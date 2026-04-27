Solana Sierra perdió ante Karolina Pliskova y se despidió en los octavos de final del WTA 1000 de Madrid

El efecto sombra-luz que se derramó en el interior del court 3 de la Caja Mágica de Madrid, no bien pasado el mediodía en la capital española, ilustró los altibajos que tuvo el partido entre la argentina Solana Sierra y la checa Karolina Pliskova, por los octavos de final del torneo, de categoría WTA 1000. En un desafío con siete quiebres de servicio, finalmente triunfó la europea, número 1 del mundo en 2017 y de 34 años, por 6-4 y 6-3, en una hora y 25 minutos.

La marplatense Solana Sierra cayó con la checa Karolina Pliskova en los 8vos de final del WTA 1000 de Madrid Mutua Madrid Open

La marplatense Sierra, de 21 años, comenzó el partido defendiendo su turno de saque y, de inmediato, le quebró el servicio a la checa, adelantándose 2-0. Sin embargo, el parcial tuvo cuatro rompimientos más, tres de ellos de la europea, que terminó adueñándose del primer set (6-4). El desarrollo de los puntos fue vertiginoso y, prácticamente, no se vieron peloteos (vale recordar que Madrid tiene una altitud de 657 metros sobre el nivel del mar y la pelota viaja más rápido que en el llano, lo que facilita los poderosos intercambios de golpes).

La checa Karolina Pliskova venció a la marplatense Solana Sierra en los 8vos de final del WTA 1000 de Madrid Mutua Madrid Open

Solana, acompañada en Madrid por su entrenador portugués Miguel Fragoso (de la academia de Rafael Nadal) y por su madre, Marta, intentó marcar el ritmo con la potencia del drive, pero Pliskova -generalmente- hizo una buena lectura de las direcciones, tuvo respuestas y, también, cerró los puntos en la red cada vez que pudo. En el segundo set, Pliskova, que estuvo inactiva durante casi todo 2025 por dos cirugías de tobillo izquierdo (por eso perdió ranking; hoy es 197°, aunque ya se aseguró un crecimiento de 69 posiciones), presionó y volvió a quebrarle dos veces el saque a la bonaerense, hasta lograr el boleto para los cuartos de final. Así, la dos veces finalista de Grand Slam (en el US Open 2016 y Wimbledon 2021), se convirtió en la cuartofinalista de menor ranking en el Madrid Open desde el inicio del torneo, en 2009.

Returning to the last eight in Madrid! 🎱@KaPliskova defeats Sierra in straight sets!#MMOPEN pic.twitter.com/AEe1CN50Yn — wta (@WTA) April 27, 2026

Para Sierra, más allá de la frustración por no poder avanzar a los cuartos de final de Madrid (la última argentina en esa instancia en un WTA 1000 fue Gisela Dulko en Indian Wells 2006), se cerró una semana productiva. Subirá en el ranking: en vivo figura como número 71 (+17). Su próximo desafío será el Abierto de Italia, en el Foro Itálico de Roma.