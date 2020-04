Roger Federer propone que la ATP y la WTA se potencien en un único organismo. Fuente: Reuters

El suizo Roger Federer, probablemente el mejor tenista de la historia, lanzó un fuerte pensamiento a través de su cuenta de Twitter: que la ATP y la WTA, los organismos que gestionan el circuito profesional masculino y femenino, respectivamente, se fusionen para potenciar sus fuerzas y no debilitarse. Casi de inmediato encontró el apoyo de figuras como Rafael Nadal, Billie Jean King y Simona Halep, entre otras.

"Sólo me pregunto. ¿Soy el único pensando que ahora es el momento de que el tenis para hombres y mujeres se una como uno solo?", fue el primer tuit del suizo, máximo ganador de trofeos de Grand Slam, con 20. A partir de esa publicación, sus seguidores empezaron a pedirle que profundizara el concepto. Un seguidor, con la cuenta @brainbeam, le consultó qué tenía en mente, porque sonaba "ridículamente increíble" y el actual número 4 del ranking le respondió, acompañado de un emoji de manos estrechadas: "Estoy imaginando una fusión entre la WTA y la ATP".

Federer, de 38 años, insistió: "No estoy hablando de fusionar la competencia en la cancha, sino de fusionar los dos órganos de gobierno (ATP y WTA) que supervisan las giras profesionales de hombres y mujeres". Y añadió: "Probablemente debería haber ocurrido hace mucho tiempo, pero tal vez ahora sea realmente el momento. Estos son tiempos difíciles en todos los deportes y podemos salir de esto con dos cuerpos debilitados o un cuerpo más fuerte".

Otro seguidor (@federerarmy) le comentó: "Me encantaría que la ATP y la WTA se fusionen, odio la forma en que hay dos transmisiones separadas para ver partidos del Circuito Masculino (TennisTV) y el Circuito Femenino (TV WTA)". Y Federer no lo ignoró, al contrario: "Estoy de acuerdo con usted, es demasiado confuso para los fanáticos cuando hay diferentes sistemas de clasificación, diferentes logotipos, diferentes sitios web, diferentes categorías de torneos".

La estadounindense Billie Jean King, destacadísima ex jugadora de tenis y, probablemente, la mayor activista por los derechos de la mujer y el cambio social dentro y fuera del deporte de las raquetas, celebró la idea de Federer: "Estoy de acuerdo, y lo he estado diciendo desde principios de la década de 1970. Una voz, mujeres y hombres juntos, ha sido durante mucho tiempo mi visión para el tenis. La WTA por sí sola siempre fue el Plan B. Me alegro de que estemos en la misma página. Hagámoslo realidad".

Nadal se sumó: "Hey @rogerfederer como usted sabe por nuestras discusiones estoy completamente de acuerdo en que sería genial salir de esta crisis mundial con la unión de hombres y mujeres de tenis en una sola organización".

Los organismos que manejan el tenis son siete y cada uno posee su interés: los cuatro Grand Slam (Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open), la ATP, la WTA y la Federación Internacional de Tenis. Con todo el tenis profesional cancelado, al menos, hasta el 13 de julio por la pandemia mundial, son tiempos de numerosos replanteos y negociaciones puertas adentro.