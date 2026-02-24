Nalbandian volvió al circuito ATP y como nuevo entrenador de Grigor Dimitrov: “Se dio de manera natural”

El tenis mundial volverá a tener en escena a David Nalbandian. El extenista argentino, que se retiró a finales de 2013, fue confirmado como el nuevo entrenador de Grigor Dimitrov y ya se sumó a su equipo de trabajo para acompañarlo en el ATP 500 de Acapulco, que se disputa esta semana en México.

El exnúmero 3 del mundo se unió al extenista belga Xavier Malisse, que ya trabajaba con el jugador búlgaro, después de que el campeón del Masters 2017 acabase la temporada pasada una relación de ocho años con su histórico entrenador, Daniel Vallverdú.

Luego de su retiro del circuito en 2013, Nalbandian incursionó en el rally y más tarde regresó al tenis para vivir una primera experiencia como entrenador junto al serbio Miomir Kecmanović. A pesar de esa etapa, que duró algunos meses, el cordobés había permanecido alejado del circuito profesional, lo que le otorga una especial relevancia a su nueva función en el deporte.

“Cuando iniciamos conversaciones, empezamos a ver puntos en común y podía identificarme con los momentos que atravesaron en sus carreras, en cuanto a lesiones, plan de juego, pensamientos y todo eso. En cierto modo, todo se dio de manera natural. Ahora mismo, estamos adaptándonos, porque es muy nuevo para todos, pero está muy claro lo que hay que hacer y cómo queremos jugar”, destacó Dimitrov a la página web de la ATP sobre su decisión de contratar al argentino como su entrenador.

Consultado sobre la decisión de sumar a dos extenistas a su equipo de trabajo, el búlgaro destacó que conocía a ambos jugadores “por separado” y que haber jugado un par de veces contra ellos en el circuito lo ayudó a tomar la decisión. “Es bonito cuando te entiendes con alguien con quien has jugado. Ellos llevan retirados más de diez años, pero tampoco fue hace tanto”, aclaró.

Dimitrov busca relanzar su carrera

El tenista europeo llegó a ser el N° 3 del mundo en 2017 y en los años siguientes mostró bastantes altibajos en su nivel que le impidieron asentarse en el top 10. Si bien tuvo una levantada entre 2023 y 2024, una dura lesión en el pectoral durante la última edición de Wimbledon volvió a complicar sus planes de seguir progresando en el circuito ATP.

Con 34 años y en la 44ª posición del ranking, Dimitrov apunta a volver a brillar en sus últimos años de carrera. Comparado con Roger Federer, por la similitud de los golpes, siempre ha sido un tenista con más talento que títulos (apenas logró nueve), ya que compartió etapa con el “Big Three”.

Dimitrov fue apodado por la prensa como "Baby Federer" por su parecido con el suizo RICH STORRY� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Tras la lesión de Wimbledon, tenía que cambiar cosas, me gustara o no. Era sobre todo un trabajo mental. Tuve que cambiar muchas cosas y me pasó factura mentalmente. Es normal. Estoy intentando encontrar el lado bueno. Nunca había estado lesionado o fuera de este deporte durante tanto tiempo, así que todo fue muy nuevo”, remarcó el búlgaro.

A su vez, el tenista europeo reconoció la existencia de “altibajos” en su nivel durante los últimos meses que le imposibilitaron entrenar y jugar todo lo que le hubiese gustado. Luego de lesionarse el pectoral en julio, volvió a las pistas en diciembre para disputar el Masters 1000 de París, donde venció en su debut a Giovanni Mpetshi Perricard; sin embargo, no se presentó en la segunda ronda, ya que no se encontraba físicamente al 100%.

La lesión que sufrió en el pectoral alteró los planes de Dimitrov en 2025 Kin Cheung� - AP�

Este 2026 tampoco comenzó de la mejor manera para Dimitrov, pues solo ganó un encuentro en los tres torneos que disputó (Brisbane, Australian Open y Dallas). Con la llegada de Nalbandian a su equipo de trabajo, el búlgaro pretende dar un paso más en su carrera y recuperar el nivel que le permitió estar entre los mejores tenistas hace algunos años.