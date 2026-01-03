Swiatek cuestionó la “Batalla de los Sexos” entre Sabalenka y Kyrgios: “El tenis femenino no lo necesita”

La “Batalla de los Sexos” entre los tenistas Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios continúa generando ruido entre sus colegas. Este sábado, la n°2 del mundo, Iga Swiatek, dejó en claro que el tenis femenino “no necesita” este tipo de eventos ya que se sostiene “por sí solo”.

“Tenemos tantas grandes jugadoras e historias formidables que poner en valor que no necesitamos compararnos al tenis masculino. Sinceramente, no se necesita una competición así”, remarcó la ganadora de seis Grand Slams en la conferencia de prensa previa a su partido por la United Cup.

En ese sentido, luego de confirmar que no vio el partido llevado a cabo en Dubái, la tenista polaca remarcó que lo sucedido no tenía relación con el cambio social o con asuntos importantes del tenis femenino. “Creo que el nombre era simplemente el mismo que el del partido de Billie Jean King en 1973. Eso es todo. No había otras similitudes, porque siento que el tenis femenino ahora mismo se sostiene por sí solo”.

Nick Kyrgios y Aryna Sabalenka, a pura risa durante la Batalla de los Sexos; el duelo no cayó bien en muchos protagonistas del tenis Christopher Pike - Pool Getty

Las críticas de Swiatek ocurren a cinco días de que la “Batalla de los Sexos” se llevara a cabo. Allí, Sabalenka, n° 1 del ranking WTA, y Kyrgios, subcampeón de Wimbledon en 2022, se enfrentaron en una exhibición donde el tenista australiano resultó el vencedor por 6-3, 6-3.

No obstante, la superficie de la pista defendida por la bielorrusa era un 9% menor. Por este motivo, el partido de Dubái había generado una gran polémica, tanto por la calidad del mismo como por su utilidad en estos momentos.

Hubo estadio lleno en Dubái para presenciar el choque entre Nick Kyrgios y Aryna Sabalenka AMR ALFIKY - POOL

A su vez, el enfrentamiento se dio a 52 años de los partidos que enfrentaron al excampeón estadounidense Bobby Riggs, que entonces tenía 55 años, contra Margaret Court y Billie Jean King. Para ambas tenistas, el objetivo fue poner en valor su circuito profesional, que se estaba organizando. Riggs ganó fácilmente a Court pero luego perdió ante BJK, lo que se consideró un resultado de gran valor simbólico.

Kyrgios dejó la Batalla atrás y apunta a “disfrutar” del tenis

Nick Kyrgios, hoy ubicado en la posición n°671 del Ranking ATP, confesó en conferencia de prensa que tuvo un comportamiento “caótico” a lo largo de su carrera, aunque manifestó su deseo de disfrutar los últimos años dentro del circuito.

“Quiero saltar a la pista y ofrecer un espectáculo bonito al público. Creo que es así como se me va a recordar: como un artista y como alguien que era un poco caótico. Después de todas las lesiones que he tenido en los últimos años y viendo cómo de rápido puedes perderlo todo, prefiero vivir día a día”, afirmó.

Nick Kyrgios afirmó que quiere disfrutar los últimos años de carrera Amr Alfiky - Pool Reuters

En esa línea, el tenista australiano afirmó que no sabe si todavía necesita demostrar algo para elevar su nombre dentro de la historia del tenis. “Quiero pasar esta prueba y quedarme satisfecho con mi rendimiento. No tengo un objetivo concreto. Me da igual mi ranking o los títulos que pueda ganar”.

El 2026 de Kyrgios comenzará en el ATP 250 de Brisbane donde se enfrentará en la primera ronda ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic. El nacido en Canberra apenas disputó seis partidos en 2025 y busca dejar atrás las lesiones que complicaron sus últimos años de la carrera.