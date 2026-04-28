Así está el cuadro femenino de semifinales del Masters 1000 de Madrid 2026

Se disputaron los primeros dos partidos de los cuartos de final del torneo femenino del Masters 1000 de Madrid 2026 y, de esta manera, se definieron las dos primeras semifinalistas: Mirra Andreeva y Hailey Baptiste. Ambas se verán las caras este jueves y la ganadora se meterá en la pelea por el título. Este miércoles se jugarán los dos encuentros restantes de la ronda de las ocho mejores: Karolina Pliskova vs. Anastasia Potapova y Marta Kostiuk vs. Linda Noskova.

La primera en meterse en la penúltima instancia del quinto certamen de esta categoría en lo que va de la temporada femenina fue la rusa Andreeva (8° del ranking WTA), quien eliminó a la canadiense Leylah Fernández (25°) por 7-6 (1) y 6-3. La joven de 18 años busca su tercer Masters 1000 tras los títulos conseguidos en Dubái e Indian Wells 2025.

Tras la eliminación de Sabalenka, Mirra Andreeva pasó a ser la favorita al título en Madrid THOMAS COEX - AFP

Luego llegó el turno de la estadounidense Baptiste (32°), que protagonizó la mayor sorpresa de esta edición al dejar fuera de competencia nada menos que a la bielorrusa Aryna Sabalenka, N° 1 del mundo, tricampeona del Madrid Open y ganadora de la última edición. Se quedó con la victoria tras un partido de alto vuelo que finalizó 2-6, 6-2 y 7-6 (6) y, así, persigue el primer título WTA de su carrera.

Las dos semifinalistas restantes se definirán este miércoles luego de los últimos dos encuentros de cuartos de final. En el primero, a partir de las 8, Pliskova (197°) se enfrenta a Potapova (56°), en un mano a mano que se dará por segunda vez y que tiene a la checa como dominadora. Luego, desde las 15, Kostiuk (23°) juega contra Noskova (13°), en un duelo inédito hasta el momento.

Linda Noskova ya dejó en el camino a Coco Gauff y se ilusiona con pelear por el título en Madrid Manu Fernandez - AP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online el Masters 1000 de Madrid 2026

El Masters 1000 de Madrid 2026 se extiende hasta el domingo 3 de mayo en la Caja Mágica. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Madrid

Rama femenina