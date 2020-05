Dijana Djokovic y su hijo, Novak, el número 1 del mundo del tenis: "Se siente un elegido por Dios". Crédito: twitter.com@AndjelaVoliAnuu

A diferencia de otros padres de tenistas que optan por el anonimato, Dijana Djokovic, la mamá de Novak, el número 1 del ranking mundial, suele mostrarse en las tribunas alentando acaloradamente y emocionándose por el juego de su hijo. La mujer, de 56 años, brindó una jugosísima entrevista a Blick, en la que trató de "arrogante" a Roger Federer, reconoció que su marido utilizó dinero ilegal en Serbia para costear la carrera de Nole y que éste es un "elegido por Dios", entre otros temas. A continuación, lo más destacado.

La infancia de Novak.

"Desde temprana edad no era como ningún otro niño. No me refiero a su talento en el tenis, sino a cómo era cuando. Siempre mucho más maduro. Le gustaba jugar, pero su atención era diferente. Sus ojos han sido agudos desde que nació. Justo después del nacimiento, tenía el pelo negro y grueso y gritaba tan fuerte como un burro. Supe de inmediato que era mi hijo".

Los inicios de Nole en el tenis.

"Nunca imaginé en mis sueños más locos que algún día mi hijo sería el mejor del mundo. Desde que comenzó, todo en nuestra familia se ha centrado en el tenis. Ninguno de nosotros jugó en absoluto. A la edad de seis o siete años, lo llevamos a un campamento cerca de nuestra antigua casa en Kopaonik. Allí conoció a la entrenadora Jelena Gencic en el club de tenis Partizan. Ella lo tomó y dijo que después de Monica Seles, no había visto a un niño más talentoso en el área. Sí, él era talentoso. Pero el tenis es un deporte caro".

Pobreza y desesperación.

"Tuvimos un momento muy difícil. Ambos trabajamos en Kopaonik, pero el dinero fue suficiente para pagar el alquiler. Mi esposo Srdjan acompañó a Novak a los torneos, me quedé en casa con dos niños pequeños, ya no teníamos ningún dinar (la moneda serbia). Me despertaba todas las mañanas y no sabía cómo comprarnos pan. Me dolía, estaba desesperado. Pero si no tiene otra opción y un objetivo en mente, de alguna manera lo logra. Creo que fuimos muy valientes. Si Novak hubiera nacido en otro país, todo habría sido diferente. Pero no teníamos apoyo en Serbia. Hemos tenido muchas noches sin dormir. La preocupación me enfermó".

Su esposo y la dudosa recaudación de fondos.

"Srdjan tomó prestado dinero de personas que hacen negocios ilegales. Por supuesto, lo querían de vuelta con altas tasas de interés. Siguió girando en círculos. Para pagar la deuda, tuvo que pedir prestado dinero una y otra y otra vez. Cuanto más sentían los concesionarios lo urgente que era el dinero, más aumentaban la tasa de interés. Cuando Novak fue al torneo juvenil de Roland Garros por primera vez, uno aumentó del 10 al 15 por ciento en el último minuto. ¿Pero qué debemos hacer? No tuvimos elección. Srdjan llamó a miles de puertas para encontrar un patrocinador. Habló con gente de negocios sobre si querían invertir en Novak. Pero la gente no escuchó. Lástima, probablemente habrían ganado millones hoy".

Hermanos descuidados.

"Todo era solo sobre Novak. Descuidamos a sus dos hermanos menores porque a menudo dirigíamos espontáneamente nuestros planes hacia Novak. Una vez, Marko y Djordje deberían ir a un campamento en Barcelona. Pero lo cancelamos porque toda la familia voló a Miami a la mañana siguiente para estar con Nole. Nos necesitaba y queríamos hacerlo sentir que estábamos detrás de él. Luego llegó a la final: fue una experiencia clave. Desde entonces lo dimos todo por él. Lo siento por los otros hijos, ellos también eran talentosos. Pero tampoco pudimos apoyarlos. Mi esposo se quedó sin reservas".

El caro precio del éxito y las amenazas.

"Con la popularidad vino mucha crueldad. Recuerdo su primera final en Londres en 2005 y el dinero que obtuvimos por ello. Fue como si hiciéramos millones. De camino a casa, llevaba un poco más de dinero de lo que me permitían y tenía miedo de que me registraran en el aeropuerto. Cuando me preguntaron al respecto, tartamudeé que era dinero del torneo, no sé exactamente cuánto. En Londres en 2009 tenía aún más miedo: Scotland Yard nos mantuvo a todos en la casa. Debido a que Novak apoyó la campaña 'Kosovo es Serbia', los grupos albaneses lo amenazaron. Un vecino me dijo que los hombres de nuestra cuadra, probablemente drogadictos, querían secuestrar a mis perros para pedir un rescate. Novak luego perdió ante Marat Safin y todos se preguntaron por qué. ¡Por supuesto, porque el niño estaba bajo mucha presión! No se habló de eso".

Lidiar con las derrotas y las lágrimas ante Del Potro.

"La derrota en los Juegos Olímpicos de Río [en la primera ronda, ante el tandilense, por 7-6 (7-4) y 7-6 (7-2)] todavía me rompe el corazón. Novak es un niño feliz y no le cuesta llorar. Pero las lágrimas en ese momento fueron las más grandes que he visto con él. Tenía todos los requisitos previos para ganar oro. El deseo no le fue concedido. Tenía este problema de codo y no podía soportar la presión. Sintió que había decepcionado a la gente en Serbia".

Experiencia religiosa y Federer.

"Vi muchos partidos, pero Wimbledon fue el más difícil el año pasado [la final, ganada por Nole]. En un estadio donde todos aplaudían a Roger Federer, solo éramos un puñado de fanáticos para Novak. No es agradable que Federer u otros me molesten en esos momentos. Pero me molestó porque Federer es un poco arrogante. Cuando Federer tuvo dos match points, tomé mi cruz del río Don. Soy creyente, uso el amuleto todo el tiempo, a menudo me salvó en momentos difíciles. Me dije a mí mismo: 'Nole, puedes hacerlo, lo has hecho dos veces, puedes hacerlo de nuevo'. Lo hizo. Fue salvado por Dios. Novak también cree en Dios, se siente elegido. Lleva una cruz que le trae paz y felicidad. Es del monasterio griego Hilandar. Él dice sus oraciones mañana y tarde".

La vida amorosa de Novak.

"Cuando vino con Jelena [Ristic], pensé que sería irrelevante, Novak solo tenía 18 años, pero resultó diferente. No esperó más, se casó con Jelena [en 2014]. Es lógico que su esposa se hiciera cargo de las cosas que de otro modo hice por él: cocinar, quehaceres domésticos. Ya no interfiero en su vida. Lamentablemente no viven aquí en Serbia, rara vez nos vemos".