Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

En la tercera jornada se disputan encuentros de la primera ronda de los torneos masculino y femenino; juegan Jannik Sinner y cinco argentinos
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Este martes continúa Roland Garros 2026, el segundo Grand Slam de la temporada para la ATP y la WTA que se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del complejo Stade Roland Garros de París, en Francia; con los últimos partidos correspondientes a la primera ronda de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 6 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV a través de ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
En el campeonato de varones, debuta Jannik Sinner (1°), el máximo favorito al título. El italiano enfrenta al francés Clement Tabur (WC) en el último turno del estadio Philippe Chatrier, es decir a las 15.15. En el Suzanne Lenglen, el ruso Daniil Medvedev (6°) abre la jornada ante el australiano Adam Walton (WC) mientras que la cierra el canadiense Felix Auger Aliassime (4°) contra el alemán Daniel Altmaier.
También se presentan cinco argentinos. En el Court 4, Facundo Díaz Acosta (Q) se mide con el chino Zhizhen Zhang desde las 7.10 (hora argentina) mientras que Juan Manuel Cerúndolo se presenta en el Court 8 con el británico Jacob Fearnley. El resto de los tenistas albicelestes se presentan desde las 8.20 en la cancha número 12: Sebastián Báez vs. Román Burruchaga y Francisco Comesaña vs. Ethan Quinn.
Cuadro de Roland Garros masculino
Tabla de campeones de Roland Garros
- Rafael Nadal (España) - 14 títulos
- Max Décugis (Francia) - 8
- Björn Borg (Suecia) - 6
- Henri Cochet (Francia) - 5
- André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - 4
- Novak Djokovic (Serbia) / Maurice Germot (Francia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / René Lacoste (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - 3
- Jaroslav Drobný (Egipto) / André Gobert (Francia) / Jean Borotra (Francia) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Gottfried von Cramm (Alemania) / Ken Rosewall (Australia) / Rod Laver (Australia) / Roy Emerson (Australia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Sergi Bruguera (España) / Frank Parker (Estados Unidos) / Tony Trabert (Estados Unidos) / Manuel Santana (España) / Jan Kodeš (República Checa) / Carlos Alcaraz (España) - 2
En el certamen de mujeres sobresalen las presentaciones de Aryna Sabalenka (1ª) y Coco Gauff (4ª), ambas en el Philippe Chatrier. La bielorrusa abre el día vs. la española Jéssica Bouzas Maneiro en tanto que la estadounidense juega con su compatriota Taylor Townsend desde las 9.50. En el Court Simonne Mathieu, Jessica Pegula (5ª) choca con la australiana Kimberly Birrell desde las 10.30.
La única argentina en el cuadro principal es Solana Sierra, quien en su debut derrotó a la británica Emma Raducanu por 6-0 y 7-6 (4) y, con su primera victoria en su carrera en Roland Garros, avanzó a la segunda ronda.
Cuadro de Roland Garros femenino
Tabla de campeonas de Roland Garros femenino
- Chris Evert (Estados Unidos) - 7
- Suzanne Lenglen (Francia) / Steffi Graf (Alemania) - 6
- Adine Masson (Francia) / Margaret Court (Australia) - 5
- Helen Wills-Moody (Estados Unidos) / Iga Swiatek (Polonia) / Justine Henin (Bélgica) - 4
- Hilde Sperling (Alemania) / Arantxa Sánchez (España) / Monica Seles (Yugoslavia) / Serena Williams (Estados Unidos) - 3
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