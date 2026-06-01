Juan Manuel Cerúndolo vs. Matteo Berrettini, por los octavos de final de Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo se mide ante el italiano Matteo Berrettini, por los octavos de final de Roland Garros, en la cancha Suzanne Lenglen, con transmisión enn vivo de ESPN. El argentino se convirtió en la sensación del torneo al eliminar al N° 1 del mundo Jannik Sinner, víctima de distintas dolencias físicas, y en el partido siguiente derrotó al español Martín Landaluce, una de las promesas con mayor proyección del circuito actual.

Primer set

En el comienzo del primer set, Cerúndolo complicó el saque de su rival con sus tiros envolventes y pelotas llenas de parábolas, en un game que duró 9 minutos. Finalmente, Berrettini pudo sostener su servicio e incluso quebró en el game siguiente, frente a las malas decisiones del argentino al subir a la red. A continuación, rápidamente, el italiano volvió a conservar su saque y se colocó 3-0 en 18 minutos. “Vamos a dominar”, se escuchó que le pidieron a Juanma desde su cuerpo técnico, instalado cerca en la tribuna.

La instrucción de Sebastián Prieto dio un resultado inmediato, porque Cerúndolo pudo aguantar su saque después de tener que remontar un 0-40, con lo que evitó un segundo quiebre en contra. Así, Berrettini se imponía 4-1 en el primer parcial, después de mantener el servicio. Ya después no hubo desequilibrio y Berrettini pudo sacar adelante el primer set para ganar 6-3 en 39 minutos. El resumen del parcial inicial dejó un solo quiebre -por parte del italiano-, cinco aces concretados por el argentino y paridad en errores no forzados: 11 de Cerúndolo contra 10 de Berrettini.

El saque de Juan Manuel Cerúndolo, en Roland Garros DIMITAR DILKOFF - AFP

Segundo set

Después de un primer parcial en donde terminó siendo dominado, Cerúndolo pudo aplomarse con su saque y pisar más firme en los compases iniciales del segundo set, aunque Berrettini sigue siendo una amenaza constante. “Lo trabajaste bien después de un 0-30. Devuelvo y después juego, ¡vamos!“, alentó Prieto al argentino, luego de que le costara mantener su saque para adelantarse en el marcador 3-2.

Con el arma de su servicio, Juanma siguió dando buenas señales para ponerse 4-3 arriba y enviarle un mensaje al italiano, que debe ponerse a trabajar más para doblegar a su rival. De hecho, a continuación tuvo que sacar adelante su game de saque tras ubicarse 0-30, para igualar 4-4. En el choque de estilos, el partido atrapó a los jugadores y empezó a tomar suspenso, cuando quedaron 5-5, mucho más cuando el desarrollo condujo al tie break.

Número 56 de la clasificación mundial, pocos imaginaban en esta instancia al zurdo porteño, que hasta ahora solo había alcanzado en los torneos del Grand Slam la segunda ronda en el Abierto de Estados Unidos de 2023 y en Roland Garros el año pasado. ahora, afronta al el primer choque entre ambos jugadores.

Por el momento, Juanma, de 24 años, ya ha igualado el mejor resultado de su hermano Francisco, de 27, el mejor tenista sudamericano del ranking ATP (26º), que llegó a los octavos de final en Roland Garros en dos ocasiones (2023 y 2024) y en el Abierto de Australia de principios de esta temporada.

Juan Manuel Cerúndolo festeja al término del partido de segunda ronda de individuales masculinos entre Jannik Sinner, de Italia, y Juan Manuel Cerúndolo, de Argentina, en el torneo de tenis Abierto de Francia, en Roland Garros, en París, Francia, el 28 de mayo de 2026. (Xinhua/Wu Huiwo) (rtg) (ra) (vf) Wu Huiwo - XinHua

“Es un orgullo muy grande porque sé todo lo que luchó y por todo lo que pasó“, dijo su hermano mayor esta semana, admitiendo que ha estado dándole consejos en los últimos días. El propio Francisco Cerúndolo fue eliminado por sorpresa el sábado por el estadounidense Zachary Svadja (85º) en cinco sets, en una tercera ronda en la que también cayeron los otros argentinos que habían accedido a ella, Francisco Comesaña, Thiago Agustín Tirante y Solana Sierra, por lo que Juanma Cerúndolo es la última carta argentina en los cuadros de singles del open parisino.