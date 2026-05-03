Jannik Sinner, campeón del Masters 1000 de Madrid: así quedó la tabla histórica de ganadores

Jannik Sinner (1°) conquistó el Masters 1000 de Madrid al derrotar este domingo en la final al alemán Alexander Zverev (2°) por un contundente 6-1 y 6-2 y con su primer título en el certamen que se desarrolló en la Caja Mágica sobre canchas de polvo de ladrillo ingresó a la tabla de campeones que tiene un claro dominador y es Rafael Nadal con cinco estrellas.

El italiano dominó el torneo de principio a fin -cedió un solo set y fue ante Benjamín Bonzi en la segunda ronda- y logró el quinto M1000 consecutivo, algo que ningún tenista en la historia había conseguido. Antes de celebrar en la capital de España, lo hizo en París 2025 e Indian Wells, Miami y Montecarlo 2026.

Sinner, con su noveno título de M1000, escaló al séptimo lugar entre los máximos ganadores de historia desde que se creó la categoría en 1990. El líder es Novak Djokovic con 40 coronaciones seguido de Nadal (36) y Roger Federer (28).

El español ganó cinco de sus 36 M1000 en Madrid. Lo hizo en 2005, 2010, 2013, 2014 y 2017 y lidera por Djokovic y Federer, ganadores tres veces cada uno en la Caja Mágica. Zverev, tras caer con Sinner, no pudo llegar a esa línea y se mantiene en el tercer lugar con dos títulos -2018 y 2021- junto a Andy Murray y Carlos Alcaraz, que no jugó esta edición por una lesión.

Rafael Nadal es el máximo ganador del Masters 1000 de Madrid con cinco títulos

Sinner, número 1 del ranking de la ATP, entró a la tabla de ganadores del Masters 1000 de Madrid y tiene una estrella al igual que varios tenistas, entre ellos el argentino David Nalbandian. Los otros son Andre Agassi, Juan Carlos Ferrero, Marat Safin, Andrey Rublev y el noruego Casper Ruud, eliminado en cuartos de final en la edición 2026.

Todos los campeones del Masters 1000 de Madrid

2009: Roger Federer (Suiza).

2010: Rafael Nadal (España).

2011: Novak Djokovic (Serbia).

2012: Roger Federer (Suiza).

2013: Rafael Nadal (España).

2014: Rafael Nadal (España).

2015: Andy Murray (Gran Bretaña).

2016: Novak Djokovic (Serbia).

2017: Rafael Nadal (España).

2018: Alexander Zverev (Alemania).

2019: Novak Djokovic (Serbia).

2020: No se disputó por la pandemia del Covid-19.

2021: Alexander Zverev (Alemania).

2022: Carlos Alcaraz (España).

2023: Carlos Alcaraz (España).

2024: Andrey Rublev (Rusia).

2025: Casper Ruud (Noruega).

2026: Jannik Sinner (Italia).

Tabla de campeones del Masters 1000 de Madrid

Rafael Nadal (España) - 5 títulos

Roger Federer (Suiza) / Novak Djokovic (Serbia) - 3

Alexander Zverev (Rusia) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Carlos Alcaraz (España) - 2

Andre Agassi (Estados Unidos) / Juan Carlos Ferrero (España) / Marat Safin (Rusia) / David Nalbandian (Argentina) / Andrey Rublev (Rusia) / Casper Ruud (Noruega) / Jannik Sinner (Italia) - 1

Kostyuk, la ganadora del certamen femenino

Marta Kostyuk venció en la final del torneo femenino del Masters 1000 de Madrid a la rusa Mirra Andreeva (9ª) por 6-3 y 7-5 y conquistó el certamen por primera vez en su carrera, que a la postre es el primero en esa categoría.

Además, ingresó a la tabla de ganadoras de Madrid que lideran la checa Petra Kvitová y la Aryna Sabalenka, eliminada en cuartos de final de la presente edición por la estadounidense Hailey Baptiste.

La ucraniana Marta Kostyuk ganó el M100 de Madrid por primera vez en su carrera OSCAR DEL POZO - AFP

Todas las campeonas del Masters 1000 de Madrid

2009: Dinara Safina (Rusia).

2010: Aravane Rezai (Francia).

2011: Petra Kvitová (República Checa).

2012: Serena Williams (Estados Unidos).

2013: Serena Williams (Estados Unidos).

2014: Maria Sharapova (Rusia).

2015: Petra Kvitová (República Checa).

2016: Simona Halep (Rumania).

2017: Simona Halep (Rumania).

2018: Petra Kvitová (República Checa).

2019: Kiki Bertens (Países Bajos).

2020: No se disputó por la pandemia del Covid-19.

2021: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

2022: Ons Jabeur (Túnez).

2023: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

2024: Iga Swiatek (Polonia).

2025: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

2026: Marta Kostyuk (Ucrania).

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Madrid