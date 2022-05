Rafael Nadal ya habla de “relevo” tras perder ante Carlos Alcaraz en el duelo generacional

Fue un duelo generacional que quedará en los libros; un partido con un hilo conductor ya muy visible en el tenis español. El mentor y el heredero seguirán en pugna, pero como resultado de esta compulsa, habrá un legado más temprano que tarde. En un rincón, Rafael Nadal, que al borde de los 36 años sintetiza la suma de experiencia, la gloria entre los más grandes de la historia y la esperanza de seguir estirando su brillante carrera tenística. En el otro, Carlos Alcaraz (19), sinónimo de la frescura, el talento precoz y la ambición a toda prueba. El joven nacido en Murcia quiere ingresar en otra dimensión y este viernes dio un paso inmenso para dar el salto, al derrotar por primera vez a su ídolo. Consumó su hazaña al imponerse por 6-2, 1-6 y 6-3, en 2 horas y 28 minutos, y clasificarse para las semifinales del Masters 1000 de Madrid. Este sábado busca otra hazaña: se encontrará con el Nº 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic.

Lo primero que atinó a hacer Alcaraz cuando cristalizó la victoria fue a apretar sus palmas contra la nuca, taparse la boca y abrir bien sus ojos de asombro, mientras las gradas de la Caja Mágica se deshacían en aplausos. Y poco después, en el lente de la cámara con la frase, firmó: “¿Qué ha pasado?”. Entre los gritos, las felicitaciones, las palmadas en la espalda y la repentina fama, el murciano se monta a un sueño: “Emoción, la verdad es que mucha emoción. Pocos jugadores pueden decir que le ganaron a Rafa en tierra, me siento afortunado de ser uno de ellos y estoy súper contento”, comentaba el Nº 9 del mundo, todavía quitándose el polvo de ladrillo por el revolcón que sufrió en el segundo set, en donde padeció un esguince de tobillo.

“Me molestaba, pero no era razón para hacer el segundo set que he hecho. Estaba pensando en el tobillo y no en jugar el partido”, explicó. ”Ir al baño me ayudó: me dije ‘si no te vas a retirar piensa en jugar, no pienses en el tobillo sino en darlo todo, luchar por cada bola, que soy capaz de hacerlo’. Eso me ayudó a tirar para arriba y salir como he salido en el tercer set”, detalló, orgulloso también de su manera de cerrar el match, un punto increíble que se coló en el vértice de la línea de fondo.

El joven nacido en El Palmar confía en estar al “200 por ciento” contra Djokovic. “Haré lo que tenga a mano para recuperar el tobillo y que el sábado esté no al 100%, sino al 200”, explicó, antes de hablar del serbio. “Djokovic es uno de los mejores de la historia. Yo ya estoy ahí, ya he vivido momentos difíciles. El entrenamiento con él me ayuda”, reveló. Viene construyendo un 2022 soñado, con tres títulos (Río de Janeiro, Masters 1000 de Miami y Barcelona), con 23 victorias y tres derrotas en la temporada.

La firma de Carlos Alcaraz tras ganarle a Rafa Nadal en el Masters 1000 de Madrid

El “relevo” de Rafa

Y tomándose de la rúbrica de Alcaraz para la TV... ¿Qué ha pasado para Nadal? Por lo pronto, el mallorquín explicó su tropiezo ante su sucesor como “lógico”, porque considera que su rival es uno de los jugadores que están “más en forma del mundo”, mientras que él llegó sin preparación a la capital española por su costilla rota hace seis semanas.

”Felicito a Alcaraz. Relevo evidentemente que es, uno tiene 19 y el otro casi 36 años, es un relevo. Si lo es a partir de hoy o no ya lo veremos con los meses. Estoy feliz por él, Estuvo mejor que yo en varias facetas del juego. Necesito mejorar como he ido hablando estos días. No es nada que no entrara dentro de la lógica y se acepta”, comentó el mallorquín.

El saludo final entre Nadal y Alcaraz, un símbolo del próximo paso de mando del tenis español Clive Brunskill - Getty Images Europe

El choque de camadas entre el campeón de 21 títulos de Grand Slam y un Alcaraz en tremenda evolución este último año, se le volvió cuesta arriba a Nadal desde el primer set. “Tengo que pegarle más profundo a la pelota, girarme más rápido con el drive; esa velocidad y dinamismo se mejoran con días y partidos. Jugué tres partidos, llegaba con preparación nula. Perdí con uno de los jugadores más en forma del mundo y tuve mis opciones”, afirmó.

”Hay un camino a seguir para darme oportunidades en Roland Garros. Es una derrota fácil de digerir, no le quito mérito a Carlos, está jugando bien y le deseo lo mejor para el torneo. Cuando uno llega con una dinámica positiva, todos los momentos son fáciles que caigan de un lado por costumbre y automatismos. Él lo lleva más que yo y encima es muy bueno. Era algo lógico”, añadió.

Carlos Alcaraz se toma la cabeza en señal de incredulidad, tras superar a Nadal Clive Brunskill - Getty Images Europe

¿Cómo llegar de la mejor manera al Bois de Boulogne, en busca de su 14º título? Sobre su intención de afinar su juego y físico, Nadal puede sacar pocas conclusiones, ya que tiene ahora menos de tres semanas de preparación con miras a la gran cita parisina. “No se puede analizar tanto. Es un torneo lejos de Roland Garros por condiciones, por la altura. Tenía claro que no quería empezar a jugar en Madrid porque es el más complicado de todos. Tenía la esperanza de arrancar en Estoril y no me pude arriesgar”, explicó.

Rafa valoró la semifinal que se viene entre Djokovic y Alcaraz: “Uno de los mejores de la historia contra un joven a un nivel muy alto. Djokovic lleva un bagaje un poco más amplio de lo que llevo yo. Carlos puede ganar perfectamente. Es cierto que no puede tener el bajón del segundo set de hoy. Cuando se le sube la adrenalina es imparable. Después comete errores porque juega con riesgos, es su forma de jugar, tiene el nivel para ganar a cualquiera”, terminó.

La frustración de Nadal ante Alcaraz; de todas maneras, el mallorquín lo puso en aprietos y lo exigió hasta un tercer set OSCAR DEL POZO - AFP

La opinión de Djokovic, su próximo rival

El tenista serbio Novak Djokovic se rindió en elogios hacia Alcaraz, su rival este sábado en semifinales del Madrid Open, torneo en el que sigue con “señales positivas” que le indican que está recuperando su juego en un año complicado.

”Son señales positivas de que estoy en el camino correcto para lograr el nivel que deseo de tenis. Estar en uno de los mejores torneos, contra los mejores, me da confianza y me anima a seguir”, dijo en rueda de prensa después de pasar a semifinales.

El de Belgrado, que venció al francés Gael Monfils y no tuvo que jugar por retirada ante Andy Murray, dejó una sólida actuación este viernes ante el polaco Hubert Hurkacz, al que derrotó por 6-3 y 6-4. “Mi partido fue muy sólido, contra un ‘Top 10′, un rival complicado, con buen servicio, con las condiciones hoy que picaba mucho la pelota”, afirmó.

Y se refirió a Alcaraz: ”Tiene muchas cosas especiales. Rompió muchos récords como jugador joven. No estamos acostumbrados a ver alguien como Alcaraz, un jugador joven en el ‘Top 10′ y jugando a ese nivel. Su crecimiento los últimos seis meses ha sido increíble”, afirmó. ”Es un tipo agradable fuera de la cancha. He pasado tiempo con él aquí en Madrid, es un tipo genial. Me encanta verlo jugar, es genial tener un jugador joven dándole aire fresco al tenis. Sabiendo que es un tipo humilde, con buenos valores, es una gran combinación”, finalizó.