Federer sorprendió a Vittoria y Carola, las dos jovenes tenistas italianas que se viralizaron durante la cuarentena

De una terraza a la otra, con las barreras de protección de los edificios como única red, Vittoria Oliveri, de 13 años, y Carola Pessina, de 11, se las ingeniaron para seguir jugando al tenis durante el momento más crítico de la cuarentena en Italia en abril. Por aquel entonces, el video de las juniors italianas se hizo viral y generó un fuerte impacto entre los tenistas en actividad y retirados. Ahora, a más de tres meses de aquel momento de revolución, las jóvenes recibieron una emotiva sorpresa: Roger Federer las visitó y jugó con ellas en Finale Ligure, una localidad con poco más de 11 mil habitantes en la provincia de Savona, región de Liguria. Y, además, las invitó a sumarse a la Academia de Rafael Nadal en Mallorca.

Todo fue organizado por Barilla, la reconocida marca italiana de pastas que hace años trabaja con Federer, y el encuentro se dio el 10 de julio pasado en la localidad al norte de Italia. "Durante la cuarentena, un partido de tenis se hizo conocido a lo largo del mundo", comienza el video que la empresa italiana divulgó a través de sus redes sociales y YouTube. Así, citaron a Vittoria y Carola en la terraza que se viralizó y les hicieron creer a las chicas que era una entrevista más.

"Durante la cuarentena, decidimos probar y hacer un peloteo entre una terraza y la otra. Pero no pensábamos que nuestro video se iba a hacer viral", comentaron las jóvenes en el inicio de la charla. "Mi tenista favorito es Federer porque me gusta mucho cómo se posiciona en el campo, siempre concentrado. Si me lo encontrara, saltaría sobre él o estaría aturdida", dijo Vittoria, mientras que Carola acotó: "Sí, pero para pedirle un autógrafo a Federer tendrías que usar las manos porque vos no sabes hablar en suizo".

Hasta que unos minutos después, mientras hablaban sobre su juego, elogiaban su revés y su elegancia y discutían sobre su rivalidad dentro de la cancha con Rafael Nadal, llegó la sorpresa: Federer apareció a sus espaldas y las sorprendió. "Hola, Carola. Hola, Vittoria. ¿Cómo están?", dijo el tenista suizo e impactó a las jóvenes que no podían creer que su ídolo estuviera en su terraza.

"¡No lo podemos creer! ¡Federer está en nuestra terraza y va a jugar con nosotras! Me voy a desmayar. Les prometo que es él, es real, no es un maniquí", dijo Vittoria en un video filmado con su celular, y Carola corrió para avisarle a su abuela lo que estaban viviendo.

"Personalmente para mí, es un momento muy especial en mi carrera como tenista poder sorprender a un fanático a un niño, como pude hacerlo con Carola y Vittoria. Fue genial. Conocí muchos lugares alrededor del mundo, pero este definitivamente está arriba para mí, como una experiencia especial. Demostramos que podemos jugar donde sea y divertirnos. Pasé un gran momento", destacó Federer, quien compartió un partido de tenis de terraza a terraza y luego comió con las chicas.

Tras el almuerzo organizado por la marca de pasta, el tenista suizo les dejó un video de despedida a las jóvenes tenistas con un anuncio muy especial: podrán ir a la Academia de Rafael Nadal en Mallorca. "Hola, Carola y Vittoria. Acá Roger. Las sorpresas todavía no terminan. Me enteré de un gran campamento de verano y será un lugar perfecto para ustedes, chicas. Hablé con la Academia de Rafa y a Barilla y a mí nos gustaría mandarlas ahí. Así que, ¿por qué no empiezan a empacar? ¡Disfrútenlo!".