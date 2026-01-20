La llamativa escena que protagonizó Luciano Darderi luego de ganar su partido en el Australian Open

Luciano Darderi protagonizó una particular escena luego de vencer al chileno Cristian Garín en la primera ronda del Australian Open. El tenista argentino, que representa a Italia, se vio obligado a salir corriendo de la cancha por problemas estomacales segundos después de cerrar el encuentro.

El N° 25 del mundo derrotó a su contrincante por 7-6 (5), 7-5 y 7-6 (3) en el 1573 Arena. Tras dos sets iniciales bastante tranquilos, los problemas llegaron rápidamente para Darderi con el marcador 6-5 en el tercero, cuando tanto él como Garín solicitaron simultáneamente un tiempo muerto médico.

DARDERI VINCE UNA PARTITA PAZZESCA 💙😂



Il tennista italiano durante il terzo set inizia ad avvertire dei problemi di stomaco, resiste, vince la partita e scappa in bagno 😅#Tennis #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Darderi pic.twitter.com/ipxrsOhPPF — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 20, 2026

No obstante, el ítalo-argentino regresó brevemente para ganar los dos últimos juegos del partido, aunque su anterior descanso claramente no había resuelto sus problemas. Luego de cerrar el partido con una gran derecha, que su rival no pudo devolver, corrió apresuradamente al otro lado de la cancha para saludar únicamente a su oponente antes de salir de nuevo del campo de juego.

“Era un partido rutinario, hasta que dejó de serlo. La última media hora fue una locura”, señaló Darderi en declaraciones con ESPN. Cabe señalar que el italiano pudo volver a la cancha para saludar al público y al umpire, tras lo sucedido.

Asimismo, el tenista italiano explicó el origen de la extraña escena que protagonizó después del partido: “Empecé a sentir un poco de dolor en el estómago en el último set, pero lo superé y finalmente conseguimos la victoria. Me debía tomar un protector para el estómago por un medicamento y lo olvidé, si jugaba un cuarto set sería muy difícil. Si hubiera perdido el tercer set, creo que habría sido un problema para mí los dos últimos sets”.

El ítalo-argentino aprovechó también el tiempo médico que pidió su rival sobre el final del tercer set para irse al vestuario WILLIAM WEST� - AFP�

“Fue un partido difícil, porque nos entrenamos juntos con el mismo preparador físico que Cristian. Mañana jugamos juntos en dobles, así que fue un partido realmente difícil” declaró. El italiano se enfrentará a Sebastián Báez en la segunda ronda por séptima vez y el historial lo lidera el argentino por 4-2. Sin embargo, será la segunda ocasión que se enfrentarán en cancha de cemento (la primera tuvo lugar en el US Open 2024 con victoria en cuatro sets para el tenista bonaerense).

Sinner avanzó sin transpirar

Jannik Sinner, N° 2 del mundo, comenzó con éxito la defensa de su título en Australia después de vencer al francés Hugo Gastón por 6-2, 6-1 y retiro de su rival al comienzo del tercer set. De esta forma, alcanzó las quince victorias consecutivas en el primer Grand Slam de la temporada.

El italiano tuvo un pequeño traspié en el primer game con su saque donde debió enfrentar tres break points. Luego de superarlo sin dificultades, sacó su mejor versión con el servicio y en la devolución. En ese marco, poco pudo hacer el francés en todo el partido, ganando tan solo tres juegos y con complicaciones.

Sin embargo, la imagen del partido la dejó Gastón, que se tapó la cara con sus manos para ocultar las lágrimas por no haber podido acabar el partido y volverse a lesionar. Ante esta situación, Sinner se le aproximó e intentó consolarlo, antes de que abandonara la pista con una gran ovación del público.

El italiano apunta a ganar su tercer torneo consecutivo en Australia e impedir que Alcaraz complete el Grand Slam MARTIN KEEP� - AFP�

“He visto que Hugo no estaba sacando a mucha velocidad, sobre todo en el segundo set. No es la manera en la que gusta ganar el partido. Tuve que jugar un gran nivel de tenis, ser agresivo, y estoy muy contento de estar aquí. Es un lugar muy especial para mí y gracias a la afición por el apoyo”, remarcó Sinner tras finalizar el encuentro.

Su próximo rival será el N° 88 del mundo, James Duckworth, que ingresó al cuadro principal gracias a una invitación de los organizadores del torneo. El historial es liderado por el italiano por 2-1, con la particularidad de que los tres encuentros fueron disputados en cemento y hace más de cuatro años.