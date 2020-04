Marat Safin entrega un premio a Djokovic. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de abril de 2020 • 15:00

El ex tenista Marat Safin aseguró que el tenis femenino es "muy difícil de vender" y que el masculino es "el que manda", aunque aclaró que le parece "buena" la idea del suizo Roger Federer de unir los circuitos de la ATP y la WTA.

"Me parece una buena idea, se puede generar un producto conjunto que traería muchos beneficios a nuestro deporte. El producto se comercializaría mucho mejor, sería más atractivo para los patrocinadores y creo que sería una ayuda real para el tenis femenino", explicó el ruso Safin en un Instagram Live con su compatriota Mikhail Youzhny.

"El tenis masculino es el que manda. Lleva incrementando ingresos y atención durante mucho tiempo", añadió Safin, de 40 años y que llegó a ser número uno del mundo en el 2000. Cabe Recordar que Federer se había preguntando en Twitter: "¿Soy el único pensando que ahora es el momento de que el tenis para hombres y mujeres se una como uno solo?", para luego comentar: "Estoy imaginando una fusión entre la WTA y la ATP".

En cambio, Safin fue duro con el tenis femenino. "Es un producto mucho menos comercializable, muy difícil de vender, y diría que casi imposible si no hay grandes estrellas. Sin la presencia de estrellas deportivas, pero también mediáticas, como Maria Sharapova o Serena Williams, el tenis femenino es inviable", sentenció el capitán del equipo ruso masculino de Copa Davis.

Mikhail Youzhny, ex N° 8 del mundo y entrenador de Shapovalov

Safin no fue el único que dio su mirada del tenis femenino. El propio Youzhny fue un paso más allá al decir que no le quedaba claro el panorama del WTA Tour. Si bien reconoció que podía identificar a las jugadoras individualmente, no sabía lo que estaba sucediendo en términos de clasificación, a pesar de ser un seguidor. "Trabajo en el tenis y no puedo nombrar el Top 10 del WTA Tour. Probablemente conozco a esas jugadoras, pero no podría decir si están entre las mejores 10 o no", comentó el coach del canadiense Denis Shapovalov y ex N°8 del mundo.