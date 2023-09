escuchar

“Se puede vivir frustrado con 22 Grand Slams, por ejemplo. Novak lo vive de manera más intensa”, dijo Rafa Nadal sobre la victoria de Novak Djokovic en el US Open, en una entrevista que concedió a Movistar+ en la que repasó su situación, tras varios meses fuera del circuito, y su posible vuelta a las canchas en 2024: “No siento nada cuando veo a Djokovic ganar. Sí me hubiera gustado ser el tenista con más Grand Slams de la historia, de esto se trata el deporte. Pero no es una obsesión, no me frustra que uno esté mejor que yo. Yo creo que, dentro de mis posibilidades, he hecho lo posible para que las cosas me vayan lo mejor posible. Para él, hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo”, dijo Rafa. Y añadió: “Quizás por eso mismo lo ha conseguido. Ha tenido la capacidad de querer, ha llevado la ambición al máximo.”.

“Mi ilusión es volver a jugar, volver a ser competitivo, no ganar en Roland Garros o en Australia”, aseguró Rafa de cara a la próxima temporada. “En la época en la que estoy en mi vida queda muy lejos, [pero] no digo que sea imposible, porque las cosas en el deporte cambian muy rápido. Dije que posiblemente 2024 sea mi último año. Y lo mantengo, pero no puedo confirmarlo al 100 por ciento. Creo que hay muchas posibilidades de que sí, porque sé como está mi cuerpo hoy, pero cómo estaré en cuatro meses, no lo sé”, remarcó el zurdo de Manacor, que jugó su último partido hace ocho meses, el 18 de enero pasado, eliminado por el estadounidense Mackenzie McDonald en la segunda rueda del Australian Open. Durante 18 años seguidos ocupó un lugar en el Top 10; la inactividad lo hizo retroceder al escalón 237° que ocupa esta semana.

El mallorquín ganador de 22 Grand Slam, fue intervenido el 3 de junio, día de su cumpleaños, de la lesión en el tendón del psoas izquierdo que lo mantuvo fuera de la competencia desde enero. “En realidad tenía problemas desde que hace año y medio me lesioné en las costillas jugando ante Alcaraz en Indian Wells, aunque luego gané otro Roland Garros. A veces los resultados maquillan el día a día”, dijo Nadal. “Al final, el quirófano fue la única solución posible. Parece que la operación ha salido bien. Además del psoas, me operé la cadera. Tuve unos meses complicados al principio. He estado en familia y disfrutado este tiempo, he estado de vacaciones y vuelto a trabajar hace poco. Necesitaba desconectar”.

“No tengo claro qué voy a hacer en 2024, porque por mi forma de ser no lo puedo tener claro. Mi forma de encarar el año cambia según los objetivos. No tengo ni la necesidad de responderme a mí. Mi ilusión es dentro de dos meses saber cómo y dónde estoy y si puedo jugar, pero no estoy en condiciones de ganar en Roland Garros, pues a lo mejor me apetece una gira de despedida. Son respuestas que no puedo dar ahora”, expresó. Porque para Nadal, “los Juegos Olímpicos son un broche bonito si uno está para ser competitivo. La forma de hacer el calendario cambia si siento que tengo la posibilidad de jugar y ganar en Roland Garros”, dijo Rafa.

“Si de repente estoy perfecto, me apetece seguir. No sé si va a ser mi último año si el cuerpo se recupera y me siento con fuerza para continuar. Vivo el día a día, con la ilusión de darme la oportunidad de tener la opción de decidir. Mi físico y mi cabeza me dirán”, aseguró el tenista de Manacor. “Me he perdido cuatro años y medio de Grand Slam en mi carrera, pero no por eso soy mejor que Djokovic. Él ha sido mejor porque tiene un físico que le ha permitido jugar más que yo. A lo mejor vuelvo y gano tres Grand Slam más, aunque es improbable”, explicó Nadal.

Sobre su recuperación afirmó: “el dolor ahora es controlable. Hay veces que el pie no me deja vivir tranquilo, me cuesta hasta bajar la escalera, y eso ocurre a veces. Si te duele, es difícil estar feliz, me cambia el carácter cuando me duele más de la cuenta”.

“Solo puedo pegar con máximo precaución, sin moverme, sin poder golpear, sin la intensidad a la que estoy acostumbrado. Me tengo que contener todo el rato. Sé que tengo que ir con cuidado. He vivido muchas épocas de recuperar y me aburre siempre, pero no me ha quitado el foco y la atención de hacerlo día a día”, describió Rafa. Y también comentó que no siguió mucho lo que sucede en el tour: “Veo poco tenis sólo por la desconexión. Vi las finales de Wimbledon y el US Open, pero me da la sensación de que si veo tenis no desconecto del todo. Porque no lo veo como simple espectador, analizo las cosas”.

En este sentido, Nadal no escapó a la autocrítica: “Cambiaria muchas cosas en mi vida y mi carrera. He tomado decisiones erróneas a la hora de proteger mi físico. Lo hice cuando era más joven, pero hace años que soy de los que menos juegan en el circuito. Djokovic lo ha hecho mejor porque su forma de jugar le ha permitido jugar más que yo. Pero me he equivocado por pensar en que mis decisiones eran buenas”.

Nadal y Pau Gasol, en una jornada de golf

Respecto de su futuro, Nadal dijo despreocupado: “Tengo muchos proyectos y las cosas se van a ir desarrollando con naturalidad. Si paro hoy, puedo empezar a trabajar en muchas cosas que tengo en marcha, proyectos personales, la Academia [que tiene en Mallorca]. Me puedo ver cómo entrenador, pero no va a ser el grueso de mi vida”.

En el cierre de la entrevista, Rafa se refirió a su compatriota Carlos Alcaraz: “No nos precipitamos en los juicios sobre él. No es exagerado, tiene una proyección brutal. Tiene la potencia, la ambicion... Pero después en las carreras de cada atleta pueden pasar muchas cosas, las palabras se las lleva el viento. Es difícil aconsejarle. Soy muy malo para eso, porque yo he aprendido más de los ejemplos que de las palabras. Pero si le tuviera que decir algo, sólo le diría que siga mejorando. Al menos, que tenga la ilusión de hacerlo, que es lo que te mantiene motivado. Ir a entrenar por entrenar a mí me aburre. A mí me ilusiona mejorar”.

