Novak Djokovic anunció que no jugará el Madrid Open: otra baja para el torneo

El Masters 1000 de Madrid sufrió un impacto de magnitud en la antesala de su inicio. Novak Djokovic confirmó que no participará por una lesión persistente en el hombro derecho y, pocas horas después, Carlos Alcaraz anunció por redes sociales también su ausencia por un problema en la muñeca. La Caja Mágica pierde así a dos de sus principales atractivos en una misma jornada.

El serbio, actual número cuatro del ranking mundial, no compite desde Indian Wells, el pasado 11 de marzo cuando cayó ante Jack Draper en octavos. A partir de allí, su calendario quedó condicionado por molestias físicas que lo obligaron a resignar presencia en torneos clave como Miami y Montecarlo.

Este viernes, el propio Djokovic comunicó su decisión de no viajar a la capital española con un mensaje breve y directo a traves de sus historias de Instagram: “Madrid, lamentablemente no podré competir en el Abierto de Madrid este año. Sigo con mi recuperación para poder volver pronto. ¡Hasta pronto!”.

El último partido de Novak Djokovic ante Jack Draper , el pasado 11 de marzo CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El ex número uno del mundo acumula tres títulos en Madrid y es una de las figuras históricas del certamen. Desde la organización lamentaron su ausencia y expresaron su deseo de volver a verlo en el corto plazo. Su baja, además, profundiza las dudas sobre su estado físico, con 38 años, en un tramo decisivo de la temporada sobre polvo de ladrillo.

Horas más tarde, la noticia tomó una dimensión aún mayor con la confirmación de la baja de Carlos Alcaraz. El español, número dos del mundo, tampoco estará en el torneo por segundo año consecutivo. La lesión en la muñeca derecha, que se manifestó durante su participación en Barcelona, derivó en estudios que evidenciaron un cuadro más complejo de lo previsto.

El propio Alcaraz eligió sus redes sociales para comunicar la decisión y transmitir su frustración a traves de un posteo: “Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto”.

El murciano había intentado continuar en Barcelona tras su debut, pero finalmente optó por retirarse antes de disputar los octavos de final. La prioridad ahora pasa por su recuperación de cara a los compromisos inmediatos, con Roland Garros como objetivo central. La ausencia en Madrid representa un contratiempo relevante en su preparación sobre polvo de ladrillo.

La seguidilla de bajas impacta de lleno en el cuadro del torneo, que comenzará el 21 de abril. A la espera de definiciones sobre otros nombres importantes del circuito, la organización pierde tanto al máximo referente histórico reciente como a su principal figura local.

En este contexto, el foco se traslada hacia otros protagonistas del circuito, con Jannik Sinner, Alexander Zverev y varios integrantes del top ten como candidatos a ocupar el centro de la escena. Sin embargo, la ausencia de Djokovic y Alcaraz modifica el panorama competitivo y también el atractivo general del certamen.

Madrid, que suele ofrecer uno de los escenarios más convocantes de la gira europea, deberá reconfigurar su narrativa sin dos de sus nombres más influyentes. La expectativa ahora se concentra en la evolución física de ambos tenistas y en su posible regreso en las próximas semanas.