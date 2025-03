Masters 1000 de Miami 2025 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este domingo continúa el Masters 1000 de Miami, que se desarrolla en Miami Gardens, Florida, Estados Unidos; con partidos correspondientes a la tercera ronda de los campeonatos masculino y femenino. Los encuentros inician a las 12 (hora argentina) y los más relevantes se transmiten en vivo a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en Disney+ se emiten todos los juegos.

En el campeonato de varones inician los 16avos de final con duelos atractivos. En el primer turno del estadio Grandstand se enfrentan el búlgaro Grigor Dimitrov (14°) vs. el ruso Karen Khachanov (22°) mientras que en el último, desde no antes de las 20, el noruego Casper Ruud (5°) choca con el chileno Alejandro Tabilo (30°).

En el escenario principal, en tanto, desde no antes de las 14 (hora argentina) juegan Sebastián Korda (24°) vs. el griego Stefano Tsitsipas (9°) y, a continuación, Camilo Ugo Carabelli se mide con Novak Djokovic (4°), uno de los máximos ganadores de la historia del torneo. En el último lugar, desde no antes de las 21.30, Francisco Cerúndolo (23°) hace lo propio con Tommy Paul (12°).

Ugo Carabelli y Cerúndolo son los únicos tenistas argentinos que siguen en carrera en el torneo porque el resto -Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Thiago Tirante, Sebastián Báez y Francisco Comesaña- quedaron eliminados en las rondas iniciales.

Cuadro del torneo masculino del Masters 1000 de Miami

La parte alta del cuadro masculino del Masters 1000 de Miami ATP

La parte baja del cuadro masculino del Masters 1000 de Miami ATP

En el certamen de mujeres se desarrollan los últimos duelos de la tercera ronda y se definen el resto de las clasificadas a octavos de final. En el escenario principal a las 13 (hora argentina) se presenta la polaca Iga Swiatek (2ª) vs. la belga Elise Mertens (27ª) mientras que desde no antes de las 20 la estadounidense Anisimova (17ª) choca con la rusa Mirra Andreeva (11ª).

En la cancha número 2, el Grandstand, Madison Keys (5ª) juega contra la checa Alexandra Eala desde no antes de las 14.30 y a continuación Jessica Pegula (4ª) hace lo propio ante la rusa Anna Kalinskaya (32ª)

Cuadro del torneo femenino del Masters 1000 de Miami

La parte alta del cuadro femenino del Masters 1000 de Miami WTA

La parte baja del cuadro femenino del Masters 1000 de Miami WTA

Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami

Novak Djokovic (Serbia) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 6

Roger Federer (Suiza) - 5

Pete Sampras (Estados Unidos) - 3

Andy Murray (Gran Bretaña) / Andy Roddick (Estados Unidos) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - 2

Daniil Medvedev (Rusia) / Jannik Sinner (Italia) / Carlos Alcaraz (España) / Hubert Hurkacz (Polonia) / Nikolay Davydenko (Rusia) / John Isner (Estados Unidos) / Richard Krajicek (Países Bajos) / Thomas Muster (Austria) / Marcelo Ríos (Chile) / Michael Chang (Estados Unidos) / Jim Courier (Estados Unidos) / Miloslav Mecir Sr. (Serbia) / Tim Mayotte (Estados Unidos) / Mats Wilander (Suecia) - 1

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Miami

Serena Williams (Estados Unidos) - 8

Steffi Graf (Alemania) - 5

Venus Williams (Estados Unidos) / Victoria Azarenka (Bielorrusia) - 3

Mónica Seles (Estados Unidos) / Arantxa Sánchez Vicario (España) / Martina Hingis (Suiza) / Kim Clijsters (Bélgica) / Ashleigh Barty (Australia) - 2

LA NACION

Temas Canchallena