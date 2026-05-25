Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este lunes continúa Roland Garros 2026, el segundo Grand Slam de la temporada para la ATP y la WTA que se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del complejo Stade Roland Garros de París, en Francia; con partidos correspondientes a la primera ronda de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 6 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV a través de ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el campeonato de varones, Ben Shelton (5°) choca con el español Daniel Merida a las 10 en el estadio Suzanne Lenglen mientras que en el escenario Simonne Mathieu se presentan desde las 7.10 Stan Wawrinka vs. Jesper De Jong (LL) y el noruego Casper Ruud (15°) vs. el ruso Roman Safiullin (Q). Además, en el Court 14 hay duelo de italianos con Flavio Cobolli (10°) vs. Andrea Pellegrino (Q).

Ben Shelton es el mejor de los tenistas preclasificados que juega en el segundo día de Roland Garros ALEXANDRA BEIER - AFP

También se presentan tres argentinos. A las 8.20 en el Court 5 Camilo Ugo Carabelli enfrenta al estadounidense Emilio Nava (Q) mientras que a la misma hora, pero en el Court 4, Mariano Navone debuta ante Jenson Brooksby. A continuación, Francisco Cerúndolo (25°) hace lo propio con el neerlandés Botic Van de Zandschulp.

Cuadro de Roland Garros masculino

La parte alta del cuadro masculino de Roland Garros

La parte baja del cuadro masculino de Roland Garros

Tabla de campeones de Roland Garros

Rafael Nadal (España) - 14 títulos

Max Décugis (Francia) - 8

Björn Borg (Suecia) - 6

Henri Cochet (Francia) - 5

André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - 4

Novak Djokovic (Serbia) / Maurice Germot (Francia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / René Lacoste (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - 3

Jaroslav Drobný (Egipto) / André Gobert (Francia) / Jean Borotra (Francia) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Gottfried von Cramm (Alemania) / Ken Rosewall (Australia) / Rod Laver (Australia) / Roy Emerson (Australia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Sergi Bruguera (España) / Frank Parker (Estados Unidos) / Tony Trabert (Estados Unidos) / Manuel Santana (España) / Jan Kodeš (República Checa) / Carlos Alcaraz (España) - 2

Rafael Nadal es el máximo ganador de la historia de Roland Garros con 14 títulos Clive Brunskill - Getty Images Europe

En el certamen de mujeres sobresale el debut de la polaca Iga Swiatek (3ª), máxima ganadora del certamen entre las tenistas que participan, frente a la australiana Emerson Jones (WC) en el primer turno del estadio Philippe Chatrier, a las 7 (hora argentina). Posteriormente, Elena Rybakina (2ª) se mide con la eslovena Veronika Erjavec.

Además, a las 7.40 en el Suzanne Lenglen la ucraniana Elina Svitolina (7ª) choca con la húngara Anna Bondár mientras que a las 10.30 en el estadio Simonne Mathieu la checa Karolina Muchova (10ª) juega con la rusa Anastasia Zakharova.

La única argentina en el cuadro principal es Solana Sierra, quien en su debut derrotó a la británica Emma Raducanu por 6-0 y 7-6 (4) y, con su primera victoria en su carrera en Roland Garros, avanzó a la segunda ronda.

Cuadro de Roland Garros femenino

La parte alta del cuadro femenino de Roland Garros

La parte baja del cuadro femenino de Roland Garros

Tabla de campeonas de Roland Garros femenino

Chris Evert (Estados Unidos) - 7

Suzanne Lenglen (Francia) / Steffi Graf (Alemania) - 6

Adine Masson (Francia) / Margaret Court (Australia) - 5

Helen Wills-Moody (Estados Unidos) / Iga Swiatek (Polonia) / Justine Henin (Bélgica) - 4

Hilde Sperling (Alemania) / Arantxa Sánchez (España) / Monica Seles (Yugoslavia) / Serena Williams (Estados Unidos) - 3