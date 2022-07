Novak Djokovic derrotó a Cameron Norrie y se clasificó para la final de Wimbledon

Novak Djokovic, seis veces campeón en el All England Lawn Tennis y Croquet Club, escribió un nuevo capítulo en el que se recuperó a tiempo en pos de disfrutar una vez de las mieles de Wimbledon. Luego de dejar escapar el primer set, el serbio se impuso por 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 ante el británico Cameron Norrie, en un partido que fue más allá de las dos horas y media. Con la idea de adjudicarse su 21° título grande y quedar a uno de Rafael Nadal, el domingo se enfrentará ante el australiano Nick Kyrgios, clasificado al encuentro decisivo sin jugar por la baja del mallorquín, afectado por una lesión abdominal.

¡Come on!, gritó Nole eufórico a las tribunas, una vez que consumó su trabajo triunfo de semifinales. Ya con su épica victoria de hace dos días ante el italiano Jannik Sinner, Nole había igualado al estadounidense Jimmy Connors como el segundo jugador de la Era Abierta con más éxitos individuales masculinos (84) sobre el césped de Wimbledon. El balcánico, que podría estirar su colección hasta los 86 triunfos en esta edición, solamente queda por detrás del ocho veces campeón en el All England, el suizo Roger Federer (105).

El revés de Djokovic, que supo cambiar el curso del partido Gerald Herbert - AP

Sin poder jugar en el Abierto de Australia tras haber sido deportado de Melbourne por no estar vacunado contra el Covid-19, habiendo caído en los cuartos de final de Roland Garros (ante Rafael Nadal) y sin certezas sobre su presencia en el US Open (por el momento, en los Estados Unidos existe un requisito de vacunación para ingresar en el país), Wimbledon aparece como el único major que Djokovic podría llegar a ganar esta temporada (sería el 21° en su carrera). Le quedan dos obstáculos de alto nivel. Primero, Norrie. Y, en una potencial final, Nadal, Taylor Fritz, Nick Kyrgios o Cristian Garin.

“No comencé bien. He tenido muchas semifinales de Grand Slam en el pasado pero es fácil entrar en la cancha. Hay mucha presión, nervios y expectativa y Cameron (Norrie) no tenía mucho que perder, porque estaba jugando el torneo de su vida y en casa. Le deseo lo mejor y tengo un gran respeto por él”, elogió Djokovic tras su éxito, y respondió una broma del entrevistador, que le dijo que todo empezó a cambiar en el match cuando se puso la gorra: “Algunas veces, las cosas son tan sencillas como ésa, pero no fue el caso. Hoy fue quizás el día más caluroso del campeonato; me sentía medio tenso y no le estaba pegando a la pelota con la libertad que yo quería, pero tuve la suerte de quebrarle en el segundo set para ponerme 4-3. Y ahí el rumbo empezó a cambiar. Pero por el significado de llegar a estas instancias, suelen suceder este tipo de cosas”.

El N° 3 continúa enhebrando números increíbles: de sus 68 participaciones en torneos de Grand Slam, es la 32° vez que alcanza la final. “El trabajo no está concluido”, sonrió Nole, y el público volvió a ovacionarlo en la cancha central. Enseguida, se proyectó a la final con Kirgyos: “Va a ser emocionante, con muchos fuegos artificiales. Hace mucho que no jugamos entre sí y ojalá sea una gran final”.