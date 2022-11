Rafa Nadal volvió a perder en Turín y quedó al borde del KO en el torneo de Maestros, el único trofeo grande que se le resiste

escuchar

El torneo de Maestros , por una razón u otra, ayer y hoy, sigue siendo un torneo que se le resiste a Rafael Nadal , una de las grandes leyendas de la historia del tenis. El español de 36 años, actual número 2 del ranking, tiene una sola cuenta pendiente en su maravillosa carrera: obtener el ATP Finals, el exclusivo certamen que reúne a las mejores ocho raquetas de la temporada. Y en esta nueva edición, en el Pala Alpitour de Turín, perdió sus dos partidos en la etapa de grupos (le queda uno) y quedó al borde de la eliminación. Tras caer con Taylor Fritz (EE.UU.; 9°) en la primera jornada del Grupo Verde, hoy perdió frente al canadiense Felix Auger-Aliassime (6°) por 6-3 y 6-4, en 1h57m.

“He jugado mejor que el otro día, pero no he sido capaz de aprovechar mis oportunidades. He luchado hasta el final. Cuando las cosas van así es difícil de cambiar la dinámica con sacadores como Aliassime. Hay que aceptar lo que hay hoy en día . Los dos partidos del Masters han sido un desastre a nivel mental, pero no tenístico. Mi cuerpo, mi año, mi situación personal no me permiten luchar por este objetivo” , expresó Nadal, según citó el diario Marca, mostrándose resignado, un estado de ánimo que no suele acompañarlo. Generalmente el mallorquín es el más optimista de todos.

Rafael Nadal cayó ante Felix Auger-Aliassime en el ATP Finals, en Turín MARCO BERTORELLO - AFP

En el caso de que esta tarde (noche en Italia), Casper Ruud le gane un set a Fritz, Nadal estará eliminado antes de disputar -el jueves- su tercer partido de la zona, precisamente ante Ruud, que tiene fijada su base de entrenamiento en Europa en la academia de Rafa en Manacor y será quien acompañará al Matador durante una gira que realizará, desde la semana próxima, por Latinoamérica (la exhibición en la Argentina será el 23, en el Parque Roca, en la Ciudad de Buenos Aires).

Si es Fritz quien hoy logra la victoria en dos sets, podría llegar a darse un empate entre Nadal, Ruud y Auger-Aliassime, en el que entrarían en juego el porcentaje de sets y games ganados. Algunas versiones indicaron que si finalmente hoy se concreta la eliminación matemática de Nadal, el jueves ante Ruud podría reemplazarlo el primer sustituto, el danés Holger Rune , flamante campeón del Masters 1000 de París-Bercy, 10° del ranking y con apenas 19 años.

Durante la última parte del año, Auger-Aliassime acumuló 16 victorias consecutivas, encadenando los títulos en Florencia, Amberes y Basilea, y alcanzando las semifinales en el Masters 1000 de París-Bercy. Esa racha lo ayudó para asegurarse el debut en las ATP Finals y, ya sobre la superficie dura y bajo techo de Turín, se convirtió en una piedra en el zapato de Nadal, que en los últimos meses lidió con molestias físicas (un problema abdominal) y con la preocupación por un embarazo complicado de Xisca, su esposa (en los primeros días de octubre finalmente nació el primer hijo de ambos, bautizado Rafael).

"Necesito acabar el año de una manera positiva", reconoció Nadal MARCO BERTORELLO - AFP

“Necesito acabar el año de una manera positiva y no me refiero a ganar, ofreciendo una imagen que me ayude a continuar. Sigo motivado, por eso estoy aquí en el Masters. La tranquilidad me la da ganar los tres partidos que he perdido estas tres semanas. Estoy triste, desilusionado, pero mañana será otro día”, expresó Nadal, el máximo ganador de trofeos de Grand Slam (22).

Nadal acumula cuatro derrotas consecutivas (además de las dos en el Masters, en París-Bercy ante Tommy Paul y en la cuarta ronda del US Open frente a Frances Tiafoe), una estadísticas que lo acompañó muy pocas veces en su cinematográfica carrera.

Rafa jugó dos finales en el ATP Finals y las perdió: en 2010 ante Roger Federer, en Londres, y en 2013, también en el O2 Arena londinense, pero frente a Novak Djokovic.

La derrota de Nadal en Turín

Segunda derrota de Zeballos y Granollers

El salvadoreño Marcelo Arévalo y el neerlandés Jean-Julien Rojer, cabezas de serie N° 3 en la competencia de dobles del Masters, se impusieron en el duelo ante el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers por 6-1, 6-7 (3-7) y 10-7, en una hora y 27 minutos.

Marcel Granollers y Horacio Zeballos perdieron el segundo partido en el Masters y, prácticamente, están eliminados en el torneo https://twitter.com/antonels

En el desempate del tercer set los pequeños detalles inclinaron la balanza del lado de Arévalo y Rojer, que volvieron a asestar una dura derrota a Granollers y Zeballos. El catalán y el marplatense, que juegan el ATP Finals por tercera temporada consecutiva, cedieron por segundo partido seguido en el super tie-break, al igual que lo hicieron el domingo ante Rajeev Ram y Joe Salisbury por 6-3, 6-7 (8-10) y 10-8.

Granollers y Zeballos, que llegaron a las semifinales como equipo en Turín el año pasado, ahora tienen marca de 0-2 en el Grupo Rojo y quedaron con pocas chances de avanzar a esa misma instancia.

Match point y caída de Zeballos y Granollers

LA NACION