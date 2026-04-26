Tomás Etcheverry ganó en Madrid, avanzó a los octavos de final y se aseguró el mejor ranking de su carrera

Ganar su anhelado primer título ATP, en febrero pasado, en Río de Janeiro, definitivamente liberó y potenció a Tomás Martín Etcheverry. También lo energizó el cambio de entrenador (el regreso de Waly Grinóvero, con quien había alcanzado sus mejores resultados, en lugar de Horacio De la Peña). Todo ello se nota en el court, partido tras partido. Este domingo, en el Masters 1000 de Madrid, frente al croata Dino Prizmic (87°, campeón de Roland Garros junior en 2023), el platense se sobrepuso a un inicio opaco, triunfó por 2-6, 6-4 y 6-3, en 2h10m, y se clasificó para los octavos de final.

El drive del platense Tomás Martín Etcheverry en Madrid: avanzó a los 8vos de final Chema Moya - EFE

En el estadio número 3 de la Caja Mágica, acompañado por su otro entrenador, Kevin Konfederak, el bonaerense consiguió su victoria número 20 en la temporada; es el único argentino con ese número. Además, es el líder del circuito ATP en victorias en polvo de ladrillo este año, con 15.

Prizmic, proveniente desde la clasificación, que había derrotado al número 6, Ben Shelton, en la segunda ronda, logrando el triunfo más importante de su carrera, se le plantó con autoridad al argentino. Pero este se serenó, ganó en precisión, se esforzó en defensa y, sobre todo, hirió con su saque, cada vez más sólido.

Tomás Martín Etcheverry avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Madrid Chema Moya - EFE

Etcheverry logró siete aces, cometió cinco dobles faltas, logró el 68% de primeros servicios, ganando el 88% de puntos con el primer saque (42 de 48) y un 22% con el segundo (5 de 23). Le rompió cuatro veces el saque al balcánico de 20 años, que subirá diez posiciones con su valiosa tarea en Madrid. Ahora, Etcheverry tiene un récord de 26-1 contra jugadores ubicados afuera del top 50 desde Toronto en julio del año pasado (su única derrota fue ante el portugués Nuno Borges, número 52, en Barcelona, la semana pasada) y logró su tercera clasificación a los octavos de final de un Masters 1000, tras lograrlo en los dos últimos torneos de la jerarquía, en Montecarlo y Miami.

El triunfo ante Prizmic le permite a Etcheverry tener una destacada evolución en las posiciones del ATP Tour. En el ranking en vivo figura como el 25° del ranking (+4), la mejor posición de su carrera (actualmente es 29°, pero fue 27° en febrero de 2024). Hoy, Etcheverry está siendo el mejor argentino del ranking, superando a Francisco Cerúndolo (27°; -7; aunque el porteño sigue en carrera en Madrid, este lunes se medirá con el geselino-italiano Luciano Darderi).

Así cerró el partido Etcheverry

¡TOMÁS MARTÍN ETCHEVERRY A OCTAVOS DE FINAL! 🫡



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En la altitud de Madrid (657 metros sobre el nivel del mar), donde los golpes cobran una fuerza y una velocidad especiales, Etcheverry busca seguir pisando fuerte. Su rival en los octavos de final saldrá del duelo entre el francés Arthur Fils (21° cabeza de serie) y el estadounidense Emilio Nava (116°, un representante habitual en los torneos de la gira sudamericana ATP y de Challengers).