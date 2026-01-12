La gira del Australian Open: Francisco Comesaña debutó con un triunfo en el torneo de Auckland

Francisco Comesaña llegó a Nueva Zelanda dispuesto a jugar la etapa de clasificación. Sin embargo, ante las numerosas bajas previas, el marplatense, de 25 años y ubicado en el puesto 66° del ranking, terminó ingresando de manera directa en el cuadro principal del ATP 250 de Auckland, uno de los torneos previos de preparación para el Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada, que comenzará el domingo próximo.

El estreno, además, llegó con un resultado positivo: Comesaña se presentó en el suelo oceánico con un buen triunfo sobre el francés Valentin Royer (56°) por 6-4 y 6-4, en una hora y 20 minutos de acción. En lo estadístico, el ganador se mostró muy firme con el saque, ya que anotó 10 aces, obtuvo el 86% de los puntos jugados con el primer servicio, y no enfrentó puntos de quiebre; fue efectivo con la devolución y tomó dos de las apenas tres chances de quiebre que tuvo sobre el saque de Royer. Sólido, Comesaña totalizó además 22 tiros ganadores y 14 errores no forzados, mientras que el francés quedó con saldo negativo: 16 aciertos y 26 equivocaciones.

En la segunda ronda, el Tiburón encontrará un listón bastante más elevado: su próximo rival será el estadounidense Ben Shelton, 8° del mundo y máximo favorito en Auckland.

Tras una gran actuación en la United Cup, Báez debutaba en Nueva Zelanda contra el californiano Emilio Nava ANTONY DICKSON� - AFP�

También por el mismo torneo, Sebastián Báez (43°) se medía luego con el estadounidense Emilio Nava (88°). Para el martes quedaron los partidos de Camilo Ugo Carabelli (48°) vs. Alejandro Tabilo (Chile, 81°), Mariano Navone (72°) vs. Alex Michelsen (Estados Unidos, 37°) y Tomás Martín Etcheverry (57°) vs. Nuno Borges (Portugal, 45°). El otro torneo de la semana en el circuito masculino mayor se disputa en Adelaida, y allí participa Francisco Cerúndolo (21°), que parte como tercer preclasificado y debutará directamente en la segunda ronda, contra el ganador del cotejo entre el español Jaume Munar y el alemán Daniel Altmaier.

Por el WTA Tour, Solana Sierra (64ª) ingresó en el main draw del torneo de Hobart, donde debutará frente a la estadounidense Caty McNally (59ª).

La qualy de Australia

Además, en el Melbourne Park, en la noche argentina del domingo arrancó la clasificación para el Australian Open. La buena noticia, en la rama femenina, fue el triunfo de Julia Riera. La chica de Pergamino, 180ª del ranking, se impuso a la japonesa Ena Shibahara (190ª) por 6-4, 1-6 y 6-3, y avanzó a la segunda etapa previa, en la que se enfrentará con la turca Zeynep Sonmez (112ª).

Por el contrario, la novedad negativa fue la eliminación de Genaro Olivieri: el de Bragado (228°) perdió en el debut contra el croata Dino Prizmic por 6-1 y 6-4.

En la madrugada del lunes también jugaban Marco Trungelliti vs. Philip Sekulic (Australia), Alex Barrena vs. Tristan Boyer (Estados Unidos), Facundo Díaz Acosta vs. Dusan Lajovic (Serbia), y Jazmín Ortenzi vs. Alice Rame (Francia). Es preciso ganar tres cotejos eliminatorias en el Melbourne Park para ingresar en el cuadro principal del primer major de la temporada 2026.