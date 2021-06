Juegos Olímpicos: Serena Williams, otra importante ausencia de peso en Tokio 2020

Serena Williams, la leyenda del tenis, anunció que no participará de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero no quiso avanzar y explicar las razones durante su videoconferencia previa a Wimbledon, el tercer Grand Slam del año, que este lunes levantará el telón.

“De hecho, no estoy en la lista olímpica... No que yo supiese. Si es así, entonces no debería estar en eso“, se limitó a decir Williams, de 39 años y 8° del ranking mundial. De esta manera, la prueba de tenis en Tokio sufre otra baja de peso, sumándose a las de Rafael Nadal y Dominic Thiem, por ejemplo.

Williams ganó cuatro medallas olímpicas de oro en su carrera, tanto en singles como en dobles. Logró el título individual en Londres 2012 y también el oro en pareja con su hermana Venus en Sydney 2000, Pekín 2008 y en la capital británica, competencia disputada en el césped del All England.

“Hay muchas razones por las que tomé mi decisión olímpica”, expresó Williams, antes del inicio del cuadro principal en Wimbledon, donde intentará conseguir su título número 24 de Grand Slam en singles, con el que igualaría el récord de la australiana Margaret Court. “Realmente no quiero, no tengo ganas de entrar en ellos hoy. Tal vez otro día. Lo siento. En el pasado, ha sido un lugar maravilloso para mí”, apuntó la ex número 1.

La estadounidense Serena Williams, en Wimbledon, donde intentará lograr su ansiado título número 24 de Grand Slam. AELTC/EDWARD WHITAKER - POOL

El público y los expertos médicos de Japón están preocupados por la posibilidad de que el mayor evento deportivo del mundo, retrasado durante un año debido a los brotes de Covid-19, pueda desencadenar una nueva ola de infecciones. Los organizadores han prohibido a los familiares de los deportistas asistir a los Juegos debido a los protocolos de seguridad sanitaria y esas restricciones a las llegadas de extranjeros harían, por ejemplo, que Williams deba separarse de su hija Alexis Olympia.

Roger Federer, que el 8 de agosto cumplirá 40 años, dijo que su intención es competir en Tokio, pero que tomará una decisión luego de su actuación en Wimbledon.

