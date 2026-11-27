En el equipo argentino campeón de Copa Davis 2016 todas las patas de la mesa estuvieron articuladas: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y hasta el fiel grupo de hinchas que acompañó los desafíos con banderas. Cada pieza encajó en su lugar, sin conflictos, empujando hacia adelante sin olvidar el pasado. Esa fue una de las claves de un logro histórico e inédito que cumple una década. Capitaneados por Daniel Orsanic, fueron siete los tenistas que pisaron el court en esa temporada cinematográfica: Juan Martín del Potro, Federico Delbonis, Leonardo Mayer, Guido Pella, Renzo Olivo, Carlos Berlocq y Juan Mónaco, aunque sólo los primeros cuatro repitieron la presencia en las semifinales y la final. Pero también hubo protagonistas, de cierta manera, de perfil bajo o invisibles para el gran público, que cumplieron sus roles con precisión. Actores, de una u otra manera, vitales para que el engranaje funcionara.

“La historia, por las finales perdidas, era pesada. Pero todos fueron inteligentes, empezando por los jugadores, los más importantes. Cada uno dio el 100% en su rol. No éramos todos amigos, pero hubo una muy buena convivencia. Hubo respeto y apertura en la comunicación”, rememoró, ante LA NACION, Mariano Hood, por entonces hermanado con Orsanic como subcapitán (el otro asistente técnico fue Sebastián Gutiérrez). “Todo ese grupo se construyó en la confianza. Cada uno tenía su personalidad, pero el objetivo estuvo por encima de cualquier individualidad, lo que había jugado en contra en otra final”, apuntó Viviana Gentile, por entonces jefa de equipo, encargada de diversos aspectos logísticos. “Era un grupo de hierro, que se fue fortaleciendo en la medida que pasaban las series”, afirmó Walter Alfonso, masajista del equipo de Copa Davis desde fines de 2010 (y tantas veces encargado de la música en el vestuario).

Del Potro abrazado con Orsanic, en Zagreb; detrás, Gentile, Alfonso, Prada y Seara, integrantes del equipo Santiago Filipuzzi

Alberto Osete, responsable de la preparación física de ese equipo durante las series (ya había estado desde 1999 en distintas etapas de la Legión), resaltó sobre el camino recorrido en Gdansk, Pesaro, Glasgow y, finalmente, Zagreb: “Recordarlo es una gratificación enorme. De alguna manera fue un título inesperado desde el principio y no por falta de fortaleza, sino por lo atípico de jugar todo de visitante. Daniel (Orsanic), como conductor, tuvo una filosofía muy apropiada para ir tranquilos, con cautela. Pedía ir paso a paso, como decía Mostaza Merlo; que el análisis lo hicieran la prensa o los de afuera. En las reuniones de equipo bajaba línea dejando en claro que el jugador era el gran protagonista y que el resto estaba para darles lo que necesitaban. Empezamos tranquilos, pero las expectativas iban cambiando, aumentando…”.

Mariano Seara, kinesiólogo del equipo (todavía hoy lo sigue siendo), aportó: “A medida que te alejás en el tiempo tomás dimensión de lo grande que fue. Pienso que cada uno dio lo máximo que podía en todo el año, con cierta inconsciencia y sin pensar ‘hago esto para salir campeón’”. El Rifle, como lo apodan, añadió: “En mi labor intenté hablar mucho antes de cada serie con los equipos de los jugadores, para saber los detalles. Por ejemplo, con mi socio, Diego (Rodríguez; era el kinesiólogo personal de Del Potro ese año), hablábamos y desde la serie de cuartos de final en adelante Juan Martín fue cambiando para bien. Diego me decía ‘yo me encargo de su recuperación, dame una mano con los vendajes’, porque Juan era súper exigente y profesional con eso. Con Leo Mayer, por ejemplo, que tenía muy sensible el hombro, aplicábamos punción seca (una técnica con agujas de acupuntura) de lunes a viernes para que pudiera descansar mejor. Con Guido (Pella) trabajaba sobre su cadera. Fede (Delbonis) era el más kamikaze (soníe): era raro que te manifestara un dolor. Era un todoterreno físicamente. Me decía que le aflojara las lumbares, pero no demandaba más de la cuenta”.

Entrenamiento de Argentina en Zagreb, con Orsanic, el subcapitán Hood y Trungelliti, que fue sparring Santiago Filipuzzi

El equipo tuvo tres sparrings: el cordobés Pedro Cachin en Polonia, el bragadense Genaro Olivieri en Italia y el santiagueño Marco Trungelliti en Gran Bretaña y Croacia. Este último fue el primero que llegó a abalanzarse sobre Delbonis cuando el azuleño ganó el quinto punto de la final, en el Arena Zagreb. “La montaña que se armó encima de Fede fue preciosa. Si yo me quedé sin aire, me imagino él, que estaba debajo de todos”, recordó Trunge. Y describió: “Todo fue pura alegría. Ese grupo vivió con armonía. Y teniendo en cuenta cómo se vivió el último día, con el partido casi perdido de Delpo contra Cilic, cuando todo pintaba mal, hasta revertirlo con el desahogo final… fue muy fuerte. Fue puro placer. Parecía mentira. En lo personal, intenté cumplir con el rol asignado sin molestar, ayudando a los que tenían que jugar”.

Walter Alfonso, el masajista del equipo argentino de Copa Davis

Zagreb 2016 fue para Luis Pianelli su cuarta final de Davis como encordador del equipo: había estado en Moscú 2006, Mar del Plata 2008 y Sevilla 2011. “Hubo un muy buen equipo, con una necesaria dosis de fortuna. Contra Polonia no jugó (Jerzy) Janowicz. En Italia llovió y Fognini jugó dos partidos en un día; Fede (Delbonis) lo liquidó por físico. En Glasgow fue la serie perfecta, con Pella y Mayer jugando por encima de su nivel y un Del Potro increíble; el partido que le ganó a Murray fue, para mí, el mejor de la historia de la Davis. Y en la final Croacia no tuvo a (Borna) Coric. ¡Madre mía, el miedo que tuvo Karlovic! No la podía meter. Pero Delbonis jugó im-pre-sio-nan-te. La estrategia de Orsanic fue espectacular en todas las series. Daniel supo manejar bien las relaciones”, opinó Pianelli, que siguió en funciones hasta 2020. Y profundizó sobre el conductor: “Orsa había estado en el equipo con Luza como capitán, también en la gestión de Luli (Mancini), como entrenador de Chucho Acasuso. Es decir que aprendió mucho como observador en otras series. Y aprendió de los errores. Supo llevar al grupo y al mejor jugador (Del Potro), que es lo más difícil. Así como Scaloni lo supo llevar a Messi. Las cosas se fueron generando; no fue casualidad”.

Del Potro siempre confió en el trabajo de Pianelli y tenía gran conexión con el oriundo de Arroyo Seco. “Primero, cuando volvió al equipo, Juan estaba algo apichonado, temeroso. Pero se fue soltando y terminó haciendo cosas inéditas, como jugar los tres puntos. En la final se jugó la vida. Él había estado en otras, sabía que no iba a tener más posibilidades y que si perdía le iban a caer a él. Al ganar se sacó un peso de encima terrible. ¿Quién le va a quitar la Copa ahora? ¡Nadie!”, acentuó Pianelli.

El experimentado encordador Luis Pianelli y Leo Mayer, con el trofeo de la Copa Davis

Del Potro, según Pianelli, generalmente encordaba cinco o seis raquetas por partido. Lo que ocurrió en el famoso match ante Cilic fue espectacular. Así lo narró el hombre de las cuerdas: “Juan había usado todas las raquetas, pero cuando arrancó el cuarto set se dio cuenta de que lo llevaría al quinto y me mandó a encordar una más, con 57 libras. Si lo hizo fue porque sabía que ganaba. Quería llegar al quinto en las mejores condiciones. Ahí dije: ‘No lo pierde’. Él era muy, muy, muy profesional en todo. Era increíble en el estado de concentración que se ponía. Yo con él me entendía con la mirada. Cuando un rato antes del partido me hacía señas para ir al vestuario era porque teníamos que cambiarle los cubregrips a la raqueta. Era una rutina religiosa. Yo le sacaba el cubre a una raqueta, se la daba a él, él le ponía el nuevo, me la devolvía, yo se la guardaba en una bolsa y estaba lista para la batalla. Y así con todas las raquetas. Una vez que terminaba la rutina, se ponía frente al espejo, se colocaba la vincha y se transformaba. Todo sin hablarnos, en silencio. Era el ritual de un guerrero”.

Durante los partidos, a Del Potro le daba seguridad tener detrás de su banco al encordador, al kinesiólogo y al médico, que en 2016 fueron dos, primero Javier Maquirrian y, en la final, Enrique Prada. “Era Orsa quien nos ubicaba atrás de Juan y era lógico, porque si a Delpo le pasaba algo no podía estar buscándonos en la fila para darnos una raqueta o decirnos qué le dolía”, apuntó Pianelli. Orsanic estuvo en todos los detalles, como cuando hizo tapar una gigantografía de la Ensaladera colocada en el vestuario de Zagreb. “No se mencionaba la Copa y se tapó esa foto. Orsa transmitía confianza e hizo que todos se comprometieran”, dijo Gentile, que trabajó en la AAT durante tres décadas, de 1995 a 2025. Bautista Segonds, como coach holístico, y Pablo Estévez, como jefe de prensa, fueron otras de las piezas de aquel equipo ganador.

El doctor Enrique Prada, que reemplazó a Javier Maquirriain en la final, junto con la Ensaladera

Los doctores Maquirrian y Prada se conocían desde hacía una década, de compartir espacio de trabajo e investigaciones en el Cenard. Responsable médico de la Asociación Argentina de Tenis, en noviembre de 2016 Maqui ya luchaba contra un cáncer cerebral y, por ello, después de haber estado al pie del cañón en las tres series de esa temporada, optó por no ir a la final. Y le propuso esa responsabilidad a Prada. “Nos respetábamos y apreciábamos mucho con Maqui. Asumí el rol. Hablé con Daniel (Orsanic) sobre la función que iba a tener. No quería ser invasivo: iba a seguir los lineamientos, intervenir sólo en los momentos necesarios, sumarme de una forma simple. A los jugadores los conocía, salvo a Juan Martín: los primeros dos o tres días ni hablé, hasta que un día, desde la camilla, me saludó. ‘Tal me habló de vos’, me dijo, rompiendo el hielo. Desde entonces hicimos una relación muy buena”, narró Prada.

A diez años, Prada no olvida lo que vio en los ojos de Del Potro durante el partido frente a Cilic, en la debacle y el éxtasis. “Cuando perdía dos sets a cero venía al banco, se paraba de frente a la tribuna, yo estaba ahí, frente a él, clavaba la mirada sin mirar, buscaba focalizar y volvía a jugar. Pero se percibía que no encontraba salida. No lo hablé con él, pero fue clave el punto con la Gran Willy, en el arranque del tercer set; esa pelota cambió el partido. Empezó a meter todas, a no fallar. Cilic empezó a picar la pelota más que antes y con Seara, que estaba al lado mío, veíamos que se le iba la rodilla de costado. Ahí dije: ‘Juan Martín es un numero 1’. Son muy pocos los que hacen eso. En un momento, en plena levantada, se rompe el meñique izquierdo, tuvo un mallet finger (lesión en la articulación). De lejos nos mira. ‘Atiéndanme el dedo’, dice. Le di una medicación, un ketorolac y chau; no pedimos el ingreso del fisioterapeuta, como para no perdiera el ritmo que ya llevaba”.

"Fuerza Maqui", la bandera que lució el equipo en la final de Croacia en apoyo al médico Javier Maquirriain, que tenía una severa enfermedad

En Zagreb, conociendo lo que estaba padeciendo Maquirrian, los jugadores mostraron una bandera argentina que decía ‘Fuerza Maqui’. Prada recuerda, con emoción, que una vez concretado el título llamó a su colega desde el estadio. “Nos emocionamos a la distancia. Él ya sabía que no estaba bien. A las horas nos vimos directamente en el festejo en la Casa de Gobierno, nos dimos un fuerte abrazo y me quedé tranquilo”, rememoró Prada. El doctor Maquirriain siguió luchando con la enfermedad hasta fallecer en marzo de 2018.

“Hace algunos días nos juntamos con Dani (Orsanic) para hablar de la vida, empezamos a revivir ese 2016, las situaciones, los resultados que tuvimos, sobre todo en la final y… se pone la piel de gallina. Fue la mayor alegría de mi vida deportiva. Siendo un protagonista secundario, supera toda la felicidad que tuve como jugador”, celebró Hood, 20° del mundo en dobles en 2003 y actual subcapitán del equipo nacional en la BJK Cup. Y amplió, contando algo más privado: “En 2016 llevaba un año divorciado de la hermana de Dani, con quien estuve casado 18 años, pero no afectó la relación. Éramos familia, él es padrino de mi hija (Lucila), compartimos Navidades y eso fue un plus”. Gutiérrez, luego entrenador de Sebastián Báez, hace diez años era otra de las personas de máxima confianza de Orsanic, en la Davis y, también, en el departamento de Desarrollo: “La idea fue tratar de transmitirle a los chicos lo que se hacía en el primer equipo y yo fui como un hilo conductor entre las dos patas. En el día a día estábamos juntos con Orsa y el Niño Hood, siempre tratado de que los jugadores estuvieran lo más tranquilos posibles”.

Maradona, en Zagreb, rodeado de integrantes del equipo: Prada, Delbonis, Gentile, Pianelli, Seara, Alfonso, Juan Galvan, Trungelliti, Segonds, Pella y Horacio Anselmi; debajo, Osete y Gustavo Tavernini

Alfonso, además de ser masajista, fue un confidente de los jugadores, quienes le valoraban su predisposición pese a tener una historia tan dura (el fallecimiento de su hija, nieta y yerno por una explosión y pérdida de gas). Con su característica cresta en el pelo, asumía el termómetro de los estados de ánimo: sabía cuándo “poner cumbia” o cuándo hacer silencio y acompañar. También actuaba de puente entre los jugadores y los hinchas, consiguiendo autógrafos o camisetas. “Ya pasaron diez años… la pucha. Fue una alegría compartir ese vestuario. Si en el deporte los jugadores, el cuerpo técnico, la gente y los directivos están bien, no se puede fallar; eso pasó”, afirmó. Y narró una anécdota con Delbonis, antes de entrar en el quinto punto en Zagreb: “Fede estaba en el vestuario esperando que terminara Delpo, yo iba y venía, le hablaba y en un momento le digo: ‘Mirá este cómo está’. Me refería a Karlovic, que estaba al lado y lo veíamos: estaba tirado en la camilla, mirando el partido de Delpo y Cilic. ‘Vos movete porque mirá cómo está este’, le decía a Fede. Karlovic estaba serio, viendo que iba a tener que jugar. Cuando vamos para la cancha con Fede, mientras le llevaba sus bolsos, le pongo la mano en el pecho y le digo: ‘Acordate: con la comida de los chicos no se juega’. Se quedó frío. Me salió del alma, ni lo pensé. ¿Qué le quise decir? Yo vengo de un lugar humilde (Villa Corina, en Avellaneda), donde hay gente que la pelea de abajo, sin recursos y él le podía dar una alegría. Fede tuvo un coraje enorme”.

Otro momento destacado en Zagreb fue la presencia de Diego Maradona. Al principio despertó incertidumbre por el revuelo que podía generar, pero terminó teniendo un comportamiento ejemplar. “Nunca fue protagonista. Preguntaba cuándo podía bajar al vestuario, cuándo podía entrar el estadio. Tuvo perfil bajo. Sólo acompañó desde el aliento”, apuntó Gentile, que confesó haber llorado mucho cuando en un momento se quedó sola en el podio con las cuatro copas de los jugadores mientras estos daban la vuelta olímpica. Y Osete contó un hecho: “Con Juan estando 2-0 abajo ante Cilic, pide ir al vestuario, lo seguimos en silencio porque no se permitía el coaching, todo muy ceremonioso. En una de esas escuchamos murmullos en el pasillo: ‘¡Vamos, flaco, dale!’. Era el Diego, que había bajado a darle aliento. Durante toda la semana en Croacia nos pusieron unos efectivos de seguridad que eran durísimos, pero en ese momento ni lo frenaron. El árbitro general ni se animó a decirle nada. Creo que eso también empezó a cambiarle el chip a Delpo. De película…”.

El grupo campeón de Copa Davis, en Zagreb Santiago Filipuzzi

Era tan marcada la prudencia y el enfoque del grupo antes de viajar a la final que no se proyectó ningún potencial festejo para el regreso al país. Surgió sólo una vez que se triunfó. Mientras había música, abrazos y descorches de botellas en el vestuario, Gabriela Michetti, entonces vicepresidenta de la Nación, se comunicó telefónicamente con el equipo para poner a disposición la Casa Rosada. Y recién allí se empezó a planificar la celebración en Buenos Aires. Todo a su tiempo, como correspondía. Como se habían juramentado.