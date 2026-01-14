One Point Slam: un profesor de tenis eliminó a Jannik Sinner y ganó 670.000 dólares

El One Point Slam debutó con éxito en la antesala del Australian Open. El particular torneo de exhibición, donde solo había que jugar un punto, se lo llevó un profesor de tenis australiano llamado Jordan Smith después de derrotar a rivales de elite como Jannik Sinner y Amanda Anisimova para obtener el premio mayor de 670.000 dólares.

De acuerdo al reglamento del torneo, podrían participar tanto hombres como mujeres. Los jugadores profesionales solo contaban con una oportunidad de saque, eliminando el margen de error que otorga el segundo servicio. Por el contrario, los tenistas amateurs mantenían la posibilidad de realizar dos intentos de saque.

Sinner se vio sorprendido por Jordan Smith, que más tarde se quedaría con el título DAVID GRAY� - AFP�

Para competir en el Rod Laver Arena, Smith debió disputar una clasificación previa en su estado natal, Nueva Gales del Sur. En la madrugada del miércoles, venció en primera instancia a la tenista brasileña Laura Pigossi y más tarde se vio las caras contra Sinner, el N°2 del mundo. Allí, el profesor de tenis australiano se benefició de un mal saque del jugador italiano para avanzar a los cuartos de final.

El camino de Smith en el One Point Slam continuó con éxito después de vencer a Amanda Anisimova, una de las figuras más destacadas del circuito WTA. En semifinales, derrotó a Pedro Martínez y en la gran final se enfrentó a la tenista taiwanesa Joanna Garland, actual N°117 del ranking mundial.

A local amateur WINS the 1 Point Slam!



Jordan Smith defeats world No.117 Joanna Garland and pockets a MILLION dollars, driven by @kiaaustralia pic.twitter.com/7AAX8YFl8A — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026

“Al llegar esta noche, me conformaba con ganar un punto. Estaba muy nervioso, pero disfruté estando aquí y ha sido una experiencia fantástica. Así que solo quiero dar las gracias a todos”, señaló Smith tras la finalización del encuentro. Más tarde, reveló que utilizará el dinero obtenido para comprar una casa.

Un argentino dio la talla

La exhibición realizada en Melbourne contó con la participación de un entrenador argentino: Andrés ‘Gringo’ Schneiter. Llegó a la segunda ronda y estuvo a centímetros de vencer al mejor jugador del mundo.

El entrenador del paraguayo Daniel Vallejo, que está disputando la clasificación para entrar al Abierto de Australia, dio la sorpresa tras vencer a Corentin Moutet (N° 34 del mundo) con un saque abierto con slice que dejó sin respuesta a su contrincante.

Sin embargo, el camino del exentrenador de Mariano Puerta se vio obstaculizado por el N° 1 del mundo, Carlos Alcaraz. El Gringo apostó a hacer saque y red para derrotarlo, aunque la pelota se quedó en la red a centímetros, de pasar al otro lado.

Reportes del gringo en el 1 point slam contra Alcaraz pic.twitter.com/A365NSNUWX — J.R (@juliriera02) January 14, 2026

Kyrgios no se olvidó del show

Nick Kyrgios, que hace semanas fue tendencia por su exhibición ante Aryna Sabalenka, volvió a dar la talla en el Rod Laver Arena. El australiano llegó hasta la tercera ronda, perdió ante una tenista ubicada en la posición N° 117 y su reacción no tardó en hacerse viral.

Luego de tirar afuera la devolución del saque de Joanna Garland, lanzó la raqueta al suelo para destrozarla y más tarde dársela a un fanático que estaba ubicado en las primeras filas del estadio. Su reacción generó las risas de Andrey Rublev, Daniil Medvedev, Alexander Zverev y Alexander Bublik que estaban viendo el encuentro en el vestuario.

Joanna Garland beats Zverev, then beats Kyrgios! 🤩



Feat. racket smash from the 👑



Driven by @kiaaustralia pic.twitter.com/FK40p6qbum — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026

“Hay tres ganadores. Uno es el tenis, los otros somos Jordan y yo”, señaló Garland después de perder en la final. La reacción de Kyrgios fue distinta a diferencia de otras oportunidades dado que fue a saludar a la ganadora y se tomó con humor su reacción.