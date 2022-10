Rafael Nadal tuvo su primer hijo con Xisca Perelló

El tenista Rafael Nadal ya es padre por primera vez: esta tarde, en Palma de Mallorca, disfrutó de la llegada del niño que lleva su nombre y que es fruto de su relación con María Francisca Perelló. El campeón de 22 títulos de Grand Slam llevaba varios meses pendiente del estado de salud su mujer, más conocida como “Xisca”, y sólo pudo estar presente en una jornada en la última Laver Cup porque el parto podía darse en cualquier momento.

“Hay cosas más importantes que debo atender”, decía tras perder en los octavos del US Open con Frances Tiafoe. Nadal volverá al circuito a partir del 31 de octubre en el Masters 1000 de París-Bercy, antesala de la cita de maestros de Turín (13 al 20 de noviembre) .

Rafa era el único miembro del “Big Three” sin estrenar paternidad. Roger Federer tiene dos gemelas, Myla y Charlene, y dos mellizos, Leo y Lenny, mientras que Novak Djokovic tiene un hijo, Stefan, y una hija, Tara.

La última aparición de Rafael Nadal: en la despedida de Roger Federer en la Laver Cup, en Londres; allí, solo jugó el dobles con el suizo y resignó su lugar en singles Kin Cheung - AP

Según repasa el diario Ultima Hora, a finales del verano español saltaron las alarmas al conocerse que Xisca Perelló estaba ingresada en una clínica privada de Palma, en un momento en que Nadal estaba inmerso en el US Open, en Nueva York, torneo que lo dejó eliminado antes de la cuenta: “Necesito volver (a casa). Tengo cosas mucho más importantes que el tenis que atender”. Posteriormente se supo que su estado no era grave y, aunque se planteó realizar una intervención a la madre, no se llevó a cabo debido al avanzado estado de gestación en el que se encontraba.

Xisca tuvo así que permanecer en reposo las últimas semanas que restaban de gestación. Aunque se llegó a especular sobre un parto prematuro, según los cálculos que se manejaban, ya que el nacimiento estaba previsto para mediados de octubre, por lo que el primogénito de los manacoríes, el pequeño ‘Rafa’, solo se adelantó una o dos semanas.

La historia de amor entre Rafa y Xisca

Siempre discretos y de perfil bajo, Rafa y Xisca están juntos hace casi dos décadas. Pero hubo una persona que fue clave en el comienzo de esta historia de amor: Maribel, la hermana de Rafa. Fue gracias a ella que el tenista conoció, en plena adolescencia, a la mujer que años más tarde se convertiría en su esposa y futura madre de su primer hijo.

Xisca y Maribel iban juntas al colegio Pureza de María de Manacor y se hicieron muy amigas. Sin embargo la relación con Rafa comenzó después, cuando el deportista empezó a dar sus primeros pasos en la elite del tenis mundial.

La pareja en la Fundación Nadal, cuando estaban en sus primeros años de relación

Se los vio juntos por primera vez en 2005, precisamente en el año en que Nadal ganó el primero de sus 22 títulos en Roland Garros. Desde entonces, la presencia de Xisca o “Mery” es una constante en las citas importantes de su compañero de vida. Aunque ambos prefieren mantener sus respectivos espacios.

En enero de 2019, luego más de 14 años de noviazgo, anunciaron su compromiso y se casaron el 19 de octubre de ese año en una boda absolutamente íntima en la finca Sa Fortalesa de Mallorca, un lugar de ensueño rodeado de mar cuyo origen se remonta al siglo XVII.

LA NACION