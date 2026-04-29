Así quedó el cuadro femenino de semifinales del Masters 1000 de Madrid 2026

Este miércoles finalizaron los cuartos de final del torneo femenino del Masters 1000 de Madrid 2026 y, de esta manera, se definieron las cuatro semifinalistas. Los cruces serán así: Mirra Andreeva vs. Hailey Baptiste y Anastasia Potapova vs. Marta Kostyuk. Ambos cruces se llevarán a cabo este jueves en la Caja Mágica madrileña y las ganadoras avanzarán a la final, programada para este sábado 2 de mayo.

La primera en meterse en la penúltima instancia del quinto certamen de esta categoría en lo que va de la temporada femenina fue la rusa Andreeva (8° del ranking WTA), quien eliminó a la canadiense Leylah Fernández (25°) por 7-6 (1) y 6-3. La joven de 18 años busca su tercer Masters 1000 tras los títulos conseguidos en Dubái e Indian Wells 2025.

Tras la eliminación de Sabalenka, Mirra Andreeva pasó a ser la favorita al título en Madrid THOMAS COEX - AFP

Luego llegó el turno de la estadounidense Baptiste (32°), que protagonizó la mayor sorpresa de esta edición al dejar fuera de competencia nada menos que a la bielorrusa Aryna Sabalenka, N° 1 del mundo, tricampeona del Madrid Open y ganadora de la última edición. Se quedó con la victoria tras un partido de alto vuelo que finalizó 2-6, 6-2 y 7-6 (6) y, así, persigue el primer título WTA de su carrera.

Posteriormente, la austríaca Potapova (56°) derrotó a la checa Karolina Pliskova (197°) por 6-1, 6-7 (4) y 6-3. Nunca ganó un Masters 1000 y en su palmarés acumula tres títulos WTA 250: Estambul 2022, Linz 2023 y Transylvania 2025. En lo que va del año fue finalista de Linz, certamen en el que perdió el último partido con la rusa Andreeva por 1-6, 6-4 y 6-3.

Anastasia Potapova derrotó a Karolina Pliskova y se metió en las semifinales del Madrid Open 2026 OSCAR DEL POZO - AFP

Por último, la ucraniana Kostyuk (23°) le ganó a la checa Linda Noskova (13°) por 7-6 (1) y 6-0 para avanzar a semifinales. Nunca ganó un Masters 1000 pero tiene dos títulos WTA 250 en su haber y el último de ellos lo ganó hace apenas 10 días en Ruan, Francia, cuando venció en la final a su compatriota Veronika Podrez por 6-3 y 6-4. El anterior fue en Austin 2023.

Cómo ver online el Masters 1000 de Madrid 2026

El Masters 1000 de Madrid 2026 se extiende hasta el domingo 3 de mayo en la Caja Mágica. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Madrid

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