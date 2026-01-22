Quién es Nikola Bartůňková, la “joya” de República Checa que superó el estigma del doping y dio la mayor sorpresa del Australian Open

Los Grand Slams siempre les dan la posibilidad a los tenistas de transformar su carrera. El caso de Nikola Bartůňková no es la excepción. La tenista de República Checa atravesó un momento complejo por un doping que le imposibilitó dar el salto y la obligó a empezar de cero. Sin embargo, hoy ya se encuentra en la tercera ronda del Australian Open luego de superar la clasificación y vencer en la última jornada a Belinda Bencic, N° 10 del mundo.

Desde sus inicios, la tenista de 19 años prometía ser la nueva jugadora que le daría batalla a Aryna Sabalenka e Iga Swiatek. Los grandes resultados en su etapa como junior, donde llegó a disputar la final de Wimbledon, le daban esperanza al tenis de la República Checa de que más pronto que tarde contarían con una nueva campeona de Grand Slam.

Bartůňková no pudo contener la emoción tras ganarle a Bencic en una épica batalla a tres sets PAUL CROCK� - AFP�

No obstante, el 16 de abril de 2024, su vida dio un giro de 360° que alteró su carrera profesional. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) informó que Bartůňková sería suspendida provisoriamente por haber dado positivo en un análisis de doping donde se le encontró una sustancia denominada trimetazidina.

Esta sustancia ayuda al cuerpo a utilizar el oxígeno mejorando la forma en que se metabolizan los ácidos grasos y se utiliza para tratar a pacientes con angina de pecho mejorando el flujo sanguíneo al corazón. Eso aplicado en personas sanas se traducen en una mejora evidente de la función cardíaca durante el ejercicio físico.

Nunca se dio por vencida

Luego del positivo en el control antidóping, Bartůňková comenzó una batalla judicial que le llevó a sus padres invertir millones de coronas checas en abogados para que su vuelta al circuito se diera lo antes posible. En ese sentido, durante el tiempo que estuvo a la espera de la sanción oficial, se sometió a diferentes a pruebas de cabello y proporcionó una lista completa de todos los suplementos y vitaminas que estuvo tomando.

“La familia está en una situación desesperada, ya que prácticamente solo pagan a los abogados y a los análisis, ya que no tienen ni idea de dónde pudo haber entrado la sustancia en el cuerpo de Nikola. A la luz del caso de Jannik Sinner, esto es completamente escandaloso”, señalaban desde la Federación Checa de Tenis ante la falta de respuestas de la ITIA.

En un primer momento, la ITIA la había suspendido por cuatro años. Sin embargo, unos meses más tarde, le redujo la condena a seis meses tras aceptar la explicación de la jugadora de que la sustancia prohibida entró en su organismo a través de un suplemento dietético contaminado que contenía cardo mariano. A su vez, la agencia determinó que Bartůňková no infringió las reglas intencionalmente, no tuvo culpa sustancial en el caso y no fue culpable de negligencia.

Luego de atravesar un momento oscuro, la tenista de 19 años sueña con seguir avanzando en el Australian Open Mark Baker� - AP�

Luego de enterarse de la noticia, la tenista checa expresó su felicidad con la noticia recibida a los medios checos: “No hice nada malo, condeno el dopaje. Me alegra poder volver y jugar partidos. Fue un momento muy difícil. Me alegra que hayamos encontrado la fuente de contaminación. Gracias a todos los que me apoyaron y creyeron en mí; se lo agradezco mucho”.

“La escuela de manejo fue de gran ayuda; terminé mi tercer año de preparatoria. Pasé tiempo con amigos y familia. Hice cosas diferentes a las que antes hacía y, siempre que podía, también jugaba al tenis”, destacó sobre las actividades que realizó para mantener su mente ocupada después de recibir la sanción por doping.

Bartůňková llegó a confesar al medio checo Isport que no descartó ponerle fin a su carrera como profesional ante la falta de respuestas por parte de la ITIA: “Estuve a punto de dejar el tenis. El hecho de haber podido volver así este año es absolutamente fantástico para mí y para mis padres”.

Bartůňková derrotó a una de las tenistas que seguían invictas en esta temporada Dita Alangkara� - AP�

Empezar de nuevo

En enero de 2025, Bartůňková volvió oficialmente al circuito para disputar un W15 en Oslo. Su ranking no era el mismo. De estar en el Top 200, cerca de poder competir en las clasificaciones de los Grand Slams, pasó a estar por debajo del Top 600.

Sus buenas actuaciones la llevaron a subir más de 500 puestos y terminar el 2025 en el puesto N° 130, facilitándole la posibilidad de disputar la qualy del Australian Open. Tras superarla con éxito (apenas cedió 15 juegos), se enfrentó en la primera ronda a Daria Kasatkina, una tenista que llegó a tocar el Top 10 hace unos años. La jugadora checa la derrotaría en tres sets y avanzaría a la siguiente instancia.

En las últimas horas, protagonizó la sorpresa del torneo tras vencer a Belinda Bencic por 6-3, 0-6, 6-4 en dos horas y 12 minutos de juego. Si bien cedió con claridad el segundo set, Bartůňková mostró personalidad para recomponerse en el tramo decisivo y cerrar el partido ante una rival que había ganado los seis partidos que disputó en el año.

Bartůňková destacó el gesto que tuvo su contrincante cuando se saludaron en la red Mark Baker� - AP�

“Es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz. Belinda es una jugadora de tal calidad que estaba claro que, si no atacaba y jugaba agresivamente, no me iría bien. Jugué un tenis realmente bueno en el tercer set. Intenté ir a por todas y me dio igual el marcador. Me alegré mucho cuando Belinda me felicitó en eslovaco en la red”, destacó la tenista de 19 años después del encuentro. En la tercera ronda se enfrentará a la belga Elise Mertens, ubicada en el puesto N° 21 del Ranking WTA.

Resumen del partido