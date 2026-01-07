Sebastián Báez venció a la leyenda Stan Wawrinka y Argentina igualó la serie ante Suiza en la United Cup

Sebastián Báez parece lucir la energía, el despliegue físico y la confianza que lo llevaron a ser top 20 mundial, en 2024. Luego de nueve meses espinosos, en los que padeció dificultades atléticas y ganó muy pocos partidos, el tenista argentino está disfrutando mucho de su experiencia en el primer certamen del año, la United Cup, el torneo mixto que se realiza en Australia y que reparte puntos para el ranking. Tras vencer al español Jaume Munar y al estadounidense Taylor Fritz (la segunda en su carrera ante un top 10) en la etapa de grupos, derrotó a una leyenda como el suizo Stan Wawrinka.

Sebastián Báez igualó la serie entre Argentina y Suiza en la United Cup al vencer a Stan Wawrinka ANTONY DICKSON� - AFP�

En Perth, por los cuartos de final de la United Cup, Suiza abrió el desafío con un contundente triunfo de Belinda Bencic (11°) ante la marplatense Solana Sierra (66°) por 6-2 y 6-2, en una hora y 17 minutos. Pero, en el segundo punto, Báez (43°) igualó la serie al vencer a Wawrinka por 7-5 y 6-4, en 1h38m.

De esta manera, el jugador nacido en Billinghurst, partido de San Martín, consiguió tres victorias en un mismo torneo sobre superficie dura por segunda vez en su carrera: sólo lo había logrado cuando obtuvo el título de Winston-Salem en 2023. El rendimiento de Báez fue tan sólido que hasta provocó el fastidio y la frustración de Wawrinka; suele ser muy medido, por eso sorprendió al romper dos raquetas.

Stan Wawrinka padeció al partido ante Sebastián Báez y, frustrado, rompió dos raquetas ANTONY DICKSON� - AFP�

Además, la victoria frente a Wawrinka marca su cuarta victoria sobre un campeón de Grand Slam: dos veces lo logró sobre Dominic Thiem y una sobre Marin Cilic, todas en polvo de ladrillo. Wawrinka, de 40 años, número 3 del mundo en 2014 y ganador de tres Grand Slams distintos (Australia 2014, Roland Garros 2015 y el US Open 2016), está comenzando a jugar su última temporada como profesional. Antes del arranque de la United Cup, Báez y el helvético de exquisito revés a una mano habían compartido un intenso entrenamiento, ahora les tocó competir y el argentino no se amedrentó, sino todo lo contrario.

Báez no logró aprovechar un primer match point, pero con el saque de Wawrinka, acompañado por su entrenador Magnus Norman. Sin embargo sí pudo cerrar el partido con su saque, con un toquecito en la red tras desarmar al suizo con una derecha cruzada. Se abrazaron en la red e intercambiaron palabras muy cordiales. Báez logró tres aces, cometió sólo una doble falta, logró el 78% de primeros servicios, ganando el 72% de puntos con el primer saque (41 de 57) y el 56% con el segundo. Le rompió dos veces el saque al europeo y defendió los cinco break points que generó el excompañero de ruta de Roger Federer.

Así cerró el partido Báez:

Understood the assignment 🫡



Sebastian Baez defeats Wawrinka 7-5 6-4 to keep Team Argentina's hopes alive. pic.twitter.com/k3WFBrn7zU — United Cup (@UnitedCupTennis) January 7, 2026

Ahora, la serie entre Argentina y Suiza se define en el punto de dobles mixto. Para el equipo capitaneado por Sebastián Gutiérrez (tiene esa función porque es el coach de Báez, el single 1 del equipo; así lo marca la tradición) juegan María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi (uno de los flamantes citados para la serie de Copa Davis de febrero ante Corea del Sur, en Busan) ante Bencic y Jakub Paul (26 años, 81° de dobles).

Vale recordar que es la primera vez que Argentina consiguió superar la etapa de grupos. El equipo nacional lo completan Marco Trungelliti (otro de los jugadores citados para la Copa Davis en Asia) y Nicole Fossa Huergo.

El ganador de esta eliminatoria entre argentinos y suizos se enfrentará en las semifinales con Bélgica o República Checa.