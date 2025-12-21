Matías Rossi selló el título del TC 2000 y se acerca al récord del inolvidable Juan María Traverso

Un título para el recuerdo, una conquista histórica que con el paso de los años tomará mayor dimensión. Un nuevo festejo en el TC2000, que esta temporada sufrió una renovación del parque automotor al alistar los SUV, pero que lo impone con una marca de ensueño en la categoría, al sumar la sexta corona. Una celebración que lo enseñó emocionado, porque rompió con cinco años sin ser el mejor en el automovilismo nacional. Matías Rossi lo hizo: anudó el sexto campeonato y el registro lo dejó a una estrella de Juan María Traverso, el multicampeón que tres décadas atrás firmó su séptima corona y desde entonces encabeza la lista de campeones.

Una corona que quedó a tiro después de la prueba de clasificación del sábado, donde Rossi marcó el cuarto mejor tiempo –el poleman fue Franco Vivian (Chevrolet Tracker)-, mientras que su rival en la puja por el campeonato y compañero de garaje, Emiliano Stang, ocupó el sexto casillero del clasificador. La inversión de las posiciones de los seis pilotos más veloces dio un soplo de oxígeno al contendiente, aunque las matemáticas jugaban a favor del Misil: con 17 puntos de ventaja y 20 en juego, podía descender hasta el 10mo escalón e igualmente desataba el festejo. “Seguimos con vida, aunque la posibilidad es súper remota”, se sinceraba Stang, que en su estreno en el TC2000 y con 20 años pulseó por ser el mejor.

Con el modelo Corolla Cross, Matías Rossi se convirtió en el primer piloto en consagrarse en la era SUV del TC2000; el Misil celebró su undécimo título en el automovilismo argentino Prensa TC2000

El joven entrerriano también hizo historia como Rossi y juntos llevaron a lo más alto la bandera de Toyota Gazoo Racing Argentina, la estructura que lidera Darío Ramonda y que marcó el pulso en el calendario: la categoría inició una nueva era con las SUV y mientras el talentoso que nació en Crespo fue el primero en ganar en este ciclo –en el circuito de Oberá-, el Misil se inscribió como el primer monarca de la etapa que comenzó en 2025. El modelo Corolla Cross dio señales de velocidad, pero también de fiabilidad: el arranque del calendario tuvo a un piloto de la marca como ganador y llamativamente Rossi recién se anotó en la lista de triunfadores en la sexta fecha, en General Roca; en el rubro abandonos, el Misil completó tres y uno menos Stang, al que la frustración lo invadió en el autódromo Eusebio Marcilla, de Junín, donde la esperanza duró seis vueltas.

La deserción del entrerriano cuando venía liderando, por la rotura del neumático delantero izquierdo, allanó la vía para el festejo de Rossi. “Matías hizo un gran año, pero nosotros estábamos para ganar la carrera”, dijo Stang, al que paradojas del destino una goma hizo que se rindiera justo a quien de niño creció entre neumáticos. “Desde que nací estoy en una pista de carreras. Mis viejos tienen fábrica de gomas, así que desde que tengo memoria siempre estuvo en un autódromo. A los dos años tuve un casco de regalo y a los tres, un karting. En mi vida estuvo todo dado para que sea piloto y nunca me planteé otra cosa”, expresó quien nació en Crespo.

Matías Rossi sostuvo un duelo generacional con Emiliano Stang, otras de las espadas de Toyota Gazoo Racing Argentina: cuando el Misil celebró su primer título en el TC2000, el entrerriano recién cumplía un año Prensa TC2000

Rossi hizo una carrera estratégica, con inteligencia y sin enredarse en peleas que no le aportaban al objetivo. En la largada cedió dos posiciones, ante Leonel Pernía (Honda ZR-V) y Vivian, y cuando conoció de la rotura del neumático de Stang se desentendió de ir por la victoria. “De afuera parece todo fácil, pero el fin de semana también tuvo sus complicaciones”, advirtió Rossi, que además del éxito en General Roca sumó un triunfo en los tradicionales 200 Kilómetros de Buenos Aires, donde compuso el binomio junto al uruguayo Santiago Urrutia. La estadística también señala un total de ocho podios, tres poles y tres récords de vuelta.

“Un título más… No son pocos, es algo impresionante. Estoy agradecido al equipo, muy feliz y emocionado. Sufrí en las últimas carreras: no se me dio en Salta, no se me dio ayer y hoy había mucha incertidumbre y tensión por el tema de los neumáticos. Uno creía que no se me podía escapar, pero esto es automovilismo y se puede escapar. El querer definir el campeonato antes me llevó a esa descarga emocional. Pasa el tiempo y uno le da valor a ser competitivo a 20 años de su primer título”, reflexionó Rossi, en charla con Campeones Radio, sobre las lágrimas que derramó en la vuelta de reconocimiento.

Gabriel Ponce de León ganó en el autódromo Eusebio Marcilla, de Junín, la última carrera del calendario de TC2000: segundo éxito en el año para el juninense, que festejó por primera vez en su ciudad Prensa TC2000

Campeón también en 2006, 2007, 2011, 2013 y 2020 –los dos primeros títulos con Chevrolet, el resto con Toyota-, quedó a una consagración de Traverso, al que tuvo como referente y con el que compartió mucho tiempo, a partir del acercamiento que tuvo el Flaco con la marca japonesa. Para el Misil, la conquista significa la undécima en el automovilismo argentino: Turismo Carretera, 2014; Top Race, 2019 y 2020; Turismo Nacional Clase 3, 2014 y Fórmula Super Renault, 2002.

Un duelo generacional, porque cuando Rossi festejaba por primera vez en el TC2000, Stang tenía apenas un año. Lo viejo funciona, lo puede afirmar el Misil y también Gabriel Ponce de León, el juninense que a los 46 años ganó por primera vez en su ciudad.