Khachanov, Lehecka y Korda, los inesperados cuartofinalistas que rompen barreras en Melbourne y amenazan a los favoritos en el Australian Open

Los Grand Slam provocan un cosquilleo distinto al resto; siempre. Y no sólo porque son los certámenes más valiosos del arte de las raquetas, las pruebas que encumbran hacia la eternidad a los campeones. Durante dos semanas largas, los majors presentan los retos anímicos más desafiantes y el camino hacia la meta es, realmente, espinoso. Entran en juego distintos matices, no sólo los deportivos. Aquellos que logran aplacar el nerviosismo, triunfan. Los que consiguen lucidez para llevar adelante la estrategia planificada, dominan. El proceso hacia las finales, por ese motivo, suele entregar sorpresas. Dos más dos, muchas veces, no es cuatro. El Australian Open , primer grande del año, no es la excepción: Karen Khachanov (Rusia; 20° del mundo), Sebastian Korda (EE.UU.; 31°) y Jiri Lehecka (República Checa; 71°) son protagonistas, con sus historias mínimas, de inéditas presencias en los cuartos de final.

El ruso Karen Khachanov impactando de revés ante Yoshihito Nishioka, en los octavos de final del Abierto de Australia

No son desconocidos en el circuito, claro. Con experiencias distintas, cada uno -a diversas escalas- ya hizo valer sus condiciones. De 26 (Khachanov), 22 (Korda) y 21 años (Lehecka), respectivamente, esta vez empujaron más que nunca en el Melbourne Park. “Estar en cuartos de final..., no lo creería si alguien me dijera esto cuando estaba en camino hacia el torneo. Estoy súper emocionado por lo que vendrá”, reconoció Lehecka tras derrotar por 4-6, 6-3, 7-6 (7-2) y 7-6 (7-3) al canadiense Felix Auger-Aliassime (6°) e ingresar, por primera vez, en los cuartos de final de un Grand Slam. “Creo haber aprendido de mis errores en el pasado para usarlos en partidos como este”, explicó Korda luego de superar al polaco Hubert Hurkacz (10°) por 3-6, 6-2, 6-3, 1-6 y 7-6 (9-7), en 3h28m. “No sabía lo que estaba pasando en los dos primeros sets, pero les aseguro que no es fácil cuando vas con el marcador tan fácil”, aportó Khachanov al vencer por 6-0, 6-0 y 7-6 (7-4) al japonés Yoshihito Nishioka.

La victoria de Korda en Melbourne

Sebi Korda dice ser “el peor deportista” de su familia. Hijo del extenista checo Petr Korda, N° 2 del mundo y campeón del Australian Open (ambos logros, en 1998), y de Regina Rajchrtova (Checoslovaquia, 1968; también extenista de elite, que representó a su país en Seúl 1988), y hermano de dos destacadas golfistas profesionales (Jessica y Nelly), el nacido en Bradenton (en la Florida estadounidense) es bastante modesto. Diestro y de 1,96m, tiene grandes condiciones para hacer ruido en el tour. En su tercera experiencia en los 8vos de final de Grand Slam, logró romper otra barrera, convirtiéndose en uno de los mejores ocho del torneo (se medirá con Khachanov).

Korda exhibió una estupenda capacidad de reacción ante un peso pesado de los “nuevos”, como el espigado Hurkacz. El hijo del “Pájaro Loco Korda”, profesional desde 2018 y con sólo un título ATP (Parma 2021; perdió cuatro finales, la última durante la primera semana de este año, en Adelaida), ya había estado en la segunda semana de Roland Garros 2020 y de Wimbledon 2021, pero nunca había podido dar el salto. Korda, que en la tercera ronda de Australia ya había logrado un impacto derrotando al ruso Daniil Medvedev (7°), ostenta el sostén de una leyenda como Andre Agassi. El Kid de Las Vegas, de cierta manera, es su mentor. “Empezamos a hablar durante la pandemia de Covid-19 en 2020. Andre es uno de los principales factores de mi ascenso como tenista y como persona. Pasamos mucho tiempo juntos”, contó Korda, que también cuenta en su equipo con un talentosísimo ex jugador como el checo Radek Stepanek (8° en singles en 2006 y 4° en dobles en 2012).

Sebastian Korda, hijo del excampeón de Australia Petr Korda, venció a Hubert Hurkacz y avanzó a los cuartos de final en Melbourne ANTHONY WALLACE - AFP

En Australia 2018, Korda (hijo) ganó el título junior veinte años después de que su padre lo hiciera en mayores. Por entonces con 17 años y número 7 del mundo en ITF, Sebastian celebró en el Rod Laver Arena dando el salto en tijera con el que solía festejar su padre, cuya carrera se fue apagando luego de dar positivo por nandrolona en Wimbledon 1998, pocos meses después de conquistar el trofeo en el Melbourne Park [de hecho, el Chino Marcelo Ríos, víctima de Korda en Australia, pidió que se revisara aquel resultado]. Sebastian no había nacido cuando su papá logró el Abierto aussie. “Pero lo he visto bastante en YouTube -apuntó-. Para mí es un aprendizaje y una motivación ver cómo jugaba”.

El éxito de Khachanov

El próximo rival de Korda será el moscovita Khachanov, que alcanzó los únicos cuartos de final de Grand Slam que le faltaban en su rico palmarés. Número 8 del mundo en julio de 2019, logró uno de los triunfos más contundentes de su carrera: solo cedió seis games ante Nishioka, la menor cantidad de juegos perdidos en partidos al mejor de cinco sets. El éxito en el John Cain Arena, el tercer estadio en importancia del predio australiano, lo convierte en el décimo jugador activo que consigue clasificarse para los cuartos de final en los cuatro grandes. “Sinceramente, no había pensado en esto. Es un elogio para lo que he conseguido hasta ahora y estoy muy contento de haberlo hecho. Ahora espero poder seguir haciendo cosas todavía más grandes”, se ilusionó Khachanov, dueño de poderosos impactos.

Khachanov, entrenado por el español Pepo Clavet, ya se había ganado un lugar de privilegio entre los ocho mejores en Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 y en el US Open 2022 (de hecho, en Nueva York, alcanzó las semifinales; perdió con el noruego Casper Ruud). “Un comienzo como el que tuve no me da nada para quejarse, estaba ganando 14 games seguidos, pero también te viene a la mente, es raro, te estresás porque estás como pensando: ‘¿Qué está pasando aquí?’. No fue un partido común, pero realmente estoy feliz porque el tercer set fue difícil y lo superé”, narró Khachanov. Increíblemente, después de sorprender a todos ganando el Masters 1000 de París-Bercy en 2018, no volvió a conquistar títulos. ¿Quiénes son sus referentes? Marat Safin y Juan Martín del Potro.

El checo Jiri Lehecka superó a Felix Auger-Aliassime y se convirtió en un habitante inédito de los cuartos de final de Australia PAUL CROCK - AFP

Lehecka nació en Mladá Boleslav, una ciudad de 43.000 habitantes de la región de Bohemia Central, a 50 kilómetros de Praga. De padre nadador y madre atleta, es un apasionado por el senderismo, el ciclismo y el esquí. Pero a los 15 años se mudó a Prostejov para perfeccionarse en el mundo de las raquetas. Número 10 del mundo junior en 2019, en marzo del año pasado integró el equipo checo de la Copa Davis que cayó 4-0 frente a la Argentina en Buenos Aires (perdió, en el primer punto de la serie, ante Sebastián Báez; también jugó el dobles). Hizo su debut en el cuadro principal de los cuatro Grand Slams en 2022, su temporada de explosión, en la que fue semifinalista del ATP 500 de Rotterdam y terminó perdiendo la final del Next Gen ATP Finals en Milán (el torneo de “maestros” de la nueva generación) ante Brandon Nakashima (EE.UU.). Este año ya alcanzó los 8vos de final en Auckland.

El gran golpe de Lehecka

“Sentimos que mi nivel de tenis está creciendo, que mi juego tiene un potencial para tener éxito aquí en Australia”, dijo Lehecka, ágil y eléctrico, diestro y con revés de dos manos. Es otro de los jugadores que más castiga la pelota y, sin dudas, su próximo rival, el griego Stefanos Tsitsipas (3er sembrado; en los 8vos de final venció al italiano Jannik Sinner en cinco sets), deberá tener cuidado y estar advertido del fuego que sale de su raqueta. Auger-Aliassime, uno de los más destacados del tour y ganador de cuatro títulos el año pasado, terminó cediendo ante Lehecka, que anotó nueve aces, ganó el 83% de puntos con su primer saque, logró 39 tiros ganadores y le quebró una vez el servicio al canadiense.

El primer grande de la temporada ya cruzó la primera semana de acción. Se aproximan momentos de mayor tensión. Y aquel que esté más frío y sepa controlar la rigidez espiritual estará dando un gran paso hacia los capítulos finales. Ya sin Rafael Nadal, el serbio Novak Djokovic es el faro , claro, pero el serbio no puede confiarse. Detrás vienen empujando jugadores con apetito de gloria.