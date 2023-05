Rafa Nadal anunció que no jugará Roland Garros y le puso fecha de vencimiento a su carrera

escuchar

Acongojado por su actual situación personal en lo deportivo, Rafael Nadal anunció, tal como se preveía en las últimas horas, que no jugará Roland Garros y le puso fecha de vencimiento a su extensa carrera. “Voy a intentar encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo diría, o intuyo, creo será mi último año”, dijo el tenista español en una esperada conferencia de prensa realizada en la academia de tenis que tiene en su Mallorca natal. “Estoy triste, pero hay que aceptar las cosas. Te podés enfadar, que es lo que hago, pero a partir de ahí tenés que ver el futuro”, reconoció el tenista de Manacor.

“Se hace imposible en este momento y después de muchos años sin faltar a esta cita [por Roland Garros], porque mi cuerpo toma esta decisión”, explicó Nadal. “No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. Han sido años complicados aunque lo enmascaran las victorias. Mi día a día ha sido de un nivel muy bajo”, recalcó el exnúmero 1 y aclaró que “voy a parar, no voy a entrenarme”.

Sin competir desde que se lesionó el iliopsoas de la pierna izquierda en enero, cuando perdió en la segunda ronda del Abierto de Australia con el estadounidense Mackenzie McDonald, esta será la primera vez que Nadal, de 36 años, no acuda a París desde su debut en 2005, cuando ganó el primero de sus 14 títulos en ese torneo. Este año, Roland Garros se desarrollará desde el próximo 28 de mayo hasta el 11 de junio.

Respecto de 2024, el tenista, actual número 14° del mundo, dijo, con la tranquilidad de su tono de voz que lo caracteriza: “Quiero encarar probablemente lo que será el último año de mi vida deportiva con las garantías de poder disfrutarlo y si sigo jugando en este momento, no creo que eso ocurra el año que viene”.

“Creo que no merezco terminar así, creo que me esforcé deportivamente para que mi final deportivo no sea en esta conferencia de prensa. Me voy a esforzar para que no sea así. Esa siempre ha sido mi filosofía”, agregó.

De buen semblante pese a la noticia que estaba dando a conocer, el deportista indicó: “Sigo sin estar preparado para el nivel que requiero, entonces necesito ponerle un punto y aparte a lo que es mi carrera deportiva”. “Voy a intentar regenerar mi cuerpo en estos meses”, reflexionó Nadal, aunque aclaró que no pondría una fecha de regreso hasta que no se sienta bien físicamente. “Es volver a empezar”, aseguró.

Con la misma chomba blanca que vistió que en sus anteriores anuncios que posteaba en Instagram, cuando explicaba motivos por los cuales se bajaba de los torneos desde que tuvo aquella lesión en Australia, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos dijo que fueron “años difíciles después de la pandemia”.

“Cuando esté preparado, intentará estar. La Copa Davis, a final de año, puede ser un objetivo”, dijo, aunque aclaró que “no me gusta predecir el futuro”. “Mi intención es que el año que viene sea mi último año y jugar los torneos que me apetezcan, los que me han marcado deportivamente hablando durante estos años”, sumó Nadal antes de prestarse a responder las preguntas de los periodistas.

El tenista contó cómo fue el momento de reconocer lo que le estaba ocurriendo: “Me escuché a mí mismo y fui entendiendo lo que sucede con un proceso de aceptación, de honestidad con uno mismo, es que se van tomando decisiones que no son dramáticas. Desgraciadamente, todo tiene un final”.

“Tengo muchas cosas buenas en mi día a día que me ayudan a disfrutar de la vida. Tengo que agradecer las cosas buenas que me han pasado”, reconoció el tenista. “Por el momento, mi cuerpo me ha dicho hasta aquí”, agregó, con uno de los pocos gestos sonrientes que se permitió durante el anuncio formal.

Como en varios tramos de la conferencia, Nadal resaltó que su objetivo es que el año 2024 sea competitivo para él, al más alto nivel, y “no de comparsa”. El español aspira a tener un último baile al nivel de sus 22 títulos de Grand Slam -récord compartido con Novak Djokovic-: 14 en la tierra parisina (2005-2008, 2010-2014, 2017-2020 y 2022), dos en Wimbledon (2008 y 2020), dos en Australia (2009 y 2022)y cuatro US Open (2010, 2013, 2017 y 2019).

La noticia de su anuncio no generó sorpresa en el universo deportivo. Nadal ni siquiera pudo comenzar la temporada europea de canchas lentas, su tramo preferido de la temporada, debido a esa lesión que lo tiene a maltraer.

A través de sus redes sociales, el español se había referido a su situación con un escueto comunicado: “Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos saben cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos”, escribió. Y agregó entonces: “A pesar de haber notado una mejoría estos últimos días, son muchos meses sin haber podido entrenar a un nivel alto y el proceso de readaptación tiene sus tiempos y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando. Un abrazo a todos”.

