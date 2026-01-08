Cambios de la ATP: reducción del número de torneos obligatorios, regla de calor y más dinero en premios

La ATP, organizadora del circuito masculino de tenis, anunció una serie de reformas para el “bienestar” de los jugadores, como la reducción del número de torneos obligatorios en los que deben participar los mejores jugadores, ante las frecuentes quejas de éstos sobre el calendario, que consideran sobrecargado.

A partir de esta temporada, los 30 primeros clasificados de la ATP tendrán que disputar un mínimo de cuatro torneos de la categoría ATP 500, uno menos de los que tenían que jugar hasta ahora.

Jannik Sinner, número 2 del mundo, es uno de los tenistas que más dinero ganaron por torneos en 2025: US$ 19.114.398 Marco Alpozzi - LaPresse via ZUMA Press

Además, los participantes en los torneos Masters 1000 o ATP 500 que abandonen la prueba como consecuencia “del nacimiento o la adopción de un niño” no sufrirán el descuento de los puntos obtenidos hasta ese momento en esa prueba. Se trata de una “protección parental” y también existirá el mismo ítem por lesiones. Los jugadores que se ausenten de los Masters 1000 podrán reemplazar los ceros del ranking con los resultados posteriores y hasta tres veces por temporada.

La participación en los Masters 1000 (los torneos de segunda categoría, por detrás de los cuatro Grand Slam) y en el ATP Finals, que reúne al final de cada año a los ocho mejores tenistas de la temporada, se mantienen obligatorios para los mejores jugadores. En el global de una temporada, en la clasificación ATP de los mejores tenistas se tendrán en cuenta los resultados en 18 torneos, en lugar de los 19 hasta ahora.

El brasileño Joao Fonseca, ganador del último ATP de Buenos Aires Gustavo Garello - AP

Con esta medida, la ATP introduce cierta “flexibilidad en el calendario” de las estrellas del circuito, algunas de ellas hasta ahora muy críticas por la gran cantidad de partidos que deben jugar cada año, pese a la doble vara que algunos tenistas exhiben al jugar lucrativas exhibiciones por afuera de los torneos oficiales.

Otro de los cambio anunciados por la ATP es que la clasificación que definirá a los ocho tenistas que participarán en el Masters se cerrará una semana antes, al término del Masters 1000 de París: hasta el año pasado, el torneo de la capital francesa definía a los últimos clasificados para el ATP Finals.

La ATP también mantendrá el arbitraje electrónico en todos los torneos, pese a las quejas de algunos tenistas por su fiabilidad, sobre todo en polvo de ladrillo. Además, el ente del tenis masculino realizará una “introducción a la regla de calor”: se implementará una nueva regla de calor en todos los eventos ATP, con protocolos para suspender o ajustar el juego en condiciones extremas.

Novak Djokovic, sufriendo las altas temperaturas en un torneo: la ATP renovó el reglamento de calor extremo LaPresse/Nicolo Campo - LaPresse

Además de estos anuncios, la ATP aprovechó para destacar el aumento en los premios económicos que vienen realizando. Según el informe oficial, “tras un período histórico de crecimiento récord en compensación a los jugadores, ingresos comerciales, alcance global y participación de los fanáticos”, esta temporada contará con 63 torneos en 29 países, que culminarán con las ATP Finals en Turín. El año pasado “se destacó por un importante impulso en la compensación de jugadores, con un récord de 88 jugadores que ganaron más de un millón de dólares en ganancias en la cancha”, liderados en el rubro por el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, que embolsó 21,3 millones de dólares.

Además, según la ATP, se prevé que la bolsa de premios del Challenger Tour, la segunda división del profesionalismo, “alcance la cifra récord de 32,4 millones de dólares en 2026, un aumento del 167 % desde 2022″.