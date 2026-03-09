João Fonseca corrió el límite en Indian Wells luciéndose con grandes puntos y se citará con Jannik Sinner

Los problemas de espalda que perturbaron el inicio de la temporada parecen ir quedando atrás para João Fonseca, el prodigio brasileño de 19 años que encandila en el mundo del tenis. Tras una gira sudamericana sobre polvo de ladrillo sin los resultados que pretendía (su mayor alegría fue ganar el trofeo de dobles en el Río Open), el jugador carioca encaró el Masters 1000 de Indian Wells con optimismo. Superó a Raphael Collignon (Bélgica) en el debut, salvó dos match points y eliminó al 16° preclasificado Karen Khachanov (Rusia) en la segunda ronda y anoche derrotó, con autoridad, por 6-2 y 6-3, a Tommy Paul (Estados Unidos, 23°).

Fonseca, como es habitual, castigó la pelota de drive desde todos los rincones de la cancha, logrando winners. Además, anotó dos aces, no cometió dobles faltas, logró el 66% de primeros servicios y ganó el 73% de puntos con el primer saque. Pero, más allá de su explosión, ostentó rapidez y elasticidad para desplazarse por toda la cancha y defenderse ante un jugador siempre peligroso como Paul, 8° en junio del año pasado. La actuación del sudamericano dejó decenas de puntazos, de esos que pelean por el podio al final de cada certamen. Hubo uno, por ejemplo, en el octavo game del primer set (con el score 5-2), en el que Fonseca se colocó el disfraz de Rafael Nadal, devolvió pelotas corriendo de un lado al otro (incluso, un smash) y terminó definiendo de drive paralelo. Un espectáculo.

El jugador que es entrenado desde los 12 años por Guilherme Teixeira, pero que también sumó al argentino Franco Davin a su equipo, avanzó por primera vez a los octavos de final de un Masters 1000, la jerarquía de torneos más importantes después de los cuatro Grand Slams. Es el primer brasileño en alcanzar esa etapa en un Masters 1000 desde Thiago Monteiro en 2024 (Roma) y el primero en hacerlo en Indian Wells desde Thomaz Bellucci en 2012.

¿Cuál será el próximo desafío de Fonseca? Jannik Sinner, el número 2 del mundo. Será su primer enfrentamiento contra el crack italiano. “No hace falta decir que Jannik es un jugador enorme. Ganó varios títulos. Él y Carlos (Alcaraz, el líder del ranking) lo están ganando todo. Así que sólo descansaré mañana (por hoy) y luego el martes volveré a la cancha, intentando presionar al máximo y jugando como lo hice hoy contra Paul”, expresó Fonseca. Está claro que deberá exigirse al máximo y achicar el margen de error para tener posibilidades de vencer a Sinner.

Fonseca tiene un récord de 7-1 contra jugadores del top 30 del ranking desde septiembre pasado, incluyendo dos victorias en su camino al título del ATP 500 de Basilea en octubre (ante el canadiense Denis Shapovalov en los cuartos de final y el español Alejandro Davidovich Fokina en la definición del trofeo).

Hoy, los argentinos Cerúndolo y Báez

Este lunes, en Indian Wells, competirán, entre otros, Novak Djokovic y Alcaraz. La leyenda serbia, desde las 15 de la Argentina (ESPN y Disney+ Premium) en el court central, ante Aleksandar Kovacevic (Estados Unidos). El español, número 1 del mundo, contra Arthur Rinderknech (Francia), no antes de las 22.

Pero también habrá presencia argentina en la jornada. Por la tercera ronda, Francisco Cerúndolo, 19° preclasificado, se medirá con el británico y campeón defensor Jack Draper (14° favorito), en el estadio 2, aproximadamente a las 17 de nuestro país.

En el mismo court 2, pero cerrando la jornada nocturna (cerca de la medianoche argentina), Sebastián Báez, que llega de una tarea impecable ante el 22° preclasificado Jiri Lehecka (6-4 y 6-1), se enfrentará con el ruso Daniil Medvedev (11°).

Por la primera ronda de dobles, los primeros preclasificados, el marplatense Horacio Zeballos y el catalán Marcel Granollers, jugarán desde las 16.30 contra Sinner y Reilly Opelka, que recibieron una invitación para actuar en la especialidad.