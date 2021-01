La tenista ucraniana Dayana Yastremska, número 29 del ranking mundial, fue suspendida provisionalmente tras dar positivo en un control antidopaje. Fuente: Archivo - Crédito: pool Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2021 • 20:00

La tenista ucraniana Dayana Yastremska, de 20 años y número 29 del ranking mundial, fue suspendida provisionalmente por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) luego de que diera positivo una muestra de orina que suministró fuera de competición el 24 de noviembre pasado. En el análisis estudiado en un laboratorio acreditado en Montreal se encontró que contenía metabolito mesterolona, una sustancia "no especificada", que está prohibida en la categoría S1 de la Lista prohibida de la AMA 2020 (agentes anabólicos).

El 22 de diciembre pasado, Yastremska fue acusada de una infracción de las reglas antidopaje y suspendida provisionalmente con efecto a partir de este jueves. La jugadora puede solicitar a la Presidencia del Tribunal Independiente el derecho de conocer por qué se le impone una suspensión temporal hasta que haya una sentencia definitiva, aunque por el momento optó por no ejercer ese derecho. "Declaro firmemente que nunca he usado drogas para mejorar el rendimiento o sustancias prohibidas", declaró Yastremska en redes sociales.

Yastremska finalizó la temporada 2020 con una racha de cuatro derrotas consecutivas, terminando su acción en Linz, donde, agregó en su declaración, dio negativo en la prueba de dopaje que se realizó allí. "Dada la baja concentración y dada mi prueba negativa dos semanas antes, he recibido asesoramiento científico de que el resultado es consistente con alguna forma de contaminación (...) Me han informado que esta sustancia está destinada a ser utilizada como medicamento para hombres y que se aconseja a las mujeres que no la usen debido a los efectos adversos que provoca", sentenció Yastremska.

La tenista nacida en Odessa, una ciudad portuaria a orillas del mar Negro, en el sur de Ucrania, ganó tres títulos de la WTA: Hong Kong 2018, y Estrasburgo y Hua Hin 2019. Su mejor posición histórica fue 21°, en enero de 2020. Según los registros de la WTA, suma US$ 2.113.767 en premios oficiales. Su mejor actuación en un Grand Slam fue haber alcanzado la cuarta ronda en Wimbledon 2019.

Además de su carrera deportiva, Yastremska disfruta de la música, más precisamente del rap. De hecho, en agosto del año pasado presentó un tema propio, "Thousands of Me", en el que relata la tortuosa recuperación de una relación sentimental fallida, que ya acumula más de 444.000 visitas en Youtube. "No pretendo convertirme en una artista cool, simplemente me gusta cantar, me gusta esta atmósfera. Es mucho más fácil para mí estar en un court que en el estudio, cerca del micrófono, que es mucho estrés para mí", contó, en su momento. Promocionó el tema con una producción vestida en cuero negro y rodeada de autos deportivos con sus iniciales en la patente.

Conforme a los criterios de Más información