Nick Kyrgios, el mensaje para Rafael Nadal y el impacto de estas dos semanas en su juego en Wimbledon

El australiano Nick Kyrgios está en la final de Wimbledon sin jugar. Accedió al partido decisivo ante Novak Djokovic por la lesión abdominal del español Rafael Nadal, quien se retiró del Grand Slam sobre césped, que este año no otorgará puntos para el ranking mundial. “Sólo espero que se recupere. Estoy seguro de que volveré a enfrentarlo en un gran escenario”, dijo Kyrgios ante la prensa en el All England.

“No es la forma en que quería llegar a la final. Como competidor, realmente quería ese partido. Ambos hemos obtenido una victoria uno contra el otro en este torneo. Y tenía muchas ganas de ver cómo iba a ir el tercer capítulo”, señaló el tenista australiano de 27 años nacido en Canberra. “Obviamente, nunca querés ver a alguien así, tan importante para el deporte, sufrir una lesión como esa. Simplemente, ha jugado mucho al tenis; ha tenido una temporada agotadora”, graficó sobre el español.

Ante la consulta sobre cómo se enteró del retiro de su contrincante, Kyrgios respondió: “No hablé con él. Me enteré anoche en la cena. Mi primera sensación fue un poco de decepción. Mi energía estaba tan enfocada en jugar con él y tácticamente en cómo iba a salir y jugar. Nadal casi no perdió un partido y probablemente querría ir por el Grand Slam. No es fácil. Pensé en publicar algo del estilo: “Hemos tenido muchos enfrentamientos, muchas batallas. Estoy seguro de que al final del día todos querían vernos ir a la guerra”. Espero que se mejore”, se esperanzó el australiano.

Nick Kyrgios, el jugador más volcánico del circuito GLYN KIRK - AFP

Sobre el impacto que estas dos semanas han tenido en su juego (y en su vida personal y profesional), Kyrgios respondió: “Creo que el dobles en Australia realmente me ha ayudado a nivel de Grand Slam. A pesar de que son dobles y no se acercan al tipo físico, obviamente no necesitás la capacidad física para ganar un Grand Slam de dobles que hacés en individuales”, evocó. Y añadió: “Ganás un partido, tenés un día libre, practicás, volvés durante un período de dos semanas. Me di cuenta en Melbourne que es mucho tiempo. Es mucho tiempo en un solo lugar. No podés explorar, realmente no podés ir a la ciudad aquí. No podés disfrutar de tu tiempo tanto como te gustaría. Tenés que quedarte en tu casa, ser reservado, distraerte de las cosas”, continuó.

Kyrgios habló de Melbourne y el primer Grand Slam del año como un punto de inflexión: “Creo que en Melbourne realmente me di cuenta de eso. Incluso en un Grand Slam de dobles realmente necesitás hacer tus cosas de forma rápida y clínica, y luego simplemente descansar. Sentí que antes en mi carrera, no me di cuenta de que estos días libres y la práctica son tan cruciales. Solo hay que barrenar las olas, rodar con los golpes en un Grand Slam. Podrías estar a cuatro puntos de perder el torneo, luego 11 días después estás en la final, así que...Siento que ahora lo tomo como viene más de lo que solía hacerlo”.

La conferencia de prensa de Nick Kyrgios

Y sobre su relación con el tenis a partir de este torneo, Kyrgios añadió: “No sé si va a cambiar. Definitivamente hay momentos en los que odio este deporte, pero hay momentos en los que creo que soy una de las personas más competitivas que he conocido. He conocido a mucha gente. Ya sea jugando con mi Nintendo o al básquetbol, ya sea cualquier cosa, soy muy competitivo. Así que siento que sí, me encanta el tenis, pero me encanta competir. Me encanta enfrentarme a alguien, y me encanta el aspecto de ganar y perder del deporte en general. Así que no sé si eso cambiará alguna vez.

Y sobre el partido decisivo del domingo, el australiano aventuró: “Lo único seguro, ya sea que gane o pierda el domingo, seré feliz. Es un gran logro del que pensé que nunca sería parte. Especialmente a los 27, siento que esto es, para mí, pensé que eran las últimas etapas de mi carrera. Pero nunca pensé que sería justo aquí”.