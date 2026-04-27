Masters 1000 de Madrid 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este lunes continúa el Masters 1000 de Madrid en la Caja Mágica con partidos correspondientes a la tercera ronda del torneo masculino y a a los octavos de final del femenino. La actividad inicia a las 6 (hora argentina) y los juegos se transmiten en la Argentina desde las 10 a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el campeonato de varones se definen los últimos clasificados a octavos de final. La actividad en el estadio Manolo Santana la abren el local Alejandro Davidovich Fokina (20°) vs. el neoruego Casper Ruud (12°), el campeón defensor del título. Desde no antes de las 15 el alemán Alexander Zverev (2°), segundo preclasificado ante la usencia de Carlos Alcaraz, se mide con el francés Terence Atmane.

En el escenario Arantxa Sanchez Stadium, desde no antes de las 7.30 (hora argentina) juega el griego Stefanos Tsitsipas contra el local Daniel Mérida (Q) y, a continuación, Daniil Medvedev (7°) juega con Nicolai Budkov Kjaer (Q). La jornada en esa cancha la concluyen, desde no antes de las 15.30, Karen Khachanov (13°) ante el checo Jakub Mensik (23°).

Desde no antes de las 10 se presenta en el Court 4 Francisco Cerúndolo (16°) ante el italiano Luciano Darderi (18°), el mismo al que derrotó en la final del Argentina Open 2026. Se trata de uno de los dos argentinos que siguen en carrera porque Tomás Etcheverry (25°) se medirá ante el galo Arthur Fils (21°) en octavos.

Cuadro del Masters 1000 de Madrid masculino

La parte alta del cuadro masculino del Masters 1000 de Madrid

La parte baja del cuadro masculino del Masters 1000 de Madrid

Todos los campeones del Masters 1000 de Madrid

2009: Roger Federer (Suiza).

2010: Rafael Nadal (España).

2011: Novak Djokovic (Serbia).

2012: Roger Federer (Suiza).

2013: Rafael Nadal (España).

2014: Rafael Nadal (España).

2015: Andy Murray (Gran Bretaña).

2016: Novak Djokovic (Serbia).

2017: Rafael Nadal (España).

2018: Alexander Zverev (Alemania).

2019: Novak Djokovic (Serbia).

2020: No se disputó por la pandemia del Covid-19.

2021: Alexander Zverev (Alemania).

2022: Carlos Alcaraz (España).

2023: Carlos Alcaraz (España).

2024: Andrey Rublev (Rusia).

2025: Casper Ruud (Noruega).

Tabla de campeones del Masters 1000 de Madrid

Rafael Nadal (España) - 5 títulos

Roger Federer (Suiza) / Novak Djokovic (Serbia) - 3

Alexander Zverev (Rusia) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Carlos Alcaraz (España) - 2

Andre Agassi (Estados Unidos) / Juan Carlos Ferrero (España) / Marat Safin (Rusia) / David Nalbandian (Argentina) / Andrey Rublev (Rusia) / Casper Ruud (Noruega) - 1

Casper Ruud fue el campeón del Masters 1000 de Madrid en 2025 Manu Fernandez - AP

En el torneo femenino se desarrollan los ocho duelo de octavos de final, por lo que se definen los cruces de cuartos de final. Desde no antes de las 8 (hora argentina) en el estadio Manolo Santana la bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª), campeona defensar de la corona y una de las máximas ganadoras de la historia con tres títulos, enfrente a la japonesa Naomi Osaka (14ª). A Continuación, la norteamericana Coco Gauff (3ª) se mide con la checa Linda Noskova (13ª).

En el escenario Arantxa Sanchez Stadium el día empieza con la suiza Belinda Bencic (11ª) vs. la estadounidense Hailey Baptiste (30ª). En el cuarto turno, desde no antes de las 14, la ucraniana Marta Kostyuk se mide con la norteamericana Caty McNally. En el Estadio 3 el primer duelo es entre Ann Li (31ª) y la canadiense Leylah Fernández (24ª) y, a continuación, desde no antes de las 8, la argentina Solana Sierra enfrenta a la checa Karolína Plíšková. Luego, Mirra Andreeva (9ª) choca con la húngara Anna Bondár.

Cuadro del Masters 1000 de Madrid femenino

La parte alta del cuadro femenino del Masters 1000 de Madrid

La parte baja del cuadro femenino del Masters 1000 de Madrid

Todas las campeonas del Masters 1000 de Madrid

2009: Dinara Safina (Rusia).

2010: Aravane Rezai (Francia).

2011: Petra Kvitová (República Checa).

2012: Serena Williams (Estados Unidos).

2013: Serena Williams (Estados Unidos).

2014: Maria Sharapova (Rusia).

2015: Petra Kvitová (República Checa).

2016: Simona Halep (Rumania).

2017: Simona Halep (Rumania).

2018: Petra Kvitová (República Checa).

2019: Kiki Bertens (Países Bajos).

2020: No se disputó por la pandemia del Covid-19.

2021: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

2022: Ons Jabeur (Túnez).

2023: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

2024: Iga Swiatek (Polonia).

2025: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Madrid