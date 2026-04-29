Así está el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Madrid 2026

Se disputaron los primeros dos partidos de los cuartos de final del torneo masculino del Masters 1000 de Madrid 2026 y, de esta manera, se definieron los dos primeros semifinalistas: Jannik Sinner y Arthur Fils. Ambos se verán las caras el viernes y el ganador se meterá en la pelea por el título. Este jueves se jugarán los dos encuentros restantes de la ronda de las ocho mejores: Casper Ruud vs. Alexander Blockx y Flavio Cobolli vs. Alexander Zverev.

El primero en meterse en la penúltima instancia del cuarto certamen de esta categoría en lo que va de la temporada de hombres fue el N° 1 del ranking ATP, el italiano Sinner, quien dejó en el camino a una de las revelaciones del circuito, el español Rafael Jódar (42°). Persigue su primer título en la capital española que, a su vez, sería el noveno Masters 1000 de su carrera y el cuarto este año, ya que ganó los tres que se disputaron hasta el momento: Indian Wells, Miami y Montecarlo.

El N° 1 del ranking ATP, el italiano Jannik Sinner, ganó los tres Masters 1000 que se jugaron en 2026 THOMAS COEX - AFP

Luego llegó el turno del francés Fils (25°), quien derrotó al checo Jiri Lehecka (14°) por 6-3 y 6-4 para tomarse revancha de la semifinal perdida en el Madrid Open de este año. Está jugando un tenis de altísimo nivel y quiere seguir escalando posiciones en el ranking en un año en el que ya ganó el ATP 500 de Barcelona, fue subcampeón del ATP 500 de Doha y semifinalista del Masters 1000 de Miami.

Los dos semifinalistas restantes se definirán este jueves luego de los últimos dos encuentros de cuartos de final. En el primero, a partir de las 8, el noruego Ruud (15° y campeón en ejercicio) se enfrenta al belga Blockx (69°), en un mano a mano inédito hasta el momento. Luego, desde las 15, el italiano Cobolli (13°) juega contra el alemán Alexander Zverev (3°), en un mano a mano que se dará por cuarta vez y que tiene al alemán con ventaja en el historial.

El alemán Alexander Zverev quiere meterse en las semifinales del Masters 1000 de Madrid 2026 THOMAS COEX - AFP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online el Masters 1000 de Madrid 2026

El Masters 1000 de Madrid 2026 se extiende hasta el domingo 3 de mayo en la Caja Mágica. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

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Tabla de campeones del Masters 1000 de Madrid

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