La WTA regresa a China y levanta la suspensión de sus torneos de tenis tras el escándalo con Peng Shuai

PEKIN.- La WTA reanudará sus torneos en China a fines de este año, después de haberlos suspendido a finales de 2021 debido a las preocupaciones sobre la jugadora china Peng Shuai. El regreso, anunciado el jueves, es también una retirada.

Cuando Peng, una de las mayores estrellas del tenis chino, acusó a un ex alto funcionario del gobierno chino de agresión sexual en un post en las redes sociales en noviembre de 2021, la WTA y Steve Simon, su presidente y director ejecutivo, adoptaron una postura firme.

La WTA pidió una investigación “completa y transparente” sobre las acusaciones de Peng, que fueron rápidamente censuradas en Internet en China, y solicitó la oportunidad de hablar con ella directamente. Al mes siguiente, la WTA suspendió sus torneos chinos y anunció que no volvería hasta que se cumplieran sus exigencias. Dieciséis meses después, ante el estancamiento, la WTA ha parpadeado.

Steve Simon, presidente y director general de la WTA, habla del caso Peng Shuai en Fort Worth, Texas, en noviembre pasado

“Estamos convencidos de que no se van a satisfacer nuestras peticiones”, declaró Simon en una entrevista esta semana. “Y, con eso, seguir con la misma estrategia no parece tener sentido, y necesitamos un enfoque diferente. Nuestros miembros creen que ha llegado el momento de reanudar nuestra misión en China, donde creemos que podemos seguir marcando una diferencia positiva, como creo que hemos hecho en los últimos 20 años en los que hemos estado allí, y al mismo tiempo asegurarnos de que no se olvida a Peng y de que podemos, al volver, hacer algún progreso”.

La suspensión de torneos chinos por parte de la WTA fue más simbólica que sustantiva. China canceló casi todos los eventos deportivos internacionales en 2021 y 2022 en respuesta a la pandemia de coronavirus. Incluso sin la suspensión de la WTA, es casi seguro que no hubiera habido torneos en el país en 2022. Pero en un panorama en el que los líderes deportivos mundiales a menudo se han doblegado ante China y su influencia económica, la decisión de la WTA en 2021 envió un mensaje contundente.

Peng Shuai llegó a ser la número 1 del mundo en dobles y ocupó el puesto 14 en el ranking de singles

“Fue muy inspirador en ese momento para la comunidad de derechos humanos, y ahora es algo extremadamente decepcionante ver que la WTA básicamente está actuando como todos los demás”, dijo el jueves Yaqiu Wang, investigador principal de China en Human Rights Watch. “Es realmente una victoria para el gobierno chino”.

La WTA era un caso atípico en China. Ni siquiera el circuito masculino de tenis, la ATP, siguió su ejemplo y nunca suspendió ninguno de sus torneos chinos, incluido el torneo Masters 1000 de Shanghai. Con las autoridades chinas levantando sus restricciones relacionadas con la pandemia, está previsto que se juegue este año por primera vez desde 2019.

“La realidad es que fuimos los únicos que lo hicimos”, dijo Simon. “No pasa nada. No pedíamos que el mundo se uniera a nosotros per se. Cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Creo firmemente en ello. Pero creo que sin duda marca la diferencia y probablemente por eso estamos en la situación en la que estamos y nos estamos adaptando”.

Los activistas Will Hoyles, 39, Caleb Compton, 27 y Jason Leith, 34 de la organización Free Tibet portan camisetas que dicen: "¿Dónde está Peng Shuai?" en el torneo de Wimbledon el lunes 4 de julio del 2022

A lo largo de los años, China se ha convertido en un mercado más importante para la WTA que para la ATP. La gira femenina celebró nueve eventos en China en 2019, lo que representa alrededor de un tercio de los ingresos anuales de la WTA. El más significativo de esos torneos fue el WTA Finals de final de temporada en Shenzhen, que otorgó 14 millones de dólares en premios en 2019, el primer año de un lucrativo acuerdo de 10 años.

El tour, que ha dependido en gran medida de los ingresos de las Finales de la WTA, recibió grandes golpes financieros cuando el evento se canceló en 2020 y luego se trasladó a Guadalajara, México, en 2021 y a Fort Worth en 2022. En Guadalajara y Fort Worth, la WTA tuvo que pagar ella misma la cifra de premios significativamente más baja, 5 millones de dólares.

Simon dijo que el circuito reanudaría su actividad en China en septiembre. Aunque el calendario aún no está completo, dijo que esperaba celebrar ocho torneos allí este año: eventos del circuito regular en Zhengzhou, Pekín, Guangzhou, Nanchang, Hong Kong y Wuhan; el Trofeo Élite de la WTA en Zhuhai; y las Finales, que Simon indicó que se celebrarían en Shenzhen hasta 2031 para cumplir con el compromiso original de 10 años.

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, en una charla con la tenista Peng Shuai. Bach mantuvo una conversación virtual de 30 minutos con la jugadora, cuyo paradero y bienestar habían quedado en entredicho después de que denunciara por acoso sexual al ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli

Simon dijo que varios de los eventos fuera de China que llenaron el vacío de finales de temporada en 2022 permanecerían en el calendario de otoño de la gira este año, incluyendo torneos en San Diego, Guadalajara y también en Túnez.

La WTA se ha enfrentado a grandes vientos en contra financieros desde la temporada 2020 acortada por la pandemia, con su dinero de premio general cayendo aún más detrás de la gira masculina. El mes pasado, la WTA anunció una asociación comercial con CVC Capital Partners, una firma global de capital privado, que realizará una inversión de 150 millones de dólares en el tour.

El regreso a China reforzará aún más las finanzas de la WTA, pero Simon rechazó la sugerencia de que la decisión tuviera que ver con el balance final. “Esta decisión no se ha basado en el acuerdo de las Finales de ninguna manera”, dijo Simon. “Se basó en lo que era mejor para la organización, y pensamos que esto era lo mejor. Será bueno para nuestro balance y ese tipo de cosas, sí lo será, pero esa no fue la base de la decisión”.

Simon afirmó que también es importante para el deporte femenino que el tenis femenino esté presente en China, donde el juego ha crecido desde el éxito de Li Na, la primera campeona china de individuales de Grand Slam.

Peng Shuai y el mensaje que los medios chinos le atribuyeron, que sólo causó más preocupación

Peng desapareció de la escena pública durante varias semanas tras publicar sus acusaciones iniciales en la plataforma china de redes sociales Weibo en 2021. Desde entonces ha reaparecido, reuniéndose con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, durante los Juegos Olímpicos de Pekín en febrero de 2022. También ha concedido entrevistas a los medios de comunicación internacionales, afirmando que había sido malinterpretada y que en realidad no había hecho acusaciones de agresión sexual.

Pero la WTA ha seguido cuestionando que pueda hablar libremente. “No sé cuál es su pensamiento actual”, dijo Wang, de Human Rights Watch. “Pero por lo que ha hecho, sólo por hacer el post de Weibo, nunca será verdaderamente libre mientras permanezca en China”.

Aunque Simon dijo que la WTA había seguido siendo incapaz de establecer contacto directo con Peng, dijo que la gira había recibido garantías de “personas cercanas a Peng en la zona de que ella está a salvo y viviendo con su familia en Pekín”.

A pesar del enfrentamiento público entre la WTA y el gobierno chino, Simon dijo que los funcionarios del órgano rector nacional del deporte habían proporcionado a la WTA garantías de que “nuestros atletas y el personal estarán seguros cuando estén en China.”

El regreso a China se produce en un momento de creciente tensión política entre China y Occidente, pero este año también regresan al país otros acontecimientos internacionales, como la Liga de Diamante de atletismo y los Juegos Asiáticos, una competición multideportiva. Simon explicó que la WTA había consultado a sus jugadoras antes de tomar la decisión. “Obviamente, algunas jugadoras no estaban de acuerdo con el regreso, pero la mayoría dijo que era el momento de volver”, declaró Simon.

Algunos dirigentes del tenis creían que Simon y la WTA se habían extralimitado al exigir una investigación china sobre las acusaciones de Peng como condición para levantar la suspensión. Pero la WTA también recibió elogios por su firme postura de organizaciones de derechos humanos y otras.

“Al final sucumbieron a la presión”, dijo Wang. “No me sorprende por el dinero que está en juego. Pero lo que ha ocurrido ahora pone de manifiesto lo que Human Rights Watch siempre dice: que las empresas y los gobiernos tienen que hacerlo juntos. Si te enfrentas solo al gobierno chino, el coste es grande y tu influencia es pequeña”.

¿Simon cree que la WTA está defraudando a la gente? “Estamos orgullosos de la posición que adoptamos”, dijo. “Si tuviera que volver a tomar la decisión, habría tomado la misma, sin ninguna duda. Creemos que la gente entiende que nos hemos enfrentado a un asunto muy difícil. Hemos hecho todo lo posible para que se cumplieran los resultados, pero por desgracia no hemos podido lograr todo lo que queríamos. Pero también hemos podido asegurarnos de que Peng está a salvo y segura, y de que no se la olvida ni se la deja atrás. Las cosas tienen que evolucionar. No puedes seguir haciendo lo mismo si no funciona”.

The New York Times