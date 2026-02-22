Así quedó conformada la final del Rio Open 2026

Las intensas precipitaciones que cubrieron Río de Janeiro el sábado 21 de febrero hicieron que no se puedan disputar las semifinales del ATP 500 de Río y se trasladaron a este domingo. Allí, el chileno Alejandro Tabilo y el argentino Tomás Etcheverry (8°) se impusieron en sus respectivo partidos y protagonizan desde las 17.30 (hora argentina) la definición, que se transmite únicamente a través de la plataforma digital Disney+ Premium.

Ambos juegos se disputaron en simultáneo, pero concluyeron con más de tres horas de diferencia. En la cancha número 1 el trasandino superó al peruano Ignacio Buse por un doble 6-3 en 1 hora 12 minutos y puso el foco en el duelo por el título, el cual afrontará con la ventaja de haber estado menos tiempo en acción porque el tenista albiceleste doblegó al checo Vit Kopriva por 4-6, 7-6 (2) y 7-6 (4) en el estadio Guga Kuerten en el duelo más largo de la historia de la historia del campeonato con casi cuatro horas de duración. Incluso, tras el segundo set el cotejo se detuvo por exceso de calor, lo que lo volvió interminable y muy desgastante para los protagonistas.

Você sabia❓



Com 3h57, a vitória de Etcheverry pra chegar à final de 2026 marcou o jogo mais longo da história do Rio Open 🤯⏰😵



Esse jogo ultrapassou a marca de 3h50 do duelo entre Wild x Davidovich Fokina, disputado na edição de 2020 🎾#RioOpenpic.twitter.com/W8otHUV4Uv — Rio Open (@RioOpenOficial) February 22, 2026

En su camino a la final Tabilo superó en la primera ronda al estadounidense Emilio Nava por un doble 6-3. En octavos su víctima fue el italiano Francesco Passaro (LL) por 4-6, 7-6 (0) y 6-2 y en cuartos doblegó al argentino Thiago Tirante por 7-6 (2), 6-7 (6) y 6-1. El chileno va por su cuarto título en el circuito de la ATP después de conquistar los ATP 250 de Auckland y Mallorca 2024; y Chengdu 2025.

Etcheverry, por su parte, comenzó el Rio Open 2026 con una alegría vs. su compatriota Francisco Comesaña por 3-6, 6-3 y 6-4 y luego le ganó a al lituano Vilius Gaubas (Q) por 7-6 (1) y 6-4 y al portugués Jaime Faría por 7-6 (4) y 6-4. Tras la victoria frente a Kopriva, se metió en la definición de un ATP 500 por primera vez y anhela ganar el primer torneo ATP de su carrera luego de tres finales perdidas -Santiago de Chile y Houston 2023,; y Lyon 2024-.

El cuadro del ATP 500 de Río, con los dos finalistas

Es la segunda vez que se enfrentan Tabilo y Etcheverry en el circuito de la ATP y, casualmente, lo hacen en semanas consecutivas porque la anterior ocasión fue recientemente en los cuartos de final del ATP de Buenos Aires con victoria para el argentino por 1-6, 6-3 y 6-4.

Tomás Etcheverry ganó el único mano a mano con Alejandro Tabilo ATP

Tabla de campeones del ATP 500 de Río de Janeiro

El certamen que se juega en suelo brasileño se disputó por primera vez en 2014 y fue creado, entre otras cosas, para elevar la jerarquía del calendario sudamericano, atraer figuras top y darle más puntos y visibilidad a la gira de polvo de ladrillo posterior al Australian Open.

Desde entonces, solo un tenista logró ganar el torneo más de una vez: el argentino Sebastián Báez, que gritó campeón de manera consecutiva en 2024 y 2025.

Sebastián Báez ganó el ATP 250 de Río de Janeiro en 2024 y 2025; es el único con dos títulos FOTOJUMP