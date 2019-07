Crédito: Captura TV

El pasto sagrado de Wimbledon le sienta bien a Novak Djokovic, quien venció a Roger Federer y conquistó por segundo año consecutivo el Grand Slam británico. Después de protagonizar una de las mejores finales de la historia, el serbio se agachó, arrancó un pedazo de pasto y se lo comió.

El particular festejo es una tradición para Djokovic, quien lo cumplió en cada uno de sus triunfos. En 2018, después de borrar a Kevin Anderson de la final, explicó los motivos: "Me encanta el sabor del pasto de Wimbledon. Significa que estoy en la final y que gané. Es una tradición, yo diría, de las veces que gané en este gran torneo. Soñé siempre en ganar Wimbledon. Construía los títulos con diferentes materiales y me imaginaba campeón. Ese era uno de mis principales sueños. Cuando me imaginaba ganándolo algún día, me dije, debo comer pasto. Por alguna razón, no se por qué lo hice", confesó.

El festejo de Djokovic tras vencer a Federer