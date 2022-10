La tenista Simona Halep dio positivo de una sustancia prohibida y fue suspendida en forma provisional

escuchar

La rumana Simona Halep, ganadora de dos torneos del Grand Slam y ex N° 1, fue suspendida de forma provisional tras dar positivo por una sustancia prohibida, informó el viernes la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). ”Simona Halep, tenista rumana de 31 años, ha sido suspendida de forma provisional en virtud del artículo 7.12.1 del Programa Antidopaje de Tenis de 2022 (TADP)”, dijo el organismo en un comunicado.” Actualmente, la tenista ocupa el 9° puesto del ranking mundial y, tal su nuevo estado de situación, no es elegible para competir ni asistir a ningún torneo sancionado.

La muestra se dividió en muestras A y B y el análisis posterior descubrió que la muestra A contenía FG-4592 (Roxadustat), que es una sustancia prohibida que figura en la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de 2022″. Halep describió la suspensión como el “mayor shock de su vida”. ”Di positivo de una sustancia llamada Roxadustat en una extremadamente bajas, lo que se convierte en el mayor shock de mi vida. A lo largo de toda mi carrera, la idea de hacer trampas no se me ha pasado por la cabeza ni una sola vez, ya que va totalmente en contra de todos los valores con los que he sido educada. Ante una situación tan injusta, me siento completamente confundida y traicionada”, escribió la tenista en Twitter. Y agregó: “Pelearé hasta el final para probar que yo nunca fui consciente de haber tomado ninguna sustancia prohibida y tengo fe que temprano o tarde, la verdad saldrá a la luz. No se trata de los títulos o el dinero, se trata del amor que desarrollé con el tenis en los últimos 25 años”.

La transformación física que cambió su carrera

Halep, nacida en Constanza, en la costa del mar Negro y a unos 230 kilómetros de la capital Bucarest, le molestó mucho que al consagrarse en Roland Garros en juniors, con sólo 16 años, en 2008, pocos hablaran de su juego, de sus capacidades. Todos se enfocaban en llamativas cuestiones físicas, concretamente en el voluminoso tamaño de sus senos.

Halep estaba contrariada. Quería ser campeona, pero no se la consideraba tenista. Y sus primeros resultados profesionales no fueron buenos. Paralelamente empezaron a circular fotos suyas en la playa, con leyendas agresivas y comentarios inapropiados de los cibernautas. Nada que no hayan padecido, y sigan sufriendo muchos en estos tiempos. A Simona la afectaban sensiblemente, pero nunca se resignó. No pasó mucho tiempo, apenas un par de años desde su consagración en juveniles en Roland Garros, para que hiciera un anuncio especial: con el consentimiento familiar, se sometería a una intervención quirúrgica para reducir el tamaño de su busto. “Me perjudica al correr, no puedo desplazarme de la manera que me gustaría. Quiero sentirme cómoda en la cancha y también en la vida. Si no fuese tenista también me operaría por una cuestión de estética. Es la única manera para focalizarme en mis objetivos deportivos y también para que dejen de hablar de mi por otros motivos que no tienen que ver con la raqueta”, expresó.

La rumana Simona Halep, durante su participación en el último US Open

Se operó y su transformación fue notable. Quien observa sus primeras fotos y las actuales consignará que parecen dos personas diferentes. También lo es su tenis. En un proceso que no fue sencillo, porque tuvo que esperar varias temporadas para procesar una mejoría ostensible, Halep empezó a disfrutar del deporte que la apasiona y con el que soñó trascender desde pequeña. Hoy en día, quien no está muy actualizado o sigue al detalle la marcha del tenis profesional ni siquiera registra el pasado de la tenista rumana.

Su ascenso y notoria evolución en la cancha le permitió instalarse entre las mejores y obviamente cosechar mejores resultados. Sin ser muy alta (1,68m), tiene un tenis vigoroso que nace de un saque potente a partir de su mecanización. Es agresiva y de buscar el punto. No es de las que les gustan estar mucho tiempo en la cancha: cuanto más rápido, mejor.

Hasta esta noticia que le provocó un shock, tal como confesó, se mantenía en el top ten. Este año ganó dos títulos, con una ganancia de 2.253.197 dólares y un saldo desde enero y hasta hoy de 39 victorias y once derrotas. En el repaso total, ostenta 24 títulos (entre ellos, Roland Garros 2018 y Wimbledon 2019), una recompensa total en premios de 40.203.437 dólares y el orgullo de haber alcanzado la cima del ranking el 9 de octubre de 2017.

