Masters 1000 de Shanghai: Medvedev derrotó a De Miñaur y se medirá ante Rinderknech en las semifinales

SHANGHAI (AFP).- Fue una jornada de relativas sorpresas en el Masters 1000 de Shanghai: el ruso Daniil Medvedev y el francés Arthur Rinderknech se clasificaron para semifinales tras superar a los favoritos, Alex de Miñaur y Felix Auger-Aliassime. En gran forma, el australiano De Miñjaur (26 años) se presentaba al duelo contra Medvedev como el tenista con más victorias en cancha dura de la temporada (37), pero el N°7 del mundo poco pudo hacer ante el ruso, que se mostró especialmente inspirado y, sobre todo, concentrado en los momentos clave.

Ese rendimiento le permitió al actual N° 18 del ranking salvar las seis pelolas de break que tuvo en contra y le bastó con romper una vez el servicio de su rival en cada set para sellar la victoria por un doble 6-4 en menos de dos horas de partido.

Daniil Medvedev celebra tras batir a Alex De Minaur por los cuartos de final del Masters de Shanghai Andy Wong - AP

Más sorprendente aún fue el triunfo de Rinderknech, que a sus 30 años está viviendo el mejor momento de su carrera deportiva. El N° 54 derrotó al canadiense Auger-Aliassime en dos sets, por 6-3 y 6-4, apoyándose en un gran saque (85% de los puntos ganados con el primer servicio), que le llevó a no conceder una sola bola de break en el primer set.

Tras apuntarse el primer set y romper el servicio del canadiense (N°13 del ranking) en el primer juego del segundo parcial, el francés salvó los tres únicos breakpoints en contra en todo el partido y Auger-Aliassime ya no fue capaz de revertir la situación. Rinderknech buscará el sábado ante Medvedev su primera final ATP y antes hará lo propio el monegasco Valentin Vacherot (N° 204), proveniente de la clasificación, contra la layenda serbia Novak Djokovic (N°5).

Curiosamente, Rinderknech y Vacherot son primos hermanos. “Es enorme. Primero que nada, seguí a mi primo”, afirmó Rinderknech (54 en el ranking). “Le tocó tener todas esas emociones el jueves y yo estoy tratando de seguir y luchar y hacer lo mismo que él. Ha sido increíble desde el comienzo del torneo”.

“Toda la familia está siguiendo desde casa. Estamos en nuestro propio pequeño mundo aquí. Ha sido increíble y hoy fue una buena actuación de mi parte y estoy feliz de que haya sido en sets corridos, así que no estoy demasiado cansado para mañana”, añadió.

50 ATP hard court Semi-Finals 🤩



Daniil Medvedev defeats Alex de Minaur 6-4 6-4 to reach this significant milestone in his career 🤝#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/DOnlyAAUw3 — Tennis TV (@TennisTV) October 10, 2025

Medvedev: la búsqueda por alcanzar la cima

“Fue un partido igualado. Él tuvo muchas oportunidades, quizás más que yo. Logré ser un poco más decisivo en los momentos importantes. Estoy contento con mi tenis, especialmente en los dos últimos juegos, y estoy contento de haber pasado de ronda”, mencionó el ruso, que explicó el motivo de las dobles faltas: “Cometí un par den el primer set. Estaba empapado, me costaba muchísimo sujetar la raqueta. Estoy súper feliz de estar en semifinales en Shanghai, tengo muchas ganas de jugar el próximo partido”.

A Medvedev le preguntaron: “¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por estar en la cima?" Y respondió: “El año ha sido muy duro. Ahora me siento genial, estoy feliz de intentar terminar con una buena nota. Me encanta Shanghái, así que estoy feliz de jugar un buen tenis aquí. Aún no ha terminado, intentaré dar lo mejor de mí en las semifinales. Ya he dado mucho, pero no estoy seguro de estar preparado para dar más por esto. Solo quiero dar lo mejor de mí”.

El resumen del triunfo de Medvedev

La victoria de Rinderknech