilas]. En las tribunas habrá sólo un número reducido de espectadores, pero es seguro que la mayoría intentará verte y hasta por primera vez.

-Sí, seguro. Después de esta actuación en Córdoba habrá más gente que me estará observando y estudiando. Por un lado, está buenísimo porque me gusta que me conozcan. Por el otro, no tengo que presionarme, debo seguir haciendo mi tenis y sentir que si pierdo no pasa nada. No se puede ganar todas las semanas.

El cambio de raqueta: menos fuerza, más potencia

Juan Manuel Cerúndolo utilizaba, hasta hace un tiempo, una raqueta rígida, con la que sentía que debía hacer mucha fuerza para despedir la pelota (Head Prestige). Tras evaluar distintas opciones junto con su padre (Alejandro Toto Cerúndolo y su coach, Andrés Dellatorre), decidió cambiar por otro modelo de la misma marca (Extreme), que utilizan otros destacados jugadores como el alemán Jan-Lennard Struff (37°), y los italianos Matteo Berrettini (10°) y Lorenzo Musetti (116°, 18 años). El nuevo modelo no le resultaba ajeno, claro, porque ganó el Orange Bowl Sub 12, en Miami, en 2013, con esa raqueta, pero luego la cambió. Y halló, definitivamente, lo que buscaba.

"El de Córdoba es el tercer torneo que juego con la nueva raqueta. Ahora no me canso jugando, tengo que hacer mucha menos fuerza que con la otra, despide más fácil, potencia mi pique, la pelota me sale más. Si tenés el timming y el control para manejar la raqueta creo que te ayuda un montón. Si vos me decís que tirás todas afuera porque no la podés controlar, creo que ahí tendría que volver a la Prestige, pero por ahora no me pasó", sonrió Cerúndolo. Su papá, 309° del mundo en 1982, amplió: "Fue una gran decisión. Si bien las primeras dos semanas no jugó bien, hoy tiene un guante, juega sin hacer tanto esfuerzo y con control. Los tiros ganadores de drive le viajan rapidísimo".

Juanma Cerúndolo, en foco: a los 19 años, vive un momento soñado. Crédito: Nicolás Aguilera / CORDOBA OPEN

