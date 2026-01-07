Bochorno en un torneo de tenis profesional en Kenia: una invitada que pareció haber jugado por primera vez

Apenas se desarrollaron unos días de la nueva temporada del tenis profesional y ya se observó uno de los grandes bochornos que se recuerden. Ocurrió en la primera ronda del torneo W35 de Nairobi, la capital de Kenia. La egipcia Hajar Abdelkader, de 21 años, nunca había jugado un partido profesional, sin embargo recibió una invitación para el cuadro principal, debutó frente a la alemana Lorena Schaedel (24 años, 1026° del WTA Tour) y lo que exhibió fue... difícil de explicar.

Abdelkader perdió por un doble 6-0, en sólo 37 minutos. Apenas ganó tres puntos frente a los 48 de la germana; además, cometió veinte dobles faltas. Pero más allá de la contundencia de las estadísticas, lo increíble fue lo demostrado dentro del court. Abdelkader no sólo demostró ser una jugadora amateur, sino que directamente pareció ser una mujer que estaba empuñando la raqueta por primera vez. Sus movimientos, las dificultades para picar la pelota, sus descoordinados lanzamientos en el saque e impactos insólitos fueron tragicómicos para un partido profesional en un torneo que es parte de la Federación Internacional de Tenis.

Imágenes insólitas para el tenis profesional

La jugadora egipcia que provocó un bochorno en un torneo profesional





This match happened today on W35 Nairobi. The girl's name is Abdelkadar and she was a wild card holder. Thought somebody had to troll this by buying her WC because she didn't even know from which side to serve and looked like she played tennis for the 1st time. Won 3 points… pic.twitter.com/3atLq77nwf — Budy🇨🇿🎾 (@budybet) January 7, 2026

“Vaya, eso es impactante”, escribió en la red social X Brad Gilbert, uno de los entrenadores de tenis más famosos del circuito (su mayor éxito fue con Andre Agassi) y actual comentarista.

No es la primera vez que un torneo de esta categoría (una suerte de tercera división del profesionalismo) otorga una invitación, como mínimo, cuestionable. Pasó en certámenes de mayor jerarquía, aquí y allá; y seguirá pasando. En el circuito es un secreto a voces la venta de las invitaciones. Y muchas veces, en torneos de los continentes africanos o asiáticos, donde muchas veces la atención no está puesta como en Europa o América, ocurre acciones absurdas. Se sabe, además, que el tenis es uno de los deportes más infectados por los arreglos de partidos y las apuestas.

En noviembre del año pasado, por ejemplo, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) suspendió y multó económicamente al español David Marrero (5° de dobles en 2013) y al tunecino Malek Jaziri (42° de singles en 2019), que admitieron haber pagado para obtener wild cards. Si ello ocurrió con jugadores que tuvieron un buen recorrido en el tour... debajo de las luces se puede esperar algo peor. Y eso quedó demostrado en este W35 de Nairobi, cuya directora del torneo es Martha Tirop y la primera preclasificada es la búlgara Isabella Shinikova (ex 133°).

El anuncio del torneo en Nairobi

La Federación Internacional de Tenis, hasta el momento, no emitió ninguna comunicación al respecto. El certamen se juega en Parklands Sports Club, uno de los predios más antiguos de África Oriental y Central. Tampoco la alemana Schaedel hizo publicaciones ni se refirió al hecho bochornoso en el que estuvo involucrada, pero en forma accidental. Una situación que, en definitiva, no ayuda a la credibilidad del circuito profesional.