Leo Borg tiene una beca y una ilusión: se entrenará en la Academia de Rafael Nadal

9 de mayo de 2020

Son horas de actividad mediática alrededor de Rafael Nadal, mientras el mallorquín aguarda la evolución de las medidas de cuarentena para conocer cuándo se reiniciará el circuito ATP. El jueves, Toni Nadal, tío y ex entrenador del número 2 del ranking, dejó varias frases reveladoras en un programa de radio, con anécdotas relativas a tenistas argentinos y su sobrino. Y este viernes, un diario sueco informó que el español entrenará en su academia de Manacor al hijo del célebre ex tenista Björn Borg .

Leo Borg, que desea seguir los pasos de su padre, número uno del circuito en tiempos de grandes rivalidades con Guillermo Vilas y el estadounidense Jimmy Connors, cumplirá 17 años el viernes próximo y ya debutó entre profesionales antes de que el coronavirus parase el tenis. En el torneo challenger de Bérgamo, en febrero pasado, perdió ante el taiwanés Chun-hsin Tseng, campeón junior de Roland Garros y Wimbledon en 2018. Había jugado por una invitación y dijo: "Me he divertido y lo he disfrutado. No estoy tan lejos del nivel".

" Nadal me preguntó si quería ir. Fue una decisión fácil y le doy muchas gracias por la oportunidad. No pago nada para ir y él ha sido siempre mi ídolo. Y soy consciente de que no siempre está allí, ya que compite por el mundo", explicó Leo Borg al periódico Sport Expressen . Por ahora, Rafa pasa sus días sin raqueta y en momentos en que se muestra como una estrella sensible, analítica y agradecida.

El debut de Leo Borg

Conocida la noticia, el diario español Marca detalló que Leo se entrenará dos semanas por mes en Manacor y otras dos en Gotemburgo, Suecia, ayudado por una beca y con todos los gastos cubiertos . El joven anticipó que apenas termine el aislamiento y se abran las fronteras viajará a España para dar el primer paso.

Borg, que aún no acumula puntos en el ranking mundial, tuvo otra experiencia en la localidad francesa de Pau, sobre superficie dura y bajo techo. Allí cayó contra el fogueado letón Ernests Gulbis por 6-2 y 6-3.

En la Academia Nadal se entrenan también el noruego Casper Ruud, ganador este año del certamen ATP de Buenos Aires, y el catalán Jaume Munar, que está 90º en el ranking.