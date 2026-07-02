Nick Kyrgios, lejos del brillo que supo tener en Wimbledon, dejó una frase que presagia el final de su carrera

Nick Kyrgios jugó en Wimbledon, el torneo de tenis más prestigioso del circuito, por primera vez en 2014. Con 19 años y siendo 144° del ranking mundial, asombró al mundo de las raquetas avanzando hasta los cuartos de final. En aquella campaña, incluso, derrotó a Rafael Nadal, por entonces N° 1, en los 8vos de final. El major británico lo marcó a fuego. En 2022 rompió todos los pronósticos, llegando a la final individual (perdió ante Novak Djokovic). Esta semana volvió a competir en el All England, pero pudo haber sido la última.

Nick Kyrgios jugó, probablemente, por última vez en Wimbledon: lo hizo en dobles, con Alexander Bublik, tras recibir una invitación Matthias Hangst - Getty Images Europe

El australiano de 31 años, actual 899° del ranking, 13° en octubre de 2016, recibió una invitación del All England para actuar en dobles, con el kazajo Alexander Bublik. Se presentaron en el court 17, pero perdieron en la primera ronda, por 6-3 y 6-4, ante una de las mejores parejas del tour, conformada por el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic. “Me resultaría difícil imaginarme volviendo aquí a competir“, sentenció Kyrgios, que se despidió con emotividad, pero siendo protagonista de numerosas discusiones con el umpire (algo usual en su carrera, casi a la par de sus deliciosos impactos).

Las lesiones de muñeca y rodilla llenaron de obstáculos una carrera que invitaba a pensar en grande. En el partido de dobles, perdió su saque en el comienzo del segundo set y le dijo al árbitro, el francés Manuel Absolu: “Sinceramente, a estas alturas podés multarme. La verdad es que me da igual… Me importa un bledo. Todas estas reglas son una tontería". El jugador nacido en Canberra se enfrenta a una multa de hasta 50.000 dólares por su lenguaje inapropiado.

Nick Kyrgios y Alexander Bublik jugaron juntos en dobles de Wimbledon: cayeron ante Marcelo Arévalo y Mate Pavic Matthias Hangst - Getty Images Europe

Ganador de siete títulos individuales de ATP (el 500 de Washington 2022, el último) y cuatro de dobles (entre ellos, el Abierto de Australia 2022, con Thanasi Kokkinakis), exhibió un lenguaje corporal irascible pero también melancólico. “Probablemente, diría con bastante seguridad, que este fue mi último Wimbledon”, dijo. Y agregó que sobre el final del partido se puso a mirar “a su alrededor y asimilándolo todo”. Este año sólo disputó cuatro partidos de singles: en Brisbane, Stuttgart y, hace unos días, en el césped de Mallorca.

Una genialidad de Nick Kyrgios durante la final de Wimbledon 2022 que perdió ante Novak Djokovic Alastair Grant - AP

“Esa final siempre será uno de los mejores recuerdos de mi carrera tenística”, apuntó Kyrgios, según el medio australiano The Age. “Pero no me veo volviendo a ese nivel. Este siempre ha sido un lugar donde he jugado mi mejor tenis. Mi carrera despegó aquí y mi vida cambió para siempre a partir de entonces”, describió Kyrgios, lamentándose por no haber logrado sostener su alto nivel durante más tiempo. La irregularidad y las lesiones fueron apagando, poco a poco, una carrera que lucía para fulgurar.