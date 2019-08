Damián Steiner, el umpire argentino en Wimbledon, donde condujo la final entre Djokovic y Federer Fuente: LA NACION

Hace poco más de un mes, disfrutó lo que acaso sea el mayor honor para un juez de silla del circuito: dirigir una final de Grand Slam. Y en Wimbledon, la Catedral del tenis. El umpire argentino Damián Steiner estaba en lo más alto de su carrera como umpire del ATP Tour. Tuvo a su cargo el inolvidable encuentro entre Novak Djokovic y Roger Federer. Sin embargo, este lunes, se supo que Steiner fue separado de su cargo por la ATP, que esgrimió una razón contundente: "dar entrevistas sin autorización".

Según publicó este lunes el diario estadounidense The New York Times, "Steiner fue despedido el 15 de agosto pasado, porque violó las políticas del tour al dar una serie de entrevistas a los medios en la Argentina sin autorización por parte de la ATP".

Según la ATP, Steiner no buscó el permiso correspondiente por parte de los supervisores del circuito masculino -el que lo tenía contratado- antes de dar más de una docena de entrevistas, sino que además se refirió a temas en los que estaba expresamente prohibida su opinión como umpire, incluso si la ATP le hubiera otorgado el aval para hablar ante la prensa.

En la nota del diario estadounidense, se cita un comunicado que expresa que "gran parte del contenido de las entrevistas que dio Steiner a los medios representó una violación directa del protocolo por el que los funcionarios [de la ATP] deben abstenerse de discutir incidentes o partidos específicos, jugadores, otros funcionarios o reglas, para mantener la imparcialidad en todo momento".

La investigación citó algunas entrevistas en las que Steiner "recomendó cambios en las reglas" y también "dijo que creía que Federer iba a ganar el título de Wimbledon cuando tuvo los dos match-points en el quinto set de la final contra Djokovic".

El despido de Steiner llega justo cuando el US Open apunta a tratar de ser más transparente con los fallos de los jueces de silla, una decisión tomada después de la escandalosa final femenina que protagonizaron el año pasado Serena Williams y Naomi Osaka.

Carlos Ramos, el umpire que se enfrentó con Serena Williams en aquella final ante Osaka en medio de los abucheos del inmenso Arthur Ashe, nunca tuvo permiso por parte de la Federación Internacional de Tenis -su empleador-, para realizar declaraciones públicas sobre esa final, a pesar de los numerosos pedidos de entrevistas que se le realizaron.

Al igual que Ramos, Steiner es un árbitro 'gold badge' (insignia de oro), situación que lo coloca en el más alto nivel de arbitraje de tenis. Steiner no ha perdido su estatus, pero ya no forma parte del equipo de árbitros de este año en el US Open. Como parte de su contrato con el Grand Slam, la ATP tiene el derecho de nombrar tres jueces de silla para el torneo, y después de despedir a Steiner, fue reemplazado por un árbitro de silla francés, Renaud Lichtenstein, destacó The New York Times

Steiner, de 44 años y nacido en Villa Crespo, cuenta con una extensa experiencia en el circuito, Recibido de árbitro internacional en 1996, se desempeñaba como supervisor y juez de silla durante unas 25 semanas al año, además de haber trabajado en más de 50 torneos de Grand Slam. Su participación en Djokovic-Federer marcó un hito en el tenis nacional: fue el primer argentino en dirigir una final individual de Grand Slam.