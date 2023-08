escuchar

Novak Djokovic , el tenista más ganador de la historia de los Grand Slams, con 23 trofeos individuales, está de regreso en Nueva York después de dos temporadas. El serbio no disputa el US Open desde su derrota en la final de 2021 ante Daniil Medvedev. Se perdió el torneo del año pasado por su decisión de no vacunarse contra el Covid-19, pero el gobierno de EE.UU. quitó la prohibición para los extranjeros no vacunados y el brillo tenístico de Nole está en la Gran Manzana con un objetivo: obtener el título que está en manos del actual N° 1, el brillante español Carlos Alcaraz .

El último major tenístico del año ostenta, como es habitual, diversos condimentos en sus cuadros de singles masculino y femenino, pero -ya sin Roger Federer y con Rafael Nadal ausente del tour hasta nuevo aviso- la mayor atención está puesta en la rivalidad Alcaraz-Djokovic que tanto alimenta el circuito (y el morbo). Novak, de 36 años, y Carlitos, de 20, son los protagonistas de un nuevo clásico, de un duelo de distintas generaciones. Se potencian, se llevan a los límites. Sobre la superficie dura de Flushing Meadows, este año, sólo podrían encontrarse el 10 del mes próximo, en la final.

Novak Djokovic, uno de los favoritos en el US Open CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Después de que la última final de Wimbledon (ganada por Alcaraz) y la reciente definición del Masters 1000 de Cincinnati (obtenida por Djokovic, luego de extenuantes 3h49m) fueran tan asombrosas, hay un masivo deseo del mundo de las raquetas de observar al murciano y a la leyenda de Belgrado en un nuevo capítulo, ahora bajo las luces de Nueva York. Nole, que debutará en el US Open este lunes, en el último turno del Arthur Ashe, frente al francés Alexandre Müller (89°), expresó: “(Alcaraz) me está llevando al límite. Creo que le hago más o menos lo mismo. Por eso hicimos una final memorable (en Cincinnati). Fue una de las mejores finales, más emocionantes y más difíciles en las que he participado al mejor de tres sets, sin duda, a lo largo de mi carrera. Por eso me caí al suelo después de ganar el partido porque me sentí como al ganar un Grand Slam. Por la cantidad de intercambios y peloteos, porque físicamente fue tan exigente que me sentí muy agotado durante los siguientes días”.

Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo y campeón defensor del US Open MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Djokovic está de regreso en Nueva York por primera vez desde 2021, año en el que ganó los primeros tres Grand Slams de la temporada, pero se quedó a un partido de convertirse en el primer hombre en ganar los cuatro grandes en un mismo año desde el australiano Rod Laver en 1969. Nole cayó ante Medvedev -por un triple 6-4- en la batalla final en el Arthur Ashe.

“El primer sentimiento que tengo ahora es la emoción de volver porque es el estadio más grande que tenemos en nuestro deporte y, definitivamente, el ambiente más divertido, eléctrico y emocionante que existe en el tenis. Especialmente cuando se juega una sesión nocturna en el Arthur Ashe”, apuntó Nole. Y abrió el baúl de los recuerdos: “Estoy muy ansioso. Han pasado dos años desde que jugué por última vez aquí y perdí la final ante Medvedev, la oportunidad de lograr cuatro Slams en un año. Ese día no he tenido un buen desempeño en términos de tenis. Pero lo que sentí del público, ese tipo de conexión, amor y apoyo que me brindaron durante todo el partido y también en la ceremonia de premiación, fue algo que todavía llevo en mi corazón y todavía siento las vibraciones de esa noche”.

El festejo enloquecido de Novak Djokovic tras vencer a Alcaraz en la reciente final de Cincinnati MICHAEL HICKEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras ganar el título en Roland Garros, en junio pasado, Djokovic se propone alcanzar el número 24 en Nueva York. De concretarlo alcanzaría el récord de la australiana Margaret Court, que obtuvo 24 majors individuales entre 1960 y 1973.

Djokovic ganó tres veces el US Open: en 2011, 2015 y 2018. Perdió las finales de 2007, 2010, 2012, 2013, 2016 y 2021.

“Los Grand Slams son los mayores objetivos que tengo en mi carrera en este momento. Siempre hablo de eso, de que mi objetivo es alcanzar la cima y dar lo mejor de mí en Grand Slams. No sé cuántos Slams más tendré. Todavía seguiré adelante. No tengo un final de mi carrera en mente en este momento. También entiendo que las cosas son diferentes cuando tenés 36 años, así que tengo que ser más agradecido y tratar cada Grand Slam como el último en términos de compromiso y desempeño”, expresó Djokovic, integrante de la parte baja del cuadro del US Open.

Novak Djokovic, bromeando en el US Open: no quiere que nadie lo detenga en su camino al título CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En su potencial camino hacia el título se encontraría, por ranking, con Felix Auger-Aliassime o Francisco Cerúndolo en los octavos de final, con Stefanos Tsitsipas o Taylor Fritz en los cuartos de final, con Holger Rune o Casper Ruud en las semifinales, y, obviamente, con Alcaraz en la batalla final.

LA NACION