La durísima sanción económica para Daniel Vallejo en Roland Garros por una inapropiada declaración sobre una jueza de silla

Roland Garros fue tajante: confirmó una sanción histórica para el tenista paraguayo Daniel Vallejo, multado con 65.000 euros por sus polémicas declaraciones tras el partido que perdió ante el francés Moise Kouamé. El chico guaraní de 17 años, que quedó eliminado del certamen de París, había comentado que ese duelo debió haber sido controlado por un juez y no una jueza.

Amélie Mauresmo, directora del torneo más prestigioso en polvo de ladrillo, consideró “inaceptables” las palabras de Vallejo. La multa impuesta corresponde aproximadamente a la mitad del premio que se llevó el paraguayo por haber alcanzado la segunda ronda.

Daniel Vallejo ejecuta su saque y de fondo es observado por Ana Carvalho, la umpire a quien se dirigió luego del partido Emma Da Silva - AP

Desde Roland Garros habían adelantado que la sanción al jugador sería “significativa. Vallejo primero aseguró que sus palabras habían sido sacado de contexto, pero posteriormente pidió perdón.

El paraguayo se presentó por primera vez en un torneo Grand Slam y su camino en la capital francesa comenzó con un gran triunfo ante el británico Cameron Norrie, que debió abandonar el partido en el segundo set. Pero luego se despidió en un maratónico cruce ante el francés Moise Kouamé, de 17 años y revelación del campeonato, en un partidazo que se definió en cinco sets (3-6, 5-7, 6-3, 6-2 y 6-7 en tie break que finalizó 10-8 para el local).

“Es difícil que un árbitro pueda manejar esta situación. Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es difícil que una mujer pueda hacerlo, es un público muy pesado, hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público”, dijo Vallejo al medio digital Clay. La umpire de ese duelo de segunda ronda fue la brasileña Ana Carvalho, que cuenta con el prestigioso título de jueza de chapa plateada (silver badge) otorgado por la Federación Internacional de Tenis.

La jueza de silla brasileña Ana Carvalho ayuda a levantarse al tenista francés Moise Kouame, que eliminó a Vallejo en ese partido de la segunda ronda de Roland Garros DIMITAR DILKOFF - AFP

Por resto, el torneo señaló en su comunicado que las palabras del tenista paraguayo, de 22 años, son “inaceptables” y consideró que “el valor de los árbitros no se mide por su género, sino por su profesionalismo y su capacidad a dirigir en el alto nivel”.

La multa de 65.000 euros es la más abultada en la historia del torneo. “Está claro que es algo inaceptable para nosotros, para el torneo, para la Federación incluso más allá del torneo. Este tipo de comentario no tiene cabida aquí”, dijo Mauresmo, Directora del torneo.

Una vez que se conoció la sanción, Vallejo, que ganó cinco títulos Challenger y es dirigido por el argentino Andrés Schneiter, se defendió tras sus dichos y aclaró que los mismos fueron mal interpretados. “Tengo respeto por la jueza y el trabajo que hizo. Me disculpo con ella, estaba muy acalorado y con muchas emociones luego de cinco horas”, expresó.