Peng Shuai reapareció en una entrevista y volvió a negar su agresión sexual

La tenista china Peng Shuai volvió a hacer una aparición pública luego de las sospechas que emergieron después de su acusación a Zhang Gaoli, ex viceministro de su país, de agresión sexual, acusaciones que ella luego negó frente a las autoridades orientales. En esta ocasión, la jugadora de 36 años dialogó con el diario francés L’Équipe, donde repitió su postura.

“¿Agresión sexual? Yo nunca he dicho que alguien me haya hecho sufrir alguna agresión sexual”, aseguró Shuai, que estuvo acompañada por el jefe de gabinete del Comité Olímpico Chino, Wang Kan, durante toda la entrevista. Luego fue consultada por su publicación original de la red social Weibo, donde hizo la denuncia en primer lugar, a lo que contestó que fue borrada por decisión suya: “Hubo un gran malentendido en el mundo exterior después de esta publicación. No quiero que se distorsione más el significado de esta publicación. Y no quiero más exageraciones mediáticas al respecto”.

Peng Shuai

Shuai se encargó también de disipar los rumores de haber sido presionada por el gobierno chino luego de su mensaje: “Mi vida ha sido como tiene que ser: nada especial. Primero quisiera que la gente realmente entienda quién soy: soy una chica normal, una tenista perfectamente ordinaria. A veces estoy serena, a veces feliz, a veces triste. Puedo sentirme muy estresada o bajo mucha presión. Todos los sentimientos y reacciones que tienen las mujeres, yo las siento también”.

Por último, la excampeona de Roland Garros y Wimbledon en dobles aprovechó la entrevista para anunciar su retiro del tenis tras 20 años de carrera: “El tenis cambió completamente mi vida, me dio alegrías, desafíos y mucho más. Incluso si no participo más en competencias profesionales, siempre seré jugadora de tenis”.

Además de esta charla, Shuai se reunió también con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, en lo que la tenista describió que fue un encuentro “agradable”, y añadió: “Me preguntó si yo pensaba volver a la competencia, cuáles eran mis proyectos, lo que yo anticipo, etcétera”. Dos días antes de su encuentro, Bach ya había afirmado en conferencia de prensa que acompañaría a la jugadora si quisiera denunciar penalmente a Gaoli, pero tendría que ser por voluntad propia: “Si ella quiere una investigación es seguro que nosotros la apoyaremos, pero tiene que ser su decisión, ese es el camino, son sus acusaciones”.

Shuai había hecho su publicación original en Weibo el 2 de noviembre, y luego no volvió a aparecer públicamente en 19 días, cuando tuvo una videoconferencia con Bach que levantó sospechas de estar actuando bajo presión del gobierno chino. Durante los últimos meses uno de los organismos que más vocales fueron con su situación fue la Asociación de Tenis Femenino (WTA), que continúa exigiendo a las autoridades asiáticas explicaciones al respecto.